Абзалов о давлении на Иран: военная авантюра Трампа "сплотит народ у флага", а не усилит протесты

Попытка давления США на Иран может привести к консолидации общества вокруг власти, а не к протестам. Тегеран обладает серьезными военными аргументами, включая возможность блокировать стратегически важный Персидский залив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

2026-01-17T04:15

Комментируя возможные силовые действия США против Ирана, эксперт напомнил об укреплении обороноспособности страны. "С Ираном тоже сложная ситуация, потому что Тегеран обзавелся системами ПВО, у него есть современные ракеты", — заявил Абзалов.Он предупредил, что американская военная агрессия способна сплотить иранское общество. "Поэтому возможно, что военные действия приведут к обратному эффекту: не усилят протесты, а усилят ответ. То есть опять народ соберется у флага, как это в прошлом году", — пояснил политолог.Абзалов напомнил о недавнем прецеденте, когда внешняя угроза погасила внутренние волнения. "В Иране тогда тоже были протесты, но военные удары и противостояние с Израилем привели к тому, что это все благополучно заглохло. Экономика отошла на второй план, на первый план встала безопасность", — сказал эксперт.Но главным сдерживающим фактором, по его мнению, является ассиметричный ответ, который может применить Тегеран. "Кроме того, у Ирана есть ультимативный вариант, он может перекрыть Персидский залив. И тогда плохо станет всем", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.Также на тему политики США — в материале "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.

