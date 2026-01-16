Зима испытаний: Украина в тисках холода и коррупции при наращивании поддержки ЕС - 16.01.2026 Украина.ру
Зима испытаний: Украина в тисках холода и коррупции при наращивании поддержки ЕС
Зима испытаний: Украина в тисках холода и коррупции при наращивании поддержки ЕС
На Украине углубляется системный кризис: энергетический коллапс, массовый отток населения и политические скандалы. На этом фоне Запад продолжает финансовую и военную поддержку киевского режима, в то время как Россия надежно обеспечивает свою безопасность и наносит эффективные удары по военной инфраструктуре противника.
Зима испытаний: Украина в тисках холода и коррупции при наращивании поддержки ЕС

18:32 16.01.2026
 
На Украине углубляется системный кризис: энергетический коллапс, массовый отток населения и политические скандалы. На этом фоне Запад продолжает финансовую и военную поддержку киевского режима, в то время как Россия надежно обеспечивает свою безопасность и наносит эффективные удары по военной инфраструктуре противника.
18:45Шумно в Донецке
18:40Город Белгород, Белгородский и Шебекинский округ - ракетная опасность, сообщает губернатор региона
18:37‼ На кадрах уничтожение умными дронами движущейся пусковой РСЗО "HIMARS" ВСУ в районе н.п. Хлопяники Черниговской области
18:32Зима испытаний: Украина в тисках холода и коррупции при наращивании поддержки ЕС
18:12Запорожское направление: ВСУ отвлекающими атаками пытаются остановить наступление ВС РФ
18:00Продолжаются бесплодные визиты атлантистов в Киев, ВС РФ наращивают темы продвижения. Итоги 16 января
17:56МИД России настоятельно рекомендует воздерживаться от поездок в Молдавию
17:34Украина провела инвентаризацию заграничного мобресурса
17:24Западные аналитики указывают на нарастающие проблемы ВСУ
17:19Верховная Рада "приветствует" министра энергетики почти пустым залом
17:15В Брюсселе обсуждают "урезанное" членство для Украины в ЕС
17:10Краснолиманский участок СВО: общая ситуация
17:01Народный артист Гармаш рассказал, как его приняли на малой родине в Херсонской области
16:55Что читают бойцы на фронте и к чему готовятся: репортаж из располаги
16:45Украинцам рассказали, почему подорожает топливо
16:35Купянск зачищают: главные заявления командующего группировкой войск "Запад"
16:31Вооруженные Силы Белоруссии начали незапланированную проверку. Главное к этому часу
16:15Тимошенко избрали меру пресечения в виде многомиллионного залога
16:13В Киеве рестораны перестали принимать заказы: все из-за отключения электричества
16:06На Славянском направлении ВС РФ развивают наступление с двух осей
Лента новостейМолния