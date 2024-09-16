Участник СВО: У ВСУ на Запорожье есть большая группировка, но для эффективного наступления нужны корпуса - 16.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240916/1057442269.html
Участник СВО: У ВСУ на Запорожье есть большая группировка, но для эффективного наступления нужны корпуса
Участник СВО: У ВСУ на Запорожье есть большая группировка, но для эффективного наступления нужны корпуса - 16.09.2024 Украина.ру
Участник СВО: У ВСУ на Запорожье есть большая группировка, но для эффективного наступления нужны корпуса
Сейчас ВС РФ небольшими проверенными соединениями решают боевые задачи. Под Донецком населенные пункты сейчас освобождаются гораздо быстрее, чем раньше, потому что сил у противника не хватает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-16T03:30
2024-09-16T03:30
новости
россия
украина
запорожье
александр сырский
запорожское направление
всу
командование
вс рф
днепр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637203_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76731a070f596899a15769943799a232.jpg
Единственный рубеж обороны, где ВСУ могут хоть как-то закрепиться, — это Днепр. Не могут они нынешними силами удерживать огромные пространства. Даже если Украина мобилизует миллион, обучить и обстрелять столько людей сразу невозможно, рассказал военкор.Сейчас ВС РФ небольшими проверенными соединениями решают боевые задачи. Под Донецком населенные пункты сейчас освобождаются намного быстрее, чем раньше, потому что сил у противника не хватает, отметил журналист.Главком ВСУ Александр Сырский бросает по разным направлениям боеготовые "пожарные команды", которые на какой-то момент стабилизируют ситуацию, а в других местах у них возникает коллапс (затормозили ВС РФ под Селидово, зато стал рушиться Украинск).Освежить войска враг уже не сможет. У российской армии есть преимущество в том, что мы можем осуществлять маневры, а наши командиры научились оперировать такими тактическими соединениями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО других аспектах спецоперации - в интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240912/1057407549.html
россия
украина
запорожье
запорожское направление
днепр
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f4e3da1c32bdc8368fe2344b991f48e9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запорожье, александр сырский, запорожское направление, всу, командование, вс рф, днепр, донбасс
Новости, Россия, Украина, Запорожье, Александр Сырский, Запорожское направление, ВСУ, командование, ВС РФ, Днепр, Донбасс

Участник СВО: У ВСУ на Запорожье есть большая группировка, но для эффективного наступления нужны корпуса

03:30 16.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Танкист группировки Центр в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас ВС РФ небольшими проверенными соединениями решают боевые задачи. Под Донецком населенные пункты сейчас освобождаются гораздо быстрее, чем раньше, потому что сил у противника не хватает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Единственный рубеж обороны, где ВСУ могут хоть как-то закрепиться, — это Днепр. Не могут они нынешними силами удерживать огромные пространства. Даже если Украина мобилизует миллион, обучить и обстрелять столько людей сразу невозможно, рассказал военкор.
Сейчас ВС РФ небольшими проверенными соединениями решают боевые задачи. Под Донецком населенные пункты сейчас освобождаются намного быстрее, чем раньше, потому что сил у противника не хватает, отметил журналист.
"Некоторые аналитики утверждают, что у Украины на Запорожском направлении есть приличная группировка. Но нужно понимать, что там для эффективного наступления нужны целые корпуса. Противник такими силами наступать не умеет. У них нет таких командиров", — сообщил Линин.
Главком ВСУ Александр Сырский бросает по разным направлениям боеготовые "пожарные команды", которые на какой-то момент стабилизируют ситуацию, а в других местах у них возникает коллапс (затормозили ВС РФ под Селидово, зато стал рушиться Украинск).
Освежить войска враг уже не сможет. У российской армии есть преимущество в том, что мы можем осуществлять маневры, а наши командиры научились оперировать такими тактическими соединениями, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах спецоперации - в интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного на сайте Украина.ру
12 сентября, 16:04
Какая операция разорвёт весь украинский фронт и что делают хитрые жители Курской области - АлёхинСоциальный технолог, военный волонтёр, советник губернатора Курской области Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал об обстановке в Курской области на данном этапе, о том, на что могут пойти ВСУ в этом регионе, об оснащённости российской армии и о психологическом состоянии бойцов ВС РФ
 
НовостиРоссияУкраинаЗапорожьеАлександр СырскийЗапорожское направлениеВСУкомандованиеВС РФДнепрДонбасс
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Норин рассказал, какие две задачи нужно решить армии РФ под Курском перед тем, как двигаться на Сумы
04:15ВСУ серьезно ослабли: участник СВО рассказал, как ВС РФ устроили Киеву "Орловско-Курскую дугу"
04:00Линин объяснил, почему ВСУ не умеют наступать большими силами и проигрывают ВС РФ в тяжелой технике
03:45Фигуры встали на место: Норин раскрыл, как ВСУ сковали себя, встряхнув под Курском "шахматную доску"
03:30Участник СВО: У ВСУ на Запорожье есть большая группировка, но для эффективного наступления нужны корпуса
03:15"Он не умеет выводить войска": военкор о том, почему Сырский просто бросает ВСУ на позициях под ФАБами
03:00Ситуация в корне начала меняться: военкор рассказал о гонке fpv-дронов и средств РЭБ в Курской области
19:05Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак"
18:41Борки в Курской области зачищены от ВСУ - Алаудинов
18:19Потери ВСУ на Курском направлении превысили 13,4 тысяч военнослужащих
18:02Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили боевые награды
17:49Австралийский журналист задокументировал обстрел "Хаймерсами" детского сада в Белгороде
17:21Западные ракеты точно полетят. Придётся ли России разряжать свой ядерный арсенал и что ждёт ВСУ - Рожин
17:13Латвия отправит ВСУ списанные Британией бронемашины
16:40Дания оплатила Украине производство САУ для ВСУ
16:00 "Крестный отец" Киевской Руси: 220 лет Михаилу Максимовичу
15:31Как Россия разнесёт ФАБами ВСУ в Покровске и сколько бойцов призовёт по новой мобилизации - Норин
15:22Следком РФ расследует новые преступления ВФУ в отношении жителей российских регионов
15:10Российские группировки нанесли большой урон ВСУ в ДНР и Харьковской области
14:55Самые большие потери ВСУ понесли в боях с российской "Южной" группировкой войск
Лента новостейМолния