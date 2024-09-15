https://ukraina.ru/20240915/1057350659.html

Советник губернатора Курской области: "Когда заходит речь о выплате субсидий, сразу появляются мошенники"

Советник губернатора Курской области: "Когда заходит речь о выплате субсидий, сразу появляются мошенники" - 15.09.2024 Украина.ру

Советник губернатора Курской области: "Когда заходит речь о выплате субсидий, сразу появляются мошенники"

Есть бюрократические проблемы с помощью пострадавшим от интервенции ВСУ жителям Курской области. Однако эти проблемы "так или иначе решаются", заявил в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-15T09:06

2024-09-15T09:06

2024-09-15T09:06

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социальные выплаты

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Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"Когда заходит речь о выплате субсидий, сразу появляются мошенники, которые хотят на этом заработать. А у людей зачастую при себе не оказывается никаких документов, потому что они бежали, побросав все", - сказал советник губернатора Курской области.Он рассказал о том, как к нему недавно обратилась за помощью женщина из Суджи с двумя детьми. Она оказалась в трудной ситуации, и чиновникам тоже непросто ей помочь."В их дом прилетел снаряд, и возник пожар. Она выбежала в чем была, чтобы переждать обстрел у соседей. Когда обстрел закончился, она вернулась домой, но документов не нашла, потому что все сгорело. А ей надо было эвакуироваться прямо сейчас. Ей пришлось накинуть верхнюю одежду поверх ночнушки и садиться в автобус. И ей сейчас ничего не могут предоставить", - констатировал Алехин.В процессе решения проблемы этой семьи выяснилось, что женщина с детьми проживала в доме родственников, а своего жилья у неё еще не было. Сейчас она снова проживает у родственников и помочь ей непросто.Такие ситуации, по словам Алехина, "создают негативный фон, но они потихоньку начинают выправляться"."Если какая-то специфическая проблема начинает повторяться, власть потихоньку вырабатывает системный подход к ее решению", - заявил советник губернатора Курской области.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу

https://ukraina.ru/20240910/1057348808.html

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, кто, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, социальная инфраструктура, мирные жители