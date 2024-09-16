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Американцы не хотели, чтобы мир это видел. Опубликованы снимки резни в иракской Хадитие

Американцы не хотели, чтобы мир это видел. Опубликованы снимки резни в иракской Хадитие - 16.09.2024 Украина.ру

Американцы не хотели, чтобы мир это видел. Опубликованы снимки резни в иракской Хадитие

Журнал The New Yorker – ламповое издание для западных либералов – разместил в открытом доступе четкие фотографии убийства 24 мирных граждан, которые были совершены американскими морскими пехотинцами в иракском городе Эль-Хадита

2024-09-16T06:21

2024-09-16T06:21

2024-09-16T07:23

багдад

ирак

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пентагон

аль-каида

республиканская партия

эксклюзив

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Резня произошла почти двадцать лет назад – 19 ноября 2005 года. Среди белого дня. О трагических событиях в Хадите говорили правозащитники, не все из которых дожили до этого дня. А многое рассказали случайно выжившие свидетели.Однако Пентагон долгое время пытался сохранить бойню в тайне, что особо подчеркивается заголовок нынешней публикации: "Фотографии бойни в Хадите. Военные не хотели, чтобы мир это увидел".Действительно, американское военное ведомство устроило целую операцию прикрытия, добиваясь, чтобы никто не был наказан.И сейчас мы покажем, как это им удалось.Город Хадита расположен в провинции Аль-Анбар. Никто из местных жителей определенно не сделал ничего плохого американцам, которые казались им выходцами с другой планеты. Но рядом с Хадитой располагался нефтеперерабатывающий завод, контроль над которым интересовал оккупантов.В тот грустный день один из американских броневиков морской пехоты подорвался возле города на самодельной мине, которую якобы установили иракские партизаны (существует также версия, что по машине мог сдетонировать несработавший американский боеприпас).Как бы там ни было, реакция американских агрессоров оказалась худшей из всех возможных . Поначалу они сообщили, что ведут бой с боевиками, где погибло много иракцев. Но на самом деле никакого нападения не было. После взрыва своей машины (она была лишь повреждена), американцы устроили на въезде в Хадиту блокпост, останавливая машины со случайными иракцами, которых убивали на месте.Затем храбрые морские пехотинцы штурмом взяли три ближайших хижины. В одном из домов было убито 7 мирных жителей, в другом – 8, в третьем – ещё 4. Все они были безоружны, не оказывали сопротивления. А самой маленькой из убитых вообще исполнилось три года. Многие эксперты полагали, что устроить такую бойню минимум без алкоголя морпехи бы не смогли.Число жертв могло быть и большим – некоторые жители, согласно обряду, хоронили покойников сразу, а от журналистов просто бежали, как и от всех прочих американцев, которые появлялись в Хадиде.Только в следующем году иракский журналист и активист правозащитного движения Тахер Табет без особого шума собрал для журнала Time доказательства: мирные иракцы на самом деле не погибли от теракта иракских повстанцев, а были расстреляны в собственных домах американской пехотой.Причем тех сотрудников журнала, кто не был готов молчать, жестко травили – обвиняя их в том, что они якобы поддались пропаганде "Аль-Каиды". А уж про сотрудничество с войсками можно было забыть.События 19 ноября были готовы подтвердить жертвы резни, которым удалось убежать от потерявших рассудок морпехов. И хотя они рисковали, каждый готов был дать показания. А с повстанцами свидетелей ничего не связывало – после множества проверок стало ясно, что они были местными фермерами или торговцами.Но суд в 2006 году превратился в фарс. Шесть обвиняемых участников инцидента, в ранге от подполковника до капрала, были полностью оправданы, или против них сняли все обвинения. Почему-то был наказан лишь юный штаб-сержант Фрэнк Вутерих, которому понизили зарплату на целых 25%. Но за военные преступления такое явно никому не вменяют.Американское военное командование очень гордилось, что в этой истории удалось упрятать концы в воду – особенно в отличие от нашумевшей истории с пытками иракцев в американском концлагере Абу Граиб.Однако лживость Пентагона была понятной для всех."Нет никаких сомнений в том, что в этом инциденте задействованы морские пехотинцы, те, кто стрелял, были заняты тем, что лгали об этом и покрывали ситуацию – в этом нет никаких сомнений. Но я уверен, что, как только командование узнало, что в этом может быть доля правды, они начали энергично этим заниматься. Сейчас у меня нет никаких оснований думать, что кто-то все это тянул", – заявил изданию LA Times спикер Республиканской партии Джон Клайн из Миннесоты.Тем не менее несмотря на то что американское военное командование располагало снимками убитых людей в Хадите, их опубликовали только сейчас – когда отставным убийцам явно ничего не грозит. Да и отношения Багдада и Вашингтона практически на нуле, и особо испортить уже испорченное, скорее всего, не выйдет.Тем не менее арабские правозащитники напоминают: в истории американской агрессии против Ирака хватает таких трагедий. Ведь и сожженная деревня Сонгми не была единственной историей убийств гражданского населения во время войны во Вьетнаме.Так, 12 марта 2006 года возле города Эль-Махмудия, 14-летняя девочка подверглась групповому изнасилованию, а ее и семью (мать, отца и пятилетнюю сестру) убили американцы. А на свадьбе в селении Мукарадиб американские военные расстреляли более 40 человек, включая ни в чем не повинных 13 детей.Служившая во времена оккупации в Ираке Надежда Савченко тоже достаточно честно писала, что украинские боевики убивали иракцев, или издевались над местным населением. Хотя Багдад всегда имел с Киевом мирные отношения.Теперь, по истечении срока давности, правда начинает всплывать.И хотя о реальном правосудии в отношении палачей Хадиты речь на сегодня по-прежнему не идет – пока им максимум рекомендуют сменить район – судя по всему, мир еще узнает о том, что творили американские морпехи на территории Ближнего Востока или на земле Украины.Где они беззаконно защищают режим Зеленского.О том, какие задачи стоят перед российскими участниками спецоперации - в статье Ростислава Ищенко "О смысле СВО".

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багдад, ирак, вашингтон, надежда савченко, владимир зеленский, пентагон, аль-каида, республиканская партия, эксклюзив