Крыса, загнанная в угол: Леонков о том, почему с теряющим влияние США "надо держать ухо востро"

Действия США против Венесуэлы и Ирана являются элементами борьбы с Китаем, а не прямой конфронтацией с Россией. Основой безопасности РФ остается собственный арсенал, включая перспективные разработки вроде гиперзвукового "Буревестника".Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Отвечая на вопрос о геополитической ситуации, Леонков расставил акценты. "Удары по Венесуэле – это удары по Китаю, который вкладывал в Венесуэлу больше, чем мы. Иран – это тоже антикитайская активность, потому что Иран является основным поставщиком нефти в Китай", — заявил аналитик.Он указал на ключевое различие в международных договорах России. "Да, у нас подписан с Ираном договор о стратегическом партнерстве. Но в вопросе военного сотрудничества там есть интересный пункт, где сказано, что в случае агрессии против одной из сторон Россия и Иран обязуются не помогать агрессору". В отличие от договора с КНДР, когда в случае агрессии войска обязаны прийти на помощь, указал эксперт.Леонков подчеркнул, что основа безопасности России — развитие собственных технологий. "Президент [России Владимир Путин] сказал, что "Буревестник" будет развиваться. Он у нас будет сверхзвуковой и гиперзвуковой. А гиперзвуковой "Буревестник" — это более дешевый аналог межконтинентальной баллистической ракеты", — отметил он. При этом аналитик призвал к бдительности. "Тем не менее, надо держать ухо востро.Потому что Запад, который теряет свое могущество, может повести себя "как крыса, загнанная в угол", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кого испугал "Орешник" на сайте Украина.ру.
05:00 17.01.2026
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости . Денис Петров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Действия США против Венесуэлы и Ирана являются элементами борьбы с Китаем, а не прямой конфронтацией с Россией. Основой безопасности РФ остается собственный арсенал, включая перспективные разработки вроде гиперзвукового "Буревестника".Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Отвечая на вопрос о геополитической ситуации, Леонков расставил акценты. "Удары по Венесуэле – это удары по Китаю, который вкладывал в Венесуэлу больше, чем мы. Иран – это тоже антикитайская активность, потому что Иран является основным поставщиком нефти в Китай", — заявил аналитик.
Он указал на ключевое различие в международных договорах России. "Да, у нас подписан с Ираном договор о стратегическом партнерстве. Но в вопросе военного сотрудничества там есть интересный пункт, где сказано, что в случае агрессии против одной из сторон Россия и Иран обязуются не помогать агрессору". В отличие от договора с КНДР, когда в случае агрессии войска обязаны прийти на помощь, указал эксперт.
Леонков подчеркнул, что основа безопасности России — развитие собственных технологий. "Президент [России Владимир Путин] сказал, что "Буревестник" будет развиваться. Он у нас будет сверхзвуковой и гиперзвуковой. А гиперзвуковой "Буревестник" — это более дешевый аналог межконтинентальной баллистической ракеты", — отметил он. При этом аналитик призвал к бдительности. "Тем не менее, надо держать ухо востро.
Потому что Запад, который теряет свое могущество, может повести себя "как крыса, загнанная в угол", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Кого испугал "Орешник" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния