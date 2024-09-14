Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ - 14.09.2024 Украина.ру
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Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ
Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ - 14.09.2024 Украина.ру
Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ
Украинские осужденные на службе ВСУ в составе группировки интервентов на территории Курской области не сможет быть столь же успешной, как спецназ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-14T06:39
2024-09-14T06:39
новости
курская область
россия
курск
вооруженные силы украины
нацгвардия
тероборона
всу
потери всу
кто
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Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"Как раз сейчас у ВСУ возникает инстинктивное желание окопаться, - констатировал Алехин. - Мобильную оборону нельзя вести долго, потому что в какой-то момент ты перегрузишься. Где взять ресурсы для этой мобильной обороны и мобильных ударов? Для этого нужны специалисты, которые умеют это делать, а у противника их запас начинает истощаться".Он сослался на сообщения о том, что ВСУ подтягивает туда инженерно-штурмовую бригаду и Нацгвардию, а также показания свежих пленных, которые утверждают, что служат в теробороне."Еще противник бросил под Курск бывших зэков, которые без должной подготовки не смогут играть в эту мобильность уровня спецназа", - уверен Алехин."Принято считать, что нас под Курском ждут многомесячные позиционные бои. Я с этим не согласен. Надеюсь, что события пойдут гораздо быстрее", - заявил советник губернатора Курской области.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар Тем временем Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области
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новости, курская область, россия, курск, вооруженные силы украины, нацгвардия, тероборона, всу, потери всу, кто, заключенные, мобилизация, позиция, огневые позиции, сумы
Новости, Курская область, Россия, Курск, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, тероборона, ВСУ, потери ВСУ, КТО, заключенные, мобилизация, позиция, огневые позиции, Сумы

Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ

06:39 14.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украинские осужденные на службе ВСУ в составе группировки интервентов на территории Курской области не сможет быть столь же успешной, как спецназ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер
"Как раз сейчас у ВСУ возникает инстинктивное желание окопаться, - констатировал Алехин. - Мобильную оборону нельзя вести долго, потому что в какой-то момент ты перегрузишься. Где взять ресурсы для этой мобильной обороны и мобильных ударов? Для этого нужны специалисты, которые умеют это делать, а у противника их запас начинает истощаться".
Он сослался на сообщения о том, что ВСУ подтягивает туда инженерно-штурмовую бригаду и Нацгвардию, а также показания свежих пленных, которые утверждают, что служат в теробороне.
"Еще противник бросил под Курск бывших зэков, которые без должной подготовки не смогут играть в эту мобильность уровня спецназа", - уверен Алехин.
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"Они варятся в адовом котле": эксперт объяснил, почему Киев не может "достать" из-под Курска части ВСУ Главная проблема ВСУ состоит в том, что их наиболее опытные и оснащенные подразделения заняты в Курской области. Вся 20-тысячная группировка сидит на снабжении через полторы дороги сомнительного качества. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
"Принято считать, что нас под Курском ждут многомесячные позиционные бои. Я с этим не согласен. Надеюсь, что события пойдут гораздо быстрее", - заявил советник губернатора Курской области.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
Тем временем Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияКурскВооруженные силы УкраиныНацгвардиятероборонаВСУпотери ВСУКТОзаключенныемобилизацияпозицияогневые позицииСумы
 
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