Линин: "Сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА" - 14.09.2024 Украина.ру
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Линин: "Сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА"
Линин: "Сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА" - 14.09.2024 Украина.ру
Линин: "Сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА"
Подготовить оператора БПЛА тяжело и лишение противника таких специалистов позитивно скажется на продвижении российской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-14T07:04
2024-09-14T07:04
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"Когда я служил в "Батальоне Судоплатова", у нас было целое подразделение, которое охотилось за вражескими дроноводами. Если в марте мы не могли головы поднять, то через пару месяцев мы спокойно передвигались по лесополосам и пересекали поля. Мы проходили 600 метров по открытой местности до наших передовых позиций, - рассказал Линин. - ВСУ ослепли, перестали быть эффективными, их дроны перестали летать.Поэтому, уверен Линин, "сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ нас не спасет". Противодействие средствам радиоэлектронной борьбы тоже совершенствуется."Если вы будем выводить их операторов из строя, мы добьемся успехов", - убеждён Линин.Оценивая эффективность российского ракетного удара по украинскому учебному центру связи в Полтаве, который готовил специалистов БПЛА и РЭБ, Линин согласился мнением о том, что прямо сейчас это сказывается на боеспособности ВСУ."Оборона ВСУ проседает именно там, где у них не хватает дроноводов. А там, где войска умеют работать с БПЛА, нам всегда тяжело. Как работают их пожарные команды? Три-четыре расчета куда-то приезжают и благодаря свои навыкам и умениям локализуют наши прорывы. Потом их перебрасывают в другое место, а мы там движемся снова", - сказал Линин."Не хватает у врага дроноводов. Подготовить любого специалиста всегда тяжело. У нас же война 21 века – война техники. Танки остаются танками, а пилоты – пилотами. Даже если они летают на дронах", - констатировал военкор.Также на эту тему интервьюПетр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240909/1057323768.html
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новости, полтава, сша, вооруженные силы украины, ес, украина-ес, нато, украина-нато, всу, потери всу, сво, рэб, бпла, беспилотники, дроны
Новости, Полтава, США, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина-ЕС, НАТО, Украина-НАТО, ВСУ, потери ВСУ, СВО, РЭБ, БПЛА, беспилотники, дроны

Линин: "Сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА"

07:04 14.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman NaumovБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov
Читать в
Подготовить оператора БПЛА тяжело и лишение противника таких специалистов позитивно скажется на продвижении российской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Когда я служил в "Батальоне Судоплатова", у нас было целое подразделение, которое охотилось за вражескими дроноводами. Если в марте мы не могли головы поднять, то через пару месяцев мы спокойно передвигались по лесополосам и пересекали поля. Мы проходили 600 метров по открытой местности до наших передовых позиций, - рассказал Линин. - ВСУ ослепли, перестали быть эффективными, их дроны перестали летать.
Поэтому, уверен Линин, "сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА, потому что РЭБ нас не спасет". Противодействие средствам радиоэлектронной борьбы тоже совершенствуется.
"Если вы будем выводить их операторов из строя, мы добьемся успехов", - убеждён Линин.
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Оценивая эффективность российского ракетного удара по украинскому учебному центру связи в Полтаве, который готовил специалистов БПЛА и РЭБ, Линин согласился мнением о том, что прямо сейчас это сказывается на боеспособности ВСУ.
"Оборона ВСУ проседает именно там, где у них не хватает дроноводов. А там, где войска умеют работать с БПЛА, нам всегда тяжело. Как работают их пожарные команды? Три-четыре расчета куда-то приезжают и благодаря свои навыкам и умениям локализуют наши прорывы. Потом их перебрасывают в другое место, а мы там движемся снова", - сказал Линин.
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12 сентября, 09:35
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"Не хватает у врага дроноводов. Подготовить любого специалиста всегда тяжело. У нас же война 21 века – война техники. Танки остаются танками, а пилоты – пилотами. Даже если они летают на дронах", - констатировал военкор.
Также на эту тему интервьюПетр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру
 
НовостиПолтаваСШАВооруженные силы УкраиныЕСУкраина-ЕСНАТОУкраина-НАТОВСУпотери ВСУСВОРЭББПЛАбеспилотникидроны
 
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