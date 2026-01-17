https://ukraina.ru/20260117/ssha-nadorvutsya-potomu-chto-zhivut-ne-po-sredstvam-sergeytsev-o-buduschem-zapadnogo-polushariya-1074342449.html

"США надорвутся, потому что живут не по средствам": Сергейцев о будущем Западного полушария

"США надорвутся, потому что живут не по средствам": Сергейцев о будущем Западного полушария - 17.01.2026 Украина.ру

"США надорвутся, потому что живут не по средствам": Сергейцев о будущем Западного полушария

В долгосрочной перспективе Латинская Америка может одержать верх над США благодаря своим ресурсам. Крах американского проекта предрекают утрата веры и жизнь не по средствам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев

На прямой вопрос журналиста о "заднем дворе США" Сергейцев привел прогноз заместителя председателя Госдумы Михаила Юрьева. Он объяснил, почему это произойдет. "Это будет примерно на дистанции в 50 лет. Надорвутся США, потому что живут не по средствам и за чужой счет. А Латинская Америка живет за свой", — сказал политтехнолог, добавив, что латиноамериканский мир обладает ресурсами, которых США давно лишены.Комментируя ресурсы Латинской Америки, эксперт перечислил её преимущества перед США. "Во-первых, Латинская Америка производит продовольствие... Во-вторых, в Латинской Америке сохранилась вера в Бога... В-третьих, в Латинской Америке не было тотального истребления коренного населения... Это действительно плавильный котел", — заявил Сергейцев. В отличие от этого, отметил он, США являются страной без веры, где сохраняется высокомерное отношение к этническим группам.Завершая анализ, политтехнолог сделал резкий вывод о глубинной проблеме американского общества. "Наконец, что такое проблема наркотиков?... И когда это происходит в тех масштабах, в которых это есть в США, это означает самоубийство целого народа... американцы не хотят жить. А латиноамериканцы жить хотят", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.Про новые угрозы российским интересам и мировой безопасности — в статье Виктора Пироженко "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать": почему колониальный фарс Запада обречен" на сайте Украина.ру.

