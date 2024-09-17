Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta* - 17.09.2024 Украина.ру
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Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta*
Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta* - 17.09.2024 Украина.ру
Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta*
Российские власти крайне негативно отнеслись к сообщению о том, что американская компания Meta* заблокировала в своих соцсетях аккаунты "России сегодня" и RT. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-09-17T13:23
2024-09-17T13:23
новости
дмитрий песков
сша
кремль
вашингтон
мария захарова
rt
миа "россия сегодня"
блокировка
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что введением санкций против российских СМИ Запад фактически запретил своим спикерам и спикерам других стран использовать крупные площадки для выражения своего мнения.4 сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik. В Вашингтоне отметили, что помимо ограничений вещания санкции коснутся и лично сотрудников указанных СМИ - для них будут введены визовые ограничения.Кроме того американские власти объявили о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, которая докажет вмешательство указанных изданий в предстоящие президентские выборы в США.Более подробно о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, дмитрий песков, сша, кремль, вашингтон, мария захарова, rt, миа "россия сегодня", блокировка
Новости, Дмитрий Песков, США, Кремль, Вашингтон, Мария Захарова, RT, МИА "Россия сегодня", блокировка

Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta*

13:23 17.09.2024
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкXX Петербургский международный экономический форум. День первый
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© РИА Новости . Игорь Руссак
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Российские власти крайне негативно отнеслись к сообщению о том, что американская компания Meta* заблокировала в своих соцсетях аккаунты "России сегодня" и RT. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Это откровенная дискредитация Meta*. Meta* этими действиями дискредитирует себя, и конечно, подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми. Мы чрезвычайно негативно к этому относимся. И это, конечно, осложняет перспективы нормализации наших отношений с Meta*", - сказал Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что введением санкций против российских СМИ Запад фактически запретил своим спикерам и спикерам других стран использовать крупные площадки для выражения своего мнения.
4 сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik. В Вашингтоне отметили, что помимо ограничений вещания санкции коснутся и лично сотрудников указанных СМИ - для них будут введены визовые ограничения.
Кроме того американские власти объявили о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, которая докажет вмешательство указанных изданий в предстоящие президентские выборы в США.
Вывеска МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
10:41
Не доказали, но санкции ввели: аккаунты "России сегодня" и RT в соцсетях Meta* заблокировалиАмериканская компания Meta* заблокировала в своих соцсетях - Facebook и Instagram - аккаунты RT и медиагруппы "Россия сегодня". Отмечается, что сделано это будет в рамках антироссийских санкций США. Об этом 17 сентября сообщил телеканал NBC News
Более подробно о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
НовостиДмитрий ПесковСШАКремльВашингтонМария ЗахароваRTМИА "Россия сегодня"блокировка
 
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