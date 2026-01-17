Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты - 17.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260117/abzalov-o-davlenii-na-iran-voennaya-avantyura-trampa-splotit-narod-u-flaga-a-ne-usilit-protesty-1074283811.html
Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты
Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты - 17.01.2026 Украина.ру
Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты
Попытка давления США на Иран может привести к консолидации общества вокруг власти, а не к протестам. Тегеран обладает серьезными военными аргументами, включая возможность блокировать стратегически важный Персидский залив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
2026-01-17T04:15
2026-01-17T04:15
новости
иран
сша
тегеран
дмитрий абзалов
дональд трамп
украина.ру
ближний восток
протестующие
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_0:0:3464:1948_1920x0_80_0_0_c4172989ff7dc930874eaa4d9ee4f221.jpg
Комментируя возможные силовые действия США против Ирана, эксперт напомнил об укреплении обороноспособности страны. "С Ираном тоже сложная ситуация, потому что Тегеран обзавелся системами ПВО, у него есть современные ракеты", — заявил Абзалов.Он предупредил, что американская военная агрессия способна сплотить иранское общество. "Поэтому возможно, что военные действия приведут к обратному эффекту: не усилят протесты, а усилят ответ. То есть опять народ соберется у флага, как это в прошлом году", — пояснил политолог.Абзалов напомнил о недавнем прецеденте, когда внешняя угроза погасила внутренние волнения. "В Иране тогда тоже были протесты, но военные удары и противостояние с Израилем привели к тому, что это все благополучно заглохло. Экономика отошла на второй план, на первый план встала безопасность", — сказал эксперт.Но главным сдерживающим фактором, по его мнению, является ассиметричный ответ, который может применить Тегеран. "Кроме того, у Ирана есть ультимативный вариант, он может перекрыть Персидский залив. И тогда плохо станет всем", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.Также на тему политики США — в материале "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
иран
сша
тегеран
ближний восток
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_408:0:3005:1948_1920x0_80_0_0_fdf98aef011b5c8afd92d1c7ed64a61c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, тегеран , дмитрий абзалов, дональд трамп, украина.ру, ближний восток, протестующие, протесты, безопасность, экономика, ракеты, израиль, геополитика, дзен новости сво, украина.ру дзен
Новости, Иран, США, Тегеран , Дмитрий Абзалов, Дональд Трамп, Украина.ру, Ближний Восток, протестующие, протесты, безопасность, экономика, ракеты, Израиль, геополитика, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен

Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты

04:15 17.01.2026
 
© ФотоИран, флаг
Иран, флаг - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Попытка давления США на Иран может привести к консолидации общества вокруг власти, а не к протестам. Тегеран обладает серьезными военными аргументами, включая возможность блокировать стратегически важный Персидский залив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
Комментируя возможные силовые действия США против Ирана, эксперт напомнил об укреплении обороноспособности страны. "С Ираном тоже сложная ситуация, потому что Тегеран обзавелся системами ПВО, у него есть современные ракеты", — заявил Абзалов.
Он предупредил, что американская военная агрессия способна сплотить иранское общество. "Поэтому возможно, что военные действия приведут к обратному эффекту: не усилят протесты, а усилят ответ. То есть опять народ соберется у флага, как это в прошлом году", — пояснил политолог.
Абзалов напомнил о недавнем прецеденте, когда внешняя угроза погасила внутренние волнения. "В Иране тогда тоже были протесты, но военные удары и противостояние с Израилем привели к тому, что это все благополучно заглохло. Экономика отошла на второй план, на первый план встала безопасность", — сказал эксперт.
Но главным сдерживающим фактором, по его мнению, является ассиметричный ответ, который может применить Тегеран. "Кроме того, у Ирана есть ультимативный вариант, он может перекрыть Персидский залив. И тогда плохо станет всем", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.
Также на тему политики США — в материале "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАТегеранДмитрий АбзаловДональд ТрампУкраина.руБлижний ВостокпротестующиепротестыбезопасностьэкономикаракетыИзраильгеополитикадзен новости СВОУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Крыса, загнанная в угол: Леонков о том, почему с теряющим влияние США "надо держать ухо востро"
04:45"Защиты от "Орешника" нет": эксперт раскрыл, почему ПРО НАТО бессильны против российского оружия
04:30Маркосян о деле Тимошенко: "Это старт избирательной кампании, а не выдавливание из власти"
04:15Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты
04:00"США позволят Украине утонуть в собственной жадности": Маркосян о позиции Америки Трампа
03:42В Сочи работают сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает Оперштаб региона
03:18Взрывы гремят в Буче и Гостомеле Киевской области
02:42Нанесены удары по целям в Вышгороде Киевской области
01:52Сибига украинской аморальности. Без креста на шее против Красного Креста
01:36ВС РФ нанесли удары по целям противника в Чугуеве Харьковской области
00:15‼ Вот и закончился очередной день. Чем он запомнится подписчикам "Украина.ру"?
00:08ВС РФ ведут активное наступление на Купянском, Славянском, Запорожском и Харьковском направлениях
00:03100-150 тысяч киевлян, у которых дома лопнули трубы, останутся без тепла этой зимой
23:48ВС РФ продолжают успешное продвижение на Константиновском направлении
23:40МАГАТЭ добилось согласия России и Украины на локальное прекращение огня у Запорожской АЭС для ремонта
23:27Одесский депутат во время выступления по Фрейду назвал украинский язык "поганой мовой"
23:24Львовское коммунальное предприятие закупило техническую соль по завышенной в два-три раза цене
23:16Самолет-амфибия уничтожает катер противника
23:02Сядет ли Тимошенко при Зеленском, за что России надо благодарить Трампа и куда катится мир— Гаспарян
22:42Депутат Федина предложила СБУ взяться за русскоязычные школы, заявив о "вирусе" русской культуры
Лента новостейМолния