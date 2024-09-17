Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta*
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкXX Петербургский международный экономический форум. День первый
Российские власти крайне негативно отнеслись к сообщению о том, что американская компания Meta* заблокировала в своих соцсетях аккаунты "России сегодня" и RT. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Это откровенная дискредитация Meta*. Meta* этими действиями дискредитирует себя, и конечно, подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми. Мы чрезвычайно негативно к этому относимся. И это, конечно, осложняет перспективы нормализации наших отношений с Meta*", - сказал Песков.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что введением санкций против российских СМИ Запад фактически запретил своим спикерам и спикерам других стран использовать крупные площадки для выражения своего мнения.
4 сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik. В Вашингтоне отметили, что помимо ограничений вещания санкции коснутся и лично сотрудников указанных СМИ - для них будут введены визовые ограничения.
Кроме того американские власти объявили о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, которая докажет вмешательство указанных изданий в предстоящие президентские выборы в США.
10:41Не доказали, но санкции ввели: аккаунты "России сегодня" и RT в соцсетях Meta* заблокировалиАмериканская компания Meta* заблокировала в своих соцсетях - Facebook и Instagram - аккаунты RT и медиагруппы "Россия сегодня". Отмечается, что сделано это будет в рамках антироссийских санкций США. Об этом 17 сентября сообщил телеканал NBC News
Более подробно о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""