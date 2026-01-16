16 января, вечерний эфир
* "Фронтовые сводки". Гость: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов
* "Наши Защитники". Боевой подвиг тогда и сейчас. Помощь фронту. Гость: Владимир Робертович Ерофеев, участник боевых действий в Афганистане и в Донбассе
* "Радиомост "Москва - Новороссия"". Десять лет боям за Донецкий аэропорт. Гость: корреспондент "Новороссии сегодня" в Донецке Катерина Орлова
* "Знакомьтесь, Россия!" Достопримечательности Калининграда. Гость: экскурсовод из Калининграда, автор телеграм-канала "Двухметровый гид" Константин Аверин
