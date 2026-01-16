16 января, вечерний эфир - 16.01.2026 Украина.ру
16 января, вечерний эфир
16 января, вечерний эфир
* "Фронтовые сводки". Гость: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов * "Наши Защитники". Боевой подвиг тогда и сейчас. Помощь фронту. Гость: Владимир Робертович Ерофеев, участник боевых действий в Афганистане и в Донбассе * "Радиомост "Москва - Новороссия"". Десять лет боям за Донецкий аэропорт. Гость: корреспондент "Новороссии сегодня" в Донецке Катерина Орлова * "Знакомьтесь, Россия!" Достопримечательности Калининграда. Гость: экскурсовод из Калининграда, автор телеграм-канала "Двухметровый гид" Константин Аверин Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру: https://t.me/podcast_ukrainaru
* "Фронтовые сводки". Гость: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов
* "Наши Защитники". Боевой подвиг тогда и сейчас. Помощь фронту. Гость: Владимир Робертович Ерофеев, участник боевых действий в Афганистане и в Донбассе
* "Радиомост "Москва - Новороссия"". Десять лет боям за Донецкий аэропорт. Гость: корреспондент "Новороссии сегодня" в Донецке Катерина Орлова
* "Знакомьтесь, Россия!" Достопримечательности Калининграда. Гость: экскурсовод из Калининграда, автор телеграм-канала "Двухметровый гид" Константин Аверин
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру: https://t.me/podcast_ukrainaru
20:25Кличко заявил о катастрофической нехватке электроэнергии в Киеве: город обеспечен лишь наполовину
20:22Министр обороны Италии высмеял отправку символического контингента европейских войск в Гренландию
19:30Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение
19:0116 января, вечерний эфир
18:32Зима испытаний: Украина в тисках холода и коррупции при наращивании поддержки ЕС
18:12Запорожское направление: ВСУ отвлекающими атаками пытаются остановить наступление ВС РФ
18:00Продолжаются бесплодные визиты атлантистов в Киев, ВС РФ наращивают темы продвижения. Итоги 16 января
17:56МИД России настоятельно рекомендует воздерживаться от поездок в Молдавию
17:34Украина провела инвентаризацию заграничного мобресурса
17:24Западные аналитики указывают на нарастающие проблемы ВСУ
17:19Верховная Рада "приветствует" министра энергетики почти пустым залом
17:15В Брюсселе обсуждают "урезанное" членство для Украины в ЕС
17:10Краснолиманский участок СВО: общая ситуация
17:01Народный артист Гармаш рассказал, как его приняли на малой родине в Херсонской области
16:55Что читают бойцы на фронте и к чему готовятся: репортаж из располаги
16:45Украинцам рассказали, почему подорожает топливо
16:35Купянск зачищают: главные заявления командующего группировкой войск "Запад"
16:31Вооруженные Силы Белоруссии начали незапланированную проверку. Главное к этому часу
16:15Тимошенко избрали меру пресечения в виде многомиллионного залога
16:13В Киеве рестораны перестали принимать заказы: все из-за отключения электричества
