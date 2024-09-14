Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Украинские осужденные на службе ВСУ в составе группировки интервентов на территории Курской области не сможет быть столь же успешной, как спецназ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
"Как раз сейчас у ВСУ возникает инстинктивное желание окопаться, - констатировал Алехин. - Мобильную оборону нельзя вести долго, потому что в какой-то момент ты перегрузишься. Где взять ресурсы для этой мобильной обороны и мобильных ударов? Для этого нужны специалисты, которые умеют это делать, а у противника их запас начинает истощаться".
Он сослался на сообщения о том, что ВСУ подтягивает туда инженерно-штурмовую бригаду и Нацгвардию, а также показания свежих пленных, которые утверждают, что служат в теробороне.
"Еще противник бросил под Курск бывших зэков, которые без должной подготовки не смогут играть в эту мобильность уровня спецназа", - уверен Алехин.
10 сентября, 06:00"Они варятся в адовом котле": эксперт объяснил, почему Киев не может "достать" из-под Курска части ВСУ Главная проблема ВСУ состоит в том, что их наиболее опытные и оснащенные подразделения заняты в Курской области. Вся 20-тысячная группировка сидит на снабжении через полторы дороги сомнительного качества. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
"Принято считать, что нас под Курском ждут многомесячные позиционные бои. Я с этим не согласен. Надеюсь, что события пойдут гораздо быстрее", - заявил советник губернатора Курской области.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.ру
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