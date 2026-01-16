https://ukraina.ru/20260116/16-yanvarya-vecherniy-efir-1074415515.html

16 января, вечерний эфир

2026-01-16T19:01

донецк

* "Фронтовые сводки". Гость: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов * "Наши Защитники". Боевой подвиг тогда и сейчас. Помощь фронту. Гость: Владимир Робертович Ерофеев, участник боевых действий в Афганистане и в Донбассе * "Радиомост "Москва - Новороссия"". Десять лет боям за Донецкий аэропорт. Гость: корреспондент "Новороссии сегодня" в Донецке Катерина Орлова * "Знакомьтесь, Россия!" Достопримечательности Калининграда. Гость: экскурсовод из Калининграда, автор телеграм-канала "Двухметровый гид" Константин Аверин Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру: https://t.me/podcast_ukrainaru

2026

