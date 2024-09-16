https://ukraina.ru/20240916/1057442269.html

Участник СВО: У ВСУ на Запорожье есть большая группировка, но для эффективного наступления нужны корпуса

Участник СВО: У ВСУ на Запорожье есть большая группировка, но для эффективного наступления нужны корпуса - 16.09.2024 Украина.ру

Участник СВО: У ВСУ на Запорожье есть большая группировка, но для эффективного наступления нужны корпуса

Сейчас ВС РФ небольшими проверенными соединениями решают боевые задачи. Под Донецком населенные пункты сейчас освобождаются гораздо быстрее, чем раньше, потому что сил у противника не хватает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-16T03:30

2024-09-16T03:30

2024-09-16T03:30

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запорожское направление

всу

командование

вс рф

днепр

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Единственный рубеж обороны, где ВСУ могут хоть как-то закрепиться, — это Днепр. Не могут они нынешними силами удерживать огромные пространства. Даже если Украина мобилизует миллион, обучить и обстрелять столько людей сразу невозможно, рассказал военкор.Сейчас ВС РФ небольшими проверенными соединениями решают боевые задачи. Под Донецком населенные пункты сейчас освобождаются намного быстрее, чем раньше, потому что сил у противника не хватает, отметил журналист.Главком ВСУ Александр Сырский бросает по разным направлениям боеготовые "пожарные команды", которые на какой-то момент стабилизируют ситуацию, а в других местах у них возникает коллапс (затормозили ВС РФ под Селидово, зато стал рушиться Украинск).Освежить войска враг уже не сможет. У российской армии есть преимущество в том, что мы можем осуществлять маневры, а наши командиры научились оперировать такими тактическими соединениями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО других аспектах спецоперации - в интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240912/1057407549.html

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новости, россия, украина, запорожье, александр сырский, запорожское направление, всу, командование, вс рф, днепр, донбасс