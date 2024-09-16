Участник СВО: У ВСУ на Запорожье есть большая группировка, но для эффективного наступления нужны корпуса
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Сейчас ВС РФ небольшими проверенными соединениями решают боевые задачи. Под Донецком населенные пункты сейчас освобождаются гораздо быстрее, чем раньше, потому что сил у противника не хватает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Единственный рубеж обороны, где ВСУ могут хоть как-то закрепиться, — это Днепр. Не могут они нынешними силами удерживать огромные пространства. Даже если Украина мобилизует миллион, обучить и обстрелять столько людей сразу невозможно, рассказал военкор.
Сейчас ВС РФ небольшими проверенными соединениями решают боевые задачи. Под Донецком населенные пункты сейчас освобождаются намного быстрее, чем раньше, потому что сил у противника не хватает, отметил журналист.
"Некоторые аналитики утверждают, что у Украины на Запорожском направлении есть приличная группировка. Но нужно понимать, что там для эффективного наступления нужны целые корпуса. Противник такими силами наступать не умеет. У них нет таких командиров", — сообщил Линин.
Главком ВСУ Александр Сырский бросает по разным направлениям боеготовые "пожарные команды", которые на какой-то момент стабилизируют ситуацию, а в других местах у них возникает коллапс (затормозили ВС РФ под Селидово, зато стал рушиться Украинск).
Освежить войска враг уже не сможет. У российской армии есть преимущество в том, что мы можем осуществлять маневры, а наши командиры научились оперировать такими тактическими соединениями, заключил собеседник издания.
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