https://ukraina.ru/20260116/zima-ispytaniy-ukraina-v-tiskakh-kholoda-i-korruptsii-pri-naraschivanii-podderzhki-es-1074414367.html

Зима испытаний: Украина в тисках холода и коррупции при наращивании поддержки ЕС

Зима испытаний: Украина в тисках холода и коррупции при наращивании поддержки ЕС - 16.01.2026 Украина.ру

Зима испытаний: Украина в тисках холода и коррупции при наращивании поддержки ЕС

На Украине углубляется системный кризис: энергетический коллапс, массовый отток населения и политические скандалы. На этом фоне Запад продолжает финансовую и... Украина.ру, 16.01.2026

2026-01-16T18:32

2026-01-16T18:32

2026-01-16T18:32

украина

россия

запад

ес

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074413809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_722d5806a02ad7341cede16736897978.png

На Украине углубляется системный кризис: энергетический коллапс, массовый отток населения и политические скандалы. На этом фоне Запад продолжает финансовую и военную поддержку киевского режима, в то время как Россия надежно обеспечивает свою безопасность и наносит эффективные удары по военной инфраструктуре противника.

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, запад, ес, видео, видео