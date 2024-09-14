https://ukraina.ru/20240914/1057348202.html

Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ

Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ - 14.09.2024 Украина.ру

Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ

Украинские осужденные на службе ВСУ в составе группировки интервентов на территории Курской области не сможет быть столь же успешной, как спецназ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-14T06:39

2024-09-14T06:39

2024-09-14T06:39

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курская область

россия

курск

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потери всу

кто

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Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтер"Как раз сейчас у ВСУ возникает инстинктивное желание окопаться, - констатировал Алехин. - Мобильную оборону нельзя вести долго, потому что в какой-то момент ты перегрузишься. Где взять ресурсы для этой мобильной обороны и мобильных ударов? Для этого нужны специалисты, которые умеют это делать, а у противника их запас начинает истощаться".Он сослался на сообщения о том, что ВСУ подтягивает туда инженерно-штурмовую бригаду и Нацгвардию, а также показания свежих пленных, которые утверждают, что служат в теробороне."Еще противник бросил под Курск бывших зэков, которые без должной подготовки не смогут играть в эту мобильность уровня спецназа", - уверен Алехин."Принято считать, что нас под Курском ждут многомесячные позиционные бои. Я с этим не согласен. Надеюсь, что события пойдут гораздо быстрее", - заявил советник губернатора Курской области.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар Тем временем Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области

https://ukraina.ru/20240910/1057320144.html

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