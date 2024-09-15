Советник губернатора Курской области: "Когда заходит речь о выплате субсидий, сразу появляются мошенники" - 15.09.2024 Украина.ру
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Советник губернатора Курской области: "Когда заходит речь о выплате субсидий, сразу появляются мошенники"
Советник губернатора Курской области: "Когда заходит речь о выплате субсидий, сразу появляются мошенники" - 15.09.2024 Украина.ру
Советник губернатора Курской области: "Когда заходит речь о выплате субсидий, сразу появляются мошенники"
Есть бюрократические проблемы с помощью пострадавшим от интервенции ВСУ жителям Курской области. Однако эти проблемы "так или иначе решаются", заявил в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-15T09:06
2024-09-15T09:06
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
кто
социальная политика
социальные расходы
социальные выплаты
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Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"Когда заходит речь о выплате субсидий, сразу появляются мошенники, которые хотят на этом заработать. А у людей зачастую при себе не оказывается никаких документов, потому что они бежали, побросав все", - сказал советник губернатора Курской области.Он рассказал о том, как к нему недавно обратилась за помощью женщина из Суджи с двумя детьми. Она оказалась в трудной ситуации, и чиновникам тоже непросто ей помочь."В их дом прилетел снаряд, и возник пожар. Она выбежала в чем была, чтобы переждать обстрел у соседей. Когда обстрел закончился, она вернулась домой, но документов не нашла, потому что все сгорело. А ей надо было эвакуироваться прямо сейчас. Ей пришлось накинуть верхнюю одежду поверх ночнушки и садиться в автобус. И ей сейчас ничего не могут предоставить", - констатировал Алехин.В процессе решения проблемы этой семьи выяснилось, что женщина с детьми проживала в доме родственников, а своего жилья у неё еще не было. Сейчас она снова проживает у родственников и помочь ей непросто.Такие ситуации, по словам Алехина, "создают негативный фон, но они потихоньку начинают выправляться"."Если какая-то специфическая проблема начинает повторяться, власть потихоньку вырабатывает системный подход к ее решению", - заявил советник губернатора Курской области.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, кто, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, социальная инфраструктура, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, КТО, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, социальная инфраструктура, мирные жители

Советник губернатора Курской области: "Когда заходит речь о выплате субсидий, сразу появляются мошенники"

09:06 15.09.2024
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
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Есть бюрократические проблемы с помощью пострадавшим от интервенции ВСУ жителям Курской области. Однако эти проблемы "так или иначе решаются", заявил в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер
"Когда заходит речь о выплате субсидий, сразу появляются мошенники, которые хотят на этом заработать. А у людей зачастую при себе не оказывается никаких документов, потому что они бежали, побросав все", - сказал советник губернатора Курской области.
Он рассказал о том, как к нему недавно обратилась за помощью женщина из Суджи с двумя детьми. Она оказалась в трудной ситуации, и чиновникам тоже непросто ей помочь.
"В их дом прилетел снаряд, и возник пожар. Она выбежала в чем была, чтобы переждать обстрел у соседей. Когда обстрел закончился, она вернулась домой, но документов не нашла, потому что все сгорело. А ей надо было эвакуироваться прямо сейчас. Ей пришлось накинуть верхнюю одежду поверх ночнушки и садиться в автобус. И ей сейчас ничего не могут предоставить", - констатировал Алехин.
В процессе решения проблемы этой семьи выяснилось, что женщина с детьми проживала в доме родственников, а своего жилья у неё еще не было. Сейчас она снова проживает у родственников и помочь ей непросто.
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Такие ситуации, по словам Алехина, "создают негативный фон, но они потихоньку начинают выправляться".
"Если какая-то специфическая проблема начинает повторяться, власть потихоньку вырабатывает системный подход к ее решению", - заявил советник губернатора Курской области.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумычитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
 
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