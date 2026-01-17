https://ukraina.ru/20260117/abzalov-o-davlenii-na-iran-voennaya-avantyura-trampa-splotit-narod-u-flaga-a-ne-usilit-protesty-1074283811.html
Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты
Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты - 17.01.2026 Украина.ру
Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты
Попытка давления США на Иран может привести к консолидации общества вокруг власти, а не к протестам. Тегеран обладает серьезными военными аргументами, включая возможность блокировать стратегически важный Персидский залив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
2026-01-17T04:15
2026-01-17T04:15
2026-01-17T04:15
новости
иран
сша
тегеран
дмитрий абзалов
дональд трамп
украина.ру
ближний восток
протестующие
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_0:0:3464:1948_1920x0_80_0_0_c4172989ff7dc930874eaa4d9ee4f221.jpg
Комментируя возможные силовые действия США против Ирана, эксперт напомнил об укреплении обороноспособности страны. "С Ираном тоже сложная ситуация, потому что Тегеран обзавелся системами ПВО, у него есть современные ракеты", — заявил Абзалов.Он предупредил, что американская военная агрессия способна сплотить иранское общество. "Поэтому возможно, что военные действия приведут к обратному эффекту: не усилят протесты, а усилят ответ. То есть опять народ соберется у флага, как это в прошлом году", — пояснил политолог.Абзалов напомнил о недавнем прецеденте, когда внешняя угроза погасила внутренние волнения. "В Иране тогда тоже были протесты, но военные удары и противостояние с Израилем привели к тому, что это все благополучно заглохло. Экономика отошла на второй план, на первый план встала безопасность", — сказал эксперт.Но главным сдерживающим фактором, по его мнению, является ассиметричный ответ, который может применить Тегеран. "Кроме того, у Ирана есть ультимативный вариант, он может перекрыть Персидский залив. И тогда плохо станет всем", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.Также на тему политики США — в материале "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
иран
сша
тегеран
ближний восток
израиль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_408:0:3005:1948_1920x0_80_0_0_fdf98aef011b5c8afd92d1c7ed64a61c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, тегеран , дмитрий абзалов, дональд трамп, украина.ру, ближний восток, протестующие, протесты, безопасность, экономика, ракеты, израиль, геополитика, дзен новости сво, украина.ру дзен
Новости, Иран, США, Тегеран , Дмитрий Абзалов, Дональд Трамп, Украина.ру, Ближний Восток, протестующие, протесты, безопасность, экономика, ракеты, Израиль, геополитика, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен
Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты
Попытка давления США на Иран может привести к консолидации общества вокруг власти, а не к протестам. Тегеран обладает серьезными военными аргументами, включая возможность блокировать стратегически важный Персидский залив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
Комментируя возможные силовые действия США против Ирана, эксперт напомнил об укреплении обороноспособности страны. "С Ираном тоже сложная ситуация, потому что Тегеран обзавелся системами ПВО, у него есть современные ракеты", — заявил Абзалов.
Он предупредил, что американская военная агрессия способна сплотить иранское общество. "Поэтому возможно, что военные действия приведут к обратному эффекту: не усилят протесты, а усилят ответ. То есть опять народ соберется у флага, как это в прошлом году", — пояснил политолог.
Абзалов напомнил о недавнем прецеденте, когда внешняя угроза погасила внутренние волнения. "В Иране тогда тоже были протесты, но военные удары и противостояние с Израилем привели к тому, что это все благополучно заглохло. Экономика отошла на второй план, на первый план встала безопасность", — сказал эксперт.
Но главным сдерживающим фактором, по его мнению, является ассиметричный ответ, который может применить Тегеран. "Кроме того, у Ирана есть ультимативный вариант, он может перекрыть Персидский залив. И тогда плохо станет всем", — заключил собеседник издания.