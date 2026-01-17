"США надорвутся, потому что живут не по средствам": Сергейцев о будущем Западного полушария - 17.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260117/ssha-nadorvutsya-potomu-chto-zhivut-ne-po-sredstvam-sergeytsev-o-buduschem-zapadnogo-polushariya-1074342449.html
"США надорвутся, потому что живут не по средствам": Сергейцев о будущем Западного полушария
"США надорвутся, потому что живут не по средствам": Сергейцев о будущем Западного полушария - 17.01.2026 Украина.ру
"США надорвутся, потому что живут не по средствам": Сергейцев о будущем Западного полушария
В долгосрочной перспективе Латинская Америка может одержать верх над США благодаря своим ресурсам. Крах американского проекта предрекают утрата веры и жизнь не по средствам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев
2026-01-17T05:15
2026-01-17T05:15
новости
латинская америка
сша
украина.ру
общество
наркотики
вера
ресурсы
венесуэла
население
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/08/1054981233_0:0:810:457_1920x0_80_0_0_4f3f950a5ecf67962097fd7e61abfc0d.jpg
На прямой вопрос журналиста о "заднем дворе США" Сергейцев привел прогноз заместителя председателя Госдумы Михаила Юрьева. Он объяснил, почему это произойдет. "Это будет примерно на дистанции в 50 лет. Надорвутся США, потому что живут не по средствам и за чужой счет. А Латинская Америка живет за свой", — сказал политтехнолог, добавив, что латиноамериканский мир обладает ресурсами, которых США давно лишены.Комментируя ресурсы Латинской Америки, эксперт перечислил её преимущества перед США. "Во-первых, Латинская Америка производит продовольствие... Во-вторых, в Латинской Америке сохранилась вера в Бога... В-третьих, в Латинской Америке не было тотального истребления коренного населения... Это действительно плавильный котел", — заявил Сергейцев. В отличие от этого, отметил он, США являются страной без веры, где сохраняется высокомерное отношение к этническим группам.Завершая анализ, политтехнолог сделал резкий вывод о глубинной проблеме американского общества. "Наконец, что такое проблема наркотиков?... И когда это происходит в тех масштабах, в которых это есть в США, это означает самоубийство целого народа... американцы не хотят жить. А латиноамериканцы жить хотят", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.Про новые угрозы российским интересам и мировой безопасности — в статье Виктора Пироженко "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать": почему колониальный фарс Запада обречен" на сайте Украина.ру.
латинская америка
сша
венесуэла
запад
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/08/1054981233_8:0:728:540_1920x0_80_0_0_50d32d7a26fd598b1632499b609c24ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, латинская америка, сша, украина.ру, общество, наркотики, вера, ресурсы, венесуэла, население, главные новости, дзен новости сво, украина.ру дзен, запад, америка
Новости, Латинская Америка, США, Украина.ру, Общество, наркотики, вера, ресурсы, Венесуэла, население, Главные новости, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, Запад, Америка

"США надорвутся, потому что живут не по средствам": Сергейцев о будущем Западного полушария

05:15 17.01.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
В долгосрочной перспективе Латинская Америка может одержать верх над США благодаря своим ресурсам. Крах американского проекта предрекают утрата веры и жизнь не по средствам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев
На прямой вопрос журналиста о "заднем дворе США" Сергейцев привел прогноз заместителя председателя Госдумы Михаила Юрьева.
"Мой товарищ Михаил Зиновьевич Юрьев однажды сказал: "Конечно, западное полушарие целиком и полностью будет американским. Только это будет Латинская Америка. Она завоюет США, а не наоборот"", — заявил эксперт.
Он объяснил, почему это произойдет. "Это будет примерно на дистанции в 50 лет. Надорвутся США, потому что живут не по средствам и за чужой счет. А Латинская Америка живет за свой", — сказал политтехнолог, добавив, что латиноамериканский мир обладает ресурсами, которых США давно лишены.
Комментируя ресурсы Латинской Америки, эксперт перечислил её преимущества перед США. "Во-первых, Латинская Америка производит продовольствие... Во-вторых, в Латинской Америке сохранилась вера в Бога... В-третьих, в Латинской Америке не было тотального истребления коренного населения... Это действительно плавильный котел", — заявил Сергейцев.
В отличие от этого, отметил он, США являются страной без веры, где сохраняется высокомерное отношение к этническим группам.
Завершая анализ, политтехнолог сделал резкий вывод о глубинной проблеме американского общества. "Наконец, что такое проблема наркотиков?... И когда это происходит в тех масштабах, в которых это есть в США, это означает самоубийство целого народа... американцы не хотят жить. А латиноамериканцы жить хотят", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.
Про новые угрозы российским интересам и мировой безопасности — в статье Виктора Пироженко "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать": почему колониальный фарс Запада обречен" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛатинская АмерикаСШАУкраина.руОбществонаркотикивераресурсыВенесуэланаселениеГлавные новостидзен новости СВОУкраина.ру ДзенЗападАмерика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:56"Под Славянском всё хуже, враг прёт несмотря на дроны". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:30Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине
06:28Олимпийские надежды США: американцы, считающие себя русскими, и скандальный украинец
05:45Всеядный "патриот личной власти": Маркосян объяснила, почему Тимошенко — "чисто украинский" политик
05:30"Воронка в 150 метров": Леонков раскрыл мощность удара "Орешника" — эффект равен 15-20 килотоннам
05:15"США надорвутся, потому что живут не по средствам": Сергейцев о будущем Западного полушария
05:00Крыса, загнанная в угол: Леонков о том, почему с теряющим влияние США "надо держать ухо востро"
04:45"Защиты от "Орешника" нет": эксперт раскрыл, почему ПРО НАТО бессильны против российского оружия
04:30Маркосян о деле Тимошенко: "Это старт избирательной кампании, а не выдавливание из власти"
04:15Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты
04:00"США позволят Украине утонуть в собственной жадности": Маркосян о позиции Америки Трампа
03:42В Сочи работают сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает Оперштаб региона
03:18Взрывы гремят в Буче и Гостомеле Киевской области
02:42Нанесены удары по целям в Вышгороде Киевской области
01:52Сибига украинской аморальности. Без креста на шее против Красного Креста
01:36ВС РФ нанесли удары по целям противника в Чугуеве Харьковской области
00:15‼ Вот и закончился очередной день. Чем он запомнится подписчикам "Украина.ру"?
00:08ВС РФ ведут активное наступление на Купянском, Славянском, Запорожском и Харьковском направлениях
00:03100-150 тысяч киевлян, у которых дома лопнули трубы, останутся без тепла этой зимой
23:48ВС РФ продолжают успешное продвижение на Константиновском направлении
Лента новостейМолния