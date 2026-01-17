https://ukraina.ru/20260117/dmitriy-babich-krizis-vokrug-grenlandii-rushit-glavnyy-mif-zapada-kotoryy-pitaet-voynu-na-ukraine-1074419531.html

Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине

Сравнение Гренландии с Украиной невыгодно Трампу. Любой человек понимает, что Украина имеет колоссальное значение для безопасности России. И у России есть в сотни раз больше причин говорить о своих культурных, духовных и прочих связях с Украиной, чем у США с Гренландией. Но Трамп прямо говорит, что хочет оккупировать Гренландию.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045668961_67:38:823:463_1920x0_80_0_0_6f3f18369260352a5decfff572b770a8.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.Франция внимательно следит за ситуацией в Гренландии и будет действовать в солидарности с Данией, которая является суверенным государством, заявил Эммануэль Макрон. По его словам, нарушение суверенитета европейской и союзной страны приведет к беспрецедентным цепным последствиям.- Дмитрий, что значит ситуация вокруг Гренландии для евроатлантического единства и военного блока НАТО?- Одна из черт глобализма, который нарождался в западном мире в последние 30 лет, это стирание национальных границ. Но что происходит в последние годы? Мы видим яростную реакцию разных обществ, в том числе американского, на глобализм. Как удачно сказал Федор Лукьянов, Трамп не создатель кризисных ситуаций, не он разрушил мировую систему. Трамп – симптом. Его фигура - реакция политической элиты Америки на принудительную глобализацию.Теперь понятно, как глупо себя вели те, кто пытались убедить американцев, что он русский агент. Трамп – чистый американец. В Трампе соединились все положительные и отрицательные черты американской нации. Принадлежность к этой нации определяется не по крови, а по мировоззрению, ценностям и некоторым психологическим особенностям. Трамп импульсивен, он не любит загружать свою память лишней информацией, больше всего на свете его интересует его профессия (девелопер). И, как многие американцы, он переносит опыт своей профессии на межгосударственные отношения.Типичное американское поведение проявилось и в ситуации с Гренландией. Если предыдущие десятилетия США вместе с Евросоюзом пытались утвердить лидерство глобального Запада во всем мире, то теперь маятник качнулся в другую сторону: Трамп в очень грубой форме заявляет, что он будет преследовать только интересы Штатов.Это привело европейцев в шок. Существовавший у них набор инструкций предусматривал очень многие ситуации: сопротивление России, вспышку глобального джихада, финансовые кризисы... Но он не предусматривал, что одна страна НАТО потребует территорию другой страны НАТО, угрожая войной. Шок вышел потому, что сегодняшние европейские лидеры — это не политики, а менеджеры среднего звена, которые не любят брать на себя ответственность, а все делают по инструкции.Трамп начал говорить о Гренландии еще года назад, поэтому реакция Макрона и других европейцев выглядит запоздалой. Представители ЕС до сих пор уходят от вопросов на тему Гренландии на пресс-конференциях, потому что инструкций нет. Смешно, когда Германия отправляет в Гренландию 13 военнослужащих, Британия одного, а на фоне этого в Европе проходят учения НАТО с участием 10 тысяч военных. Скептикам, которые утверждают, что американцы всем заправляют в Европе, легко оперировать этими данными: мол, видите, сколько солдат европейцы готовят против России, а сколько – против США. Но тут не надо поддаваться магии цифр, потому что, как показали последние годы, в сегодняшнем мире идеология и эмоции часто важнее, чем экономика и цифры. Ведь для нынешнего конфликта России и Запада, казалось бы, нет реальных экономических оснований – по крайней мере, их не выразишь в цифрах. Все первые двадцать лет правления Путина Россия очень хотела встроиться в западный мир. Но поскольку полного соответствия России современной западной идеологии так и не было достигнуто, последовал очень тяжелый конфликт, одним из фронтов которого является война на Украине.Исходя из важности символов и эмоций, я бы не преуменьшал значение конфликта вокруг Гренландии. Этот конфликт очень символичен, потому что разрушает один из главных мифов, на которых держалось западное сообщество весь послевоенный период. Этот миф формулируется очень просто: демократии друг с другом не воюют и не угрожают друг другу войной. Советские люди услышали это впервые в 1987 году в интервью Маргарэт Тетчер телевидению СССР. Услышали и поверили. А теперь мы видим на примере Гренландии, как деградация западного общества дошла до того, что и его основополагающий миф подвергся эрозии.Внешне это выглядит как возврат в начало двадцатого века, когда Ленин называл западные страны империалистическими хищниками. Уже в годы после второй мировой войны этот ленинский взгляд выглядел устарелым. Западные страны, напуганные Второй мировой войной, тогда договорились о цивилизованных нормах поведения: разобрали колониальную систему, избегали прямых оскорблений в адрес советского и китайского руководства, согласились на систему контроля над вооружениями. Но глобалистская идеология, которая царила последние 30 лет, вызвала к жизни самые неожиданные силы. В том числе и те, которые возвращают западное общество в колониальный период начала 20 века. Именно они сейчас царят в Америке.Сложившаяся ситуация до комизма соответствует ленинскому определению "империализма как высшей стадии капитализма". Трамп готов на любую ложь, чтобы оправдать свои действия. Слова, что он спасает Гренландию от России и Китая, а потому ее забирает, - это такая наглая и даже наивная ложь, которая и не снилась даже профессиональным лгунам в американских масс-медиа. Тем самым, которые врали про создание в Ираке оружия массового поражения. Всё это – жуткие удары по репутации Запада в целом и по двум направлениям западной политики – байден-европейского глобализма и трампистско-джей-ди-вэнсовского империализма.В итоге сейчас происходит идеологический развал западной системы, она разрушается идейно, как разрушался Советский Союз при Горбачеве.- Канцлер Мерц тем временем заявил, что Россия является европейской страной и ЕС нужно будет восстановить баланс в отношениях с ней. А Федеральный суд ФРГ осторожно признал Украину ответственной за подрыв "Северных потоков". Означает ли это, что в европейском политикуме на фоне империалистических поползновений Трампа происходит переоценка ценностей и готовится поворот на Восток?- Это возможное развитие событий, и некоторые ростки этого наметились. Но пока еще европейская военно-политическая машина слишком разогнана, чтобы ее можно было легко остановить и направить в другую сторону.Интересно, что подобная ситуация у Европы с Трампом не в первый раз. Некоторый идеологический ответ, нарратив, на этот случай у Европы уже подготовлен. В 2017 году, после первой инаугурации Трампа, на саммите Евросоюза на Мальте было провозглашено, что главной угрозой для безопасности Европы являются Путин и Трамп.У нас тогда не обратили внимание и на слова Макрона, который сказал, что ЕС нужна европейская армия. То есть саму фразу тогда заметили, но почему-то интерпретировали ее в пользу России. А Макрон тогда, в первый срок Трампа, сказал: нам нужна европейская армия прежде всего для того, чтобы противостоять России. А уж после России – Китаю и, возможно, в крайнем случае – США.Но в России до последнего времени было принято считать, что это американцы заставляют европейцев делать нам гадости. Хотя на самом деле ультралиберальная идеология была сильнее в Европе, чем в Америке. И поэтому ЕС являлся куда более антироссийской силой, чем США.- А в чем это выражается?- Смотрите: сегодня США идут на какой-то диалог, посылают к нам Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, кстати, достаточно профессиональных переговорщиков, в отличие от европейских дипломатов. Европейцы – намного более антироссийские дипломаты, поскольку они идеологизированы, они хотят победы ультралиберализма во всем мире. А Уиткоффу и Кушнеру на идеологию наплевать, они нацелены на экономию американских средств. Их логика проста: если какая-то война ведет к истощению американских ресурсов, почему бы ее не прекратить?Это все не значит, что посланцы Трампа – наши друзья, а сам он нас любит. Но хотя трамповский возврат в начало двадцатого века тоже может повернуться против России, это уже будет более понятный враг. С прямым империалистическим нападением нам будет бороться легче, чем с демагогией. Почему? Потому что, что бы ни говорили циники, на самом деле любую войну выигрывает прежде всего общественное мнение.- Теперь западный мир, раздираемый этими противоречиями, не сможет спонсировать продолжение украинского конфликта?- Не думаю, что европейцы и США истощат друг друга в вооруженной борьбе или экономической схватке за Гренландию. Но сейчас происходит размывание и у европейцев, и у американцев мировоззрения, которое позволяло им выкидывать триллионы долларов на защиту Украины и на противостояние с Россией.У американского избирателя есть пока право избирать своих президентов. А избиратель видит, что ситуация более сложная, чем ему внушали. А западному избирателю много лет внушали упрощенную картинку. Вот она, лживая, но простая: Россия — это новый Третий Рейх, который нужно остановить в условном 1938-м, а не в 1939-м и тем более не в 1941 году. И вдруг избиратели видят, что во главе западного сообщества стоит политик, который откровенно требует чужие территории и руководствуется собственными представлениями о нравственности.Помните недавние слова Трампа: я все делаю по своей совести и по своему, трамповскому, разумению. Выходит, среди западных демократий есть политик, который действует более беззастенчиво, чем вроде бы плохая Россия.Сравнение Гренландии с Украиной невыгодно Трампу. Любой человек понимает, что Украина имеет колоссальное значение для безопасности России. И у России есть в сотни раз больше причин говорить о своих культурных, духовных и прочих связях с Украиной, чем у США с Гренландией. Но Трамп прямо говорит, что хочет оккупировать Гренландию.Таким образом в сознании западного человека размывается комплекс идей, на которых стояло противостояние с Россией. А значит, в какой-то момент поток помощи Украине начнет снижаться. И в этих условиях не только американцы, но и европейцы начнут подталкивать руководство Украины, с Зеленским или без него, к диалогу с Россией.- То есть нынешняя ситуация открывает окно возможностей для завершения конфликта?- Я бы сказал, что занавес, который закрывает это окно, начал постепенно со скрипом подниматься. Возможно даже, что Трамп не пошел на обострение в Иране именно по просьбе тех, кто боится его чрезмерной прыти. Ситуация в Венесуэле тоже способствует более благожелательному отношению к России американских и европейских избирателей. Потому что сравнение получается не в пользу Запада: как можно ругать Путина за "ненависть" к Зеленскому, если ваш собственный американский начальник Трамп просто похищает президента соседней независимой страны.Происходящее в умах еще важнее, чем ситуация на линии фронта. Уберите миф о том, что демократии друг с другом не воюют, уберите пропаганду о том, что ЕС и США лишь защищают права человека и беззащитных от диктаторов – и сегодняшняя западная идеология падет.

