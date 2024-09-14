https://ukraina.ru/20240914/1057453664.html
Не Украина: Ищенко назвал регион с наибольшими шансами для начала ядерной войны и цели для ракет России
Не Украина: Ищенко назвал регион с наибольшими шансами для начала ядерной войны и цели для ракет России - 14.09.2024 Украина.ру
Не Украина: Ищенко назвал регион с наибольшими шансами для начала ядерной войны и цели для ракет России
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. Украина.ру, 14.09.2024
2024-09-14T17:46
2024-09-14T17:46
2024-09-14T17:46
видео
ростислав ищенко
россия
украина
китай
сша
ядерное оружие
флот
провокация
европа
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.США окружают Китай ракетами точно так же, как и Россию, перебрасывают войска поближе к Тайваню, всё более наращивая напряжённость.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру оценил развитие данной ситуации и высказал своё мнение о том, как стоило бы реагировать России. #Ищенко #Тайвань #КНР #Китай #Россия #РФ #оружие #США #ракеты #томагавк #ядерноеОружие #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #ядернаяВойна #конфронтация #Филиппины #геополитика #флот #провокация #Европа #авиация #гонкаВооружений
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, россия, украина, китай, сша, ядерное оружие, флот, провокация, европа, гонка вооружений, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, Китай, США, Ядерное оружие, флот, провокация, Европа, гонка вооружений
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
США окружают Китай ракетами точно так же, как и Россию, перебрасывают войска поближе к Тайваню, всё более наращивая напряжённость.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру оценил развитие данной ситуации и высказал своё мнение о том, как стоило бы реагировать России.
#Ищенко #Тайвань #КНР #Китай #Россия #РФ #оружие #США #ракеты #томагавк #ядерноеОружие #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #ядернаяВойна #конфронтация #Филиппины #геополитика #флот #провокация #Европа #авиация #гонкаВооружений