https://ukraina.ru/20240914/1057453664.html

Не Украина: Ищенко назвал регион с наибольшими шансами для начала ядерной войны и цели для ракет России

Не Украина: Ищенко назвал регион с наибольшими шансами для начала ядерной войны и цели для ракет России - 14.09.2024 Украина.ру

Не Украина: Ищенко назвал регион с наибольшими шансами для начала ядерной войны и цели для ракет России

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. Украина.ру, 14.09.2024

2024-09-14T17:46

2024-09-14T17:46

2024-09-14T17:46

видео

ростислав ищенко

россия

украина

китай

сша

ядерное оружие

флот

провокация

европа

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.США окружают Китай ракетами точно так же, как и Россию, перебрасывают войска поближе к Тайваню, всё более наращивая напряжённость.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру оценил развитие данной ситуации и высказал своё мнение о том, как стоило бы реагировать России. #Ищенко #Тайвань #КНР #Китай #Россия #РФ #оружие #США #ракеты #томагавк #ядерноеОружие #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #ядернаяВойна #конфронтация #Филиппины #геополитика #флот #провокация #Европа #авиация #гонкаВооружений

россия

украина

китай

сша

европа

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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