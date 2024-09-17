https://ukraina.ru/20240917/1057498128.html

Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta*

Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta* - 17.09.2024 Украина.ру

Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta*

Российские власти крайне негативно отнеслись к сообщению о том, что американская компания Meta* заблокировала в своих соцсетях аккаунты "России сегодня" и RT. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2024-09-17T13:23

2024-09-17T13:23

2024-09-17T13:23

новости

дмитрий песков

сша

кремль

вашингтон

мария захарова

rt

миа "россия сегодня"

блокировка

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что введением санкций против российских СМИ Запад фактически запретил своим спикерам и спикерам других стран использовать крупные площадки для выражения своего мнения.4 сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik. В Вашингтоне отметили, что помимо ограничений вещания санкции коснутся и лично сотрудников указанных СМИ - для них будут введены визовые ограничения.Кроме того американские власти объявили о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, которая докажет вмешательство указанных изданий в предстоящие президентские выборы в США.Более подробно о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240917/1057494401.html

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новости, дмитрий песков, сша, кремль, вашингтон, мария захарова, rt, миа "россия сегодня", блокировка