https://ukraina.ru/20240913/1057443374.html

ЕС обещает Киеву российские деньги и шлёт оружие - главное на 18.00

ЕС обещает Киеву российские деньги и шлёт оружие - главное на 18.00 - 13.09.2024 Украина.ру

ЕС обещает Киеву российские деньги и шлёт оружие - главное на 18.00

Еврокомиссия пытается угодить и Вашингтону, и Киеву, и Будапешту в схеме кредитования Украины. Члены ЕС отправляют военную помощь для ВСУ, которую российская армия уничтожает в ходе СВО.

2024-09-13T18:00

2024-09-13T18:00

2024-09-13T18:00

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владимир зеленский

александр дубинский

вооруженные силы украины

евросоюз

минобороны

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Официальный Брюссель озабочен финансированием нынешнего руководства Украины за счёт доходов с "замороженных" российских активов. Россия считает эти активы украденными и оценивает их в $300 млрд. Доходы от этих активов в Москве тоже считает полученными незаконно, и уж тем более возражает против направления их на кредитование Владимира Зеленского и его защитников.Решение о направлении в Киев доходов от изъятых у России активов было принято на июньском саммите G7. С тех пор Еврокомиссия не смогла определиться, как долго эти активы (включая производственные) должны находиться под управлением фактически новых владельцев. Отдельной проблемой стала выработка механизма использования прибыли от этих фактически сворованных, как подчёркивают в Москве, активов. Речь идёт о сумме в $50млрд.Еврокомиссия собралась 13 сентября рассмотреть эти проблемы. Вашингтон настаивает, как сообщила Financial Times, на продлении "заморозки" российских активов до тех пор, пока Россия не выплатит "репарации" руководству Украины. Львиная доля "замороженных" российских активов на Западе находится именно в ЕС. Поэтому Вашингтон более решителен в этом вопросе, нежели Брюссель.Финансисты и политики ЕС резонно опасаются негативных последствий от конфискации российских активов и доходов, полученных с этих активов. Репутация пресловутой Старой Европы уже пострадала. Ни швейцарские, ни тем более другие европейские банки уже не могут гарантировать сохранность средств, которые внезапно могут быть объявлены полученными недемократическим путём или принадлежащими "плохим парням", как выражаются в США.Еврокомиссия рассматривает два варианта – заморозить российские активы ещё на 36 месяцев или вовсе бессрочно. Белый дом настаивает на втором варианте с перспективой финансирования из отнятых у России средств выплаты "репараций" руководству Украины за ущерб, нанесённый российской специальной военной операцией по демилитаризации и денацификации Украины.От того, насколько быстро и эффективно ЕК решит проблему отправки в Киев $50 млрд зависит продолжение кредитования правительства Украины по линии МВФ и других западных структур. Украинский бюджет почти наполовину состоит из внешних вливаний, преимущественно кредитных. Одалживание денег Киеву было процессом политическим, что на Западе особо не скрывали. Тем не менее, и сейчас идёт речь о кредитовании, а не дарении украденных у России денег.Отсутствие даже такого притока извне вынуждает Кабмин Украины повышать налоги. Сокращать расходы на содержание президентского офиса и других госструктур в Киеве не собираются. Владимир Зеленский и другие богатые люди Украины не спешат жертвовать свои миллиарды. Остаётся проверенный механизм – повышение налогов для всех.Тем временем находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат украинского парламента Александр Дубинский продолжает генерировать оппозиционные идеи. В частности, заявил он 13 сентября, "если обложить налогом деньги банков, которые они получили не от бизнеса, а от бюджета воюющей страны - то налоги для граждан вообще можно не повышать". Однако, по его мнению, такой вариант ВСУ и НБУ даже не рассматривают, сфокусировавшись на пополнении бюджета на 30 млрд гривен ($725 млн) от повышения налогового бремени для населения (акцизы, НДС, военный сбор, физлица-предприниматели).Критикуя Зеленского и его окружение, опальный нардеп обратил внимание на "феномен лоха" - человека, верящего в возврат своего при сделках с аферистами. Именно так и выглядят, по мнению Дубинского, те люди, которые отчаянно пытаются убедить себя в том, что Зеленский говорит правду."Ситуация становится все хуже и хуже, территориальные и людские потери все больше, а лох все еще продолжает верить в какое-то чудо. Вундерваффе. Заграница нам поможет. И в черт знает что еще, только бы не признавать главного - Зеленский и Ко втянули нас в войну, из которой нет выхода, но предлагают скинуться еще чуть-чуть, и все будет хорошо, - констатировал Дубинский. - Причем, ладно бы деньгами, мы скидываемся жизнями и будущим своих детей. А нас ведут все глубже в тоннель, обещая впереди твердую почву. Ее не будет при такой динамике. Ей просто неоткуда взяться. Там, где она должна быть - пустота. Но лох это поймет только тогда, когда погибнет окончательно".Дубинский обратил внимание на позорную ситуацию в Сумской области, где жители 30-ти тысячного города Глухова "выходят на митинг против эвакуации, потому что им некуда ехать, и никто их нигде не ждет". При этом ответственная за эвакуационные мероприятия чиновница переходит в синекуру президентского офиса, "оставив после себя выжженную землю", и "властей, которые должны отвечать за эвакуацию, просто нет".Досталось от нардепа из СИЗО также персонально Зеленскому, который "отпихивается от всего и всех, что и кто может принести мирное урегулирование Украине". Планы урегулирования конфликта с Россией от Китая, Бразилии и Германии не подходят Зеленскому, уверен Дубинский, из-за заинтересованности бывшего шоумена бесконечно пребывать в президентском кресле."Нам не подходит ничего, кроме возможности воевать до бесконечно-победного конца. Тянуть эту ситуация бесконечно долго, т.к. не надо решать никаких проблем, заниматься экономикой, социальными вопросами, выборами и т.д. Как вечно царствие Божье, так вечно и царствование Зеленского, пока идет война. Которая и есть его “мир”, - сообщил Дубинский подписчикам своего ТГ-канала.Пока в Брюсселе решали вопросы финансовой помощи Киеву – в том числе на вооружение ВСУ, отдельные страны ЕС анонсировали свои пакеты военной помощи Киеву. В частности, сообщило13 сентября Минобороны Финляндии, президент страны Александр Стубб одобрил предложение правительства о дополнительных военных поставках на Украину."Это 25-я по счету партия военной помощи из Финляндии на Украину", - констатировали в Минобороны Финляндии.Там подсчитали, что новый пакет "обойдётся Финляндии примерно в 118 миллионов евро". Общая сумма поставленного этой страной на Украину "сейчас составляет 2,3 миллиарда евро".Нидерланды 13 сентября также объявили о новой военной поставке для защитников режима Зеленского. Министр обороны Рубен Брекелманс заявил, что на Украину отправлен радар для зенитно-ракетного комплекса Patriot (производства США). Туда же вскоре отправятся три пусковые установки для этого комплекса. При этом министр отметил, что голландские чиновники решают с партнёрами из других стран, как обеспечить ВСУ дополнительным полноценным комплексом Patriot вскладчину. С одним из неназываемых партнёров уже возникли проблемы – он отказался поставлять свою часть "Патриота".В это самое время Минобороны России отчиталось за успешное уничтожение западной военной помощи для ВСУ вместе с защитниками режима Зеленского – включая тех, кто оккупировал часть Курской области России. ЕС, США и НАТО в целом поддерживают оккупацию украинкой армией российского региона, заявляя, что это якобы соответствует нормам международного права. В частности, такого мнения придерживается уходящий с должности генсек военно-политического Североатлантического альянса.По данным Минобороны РФ, подразделениями российской группировки войск "Центр" за 7-13 сентября освобождены населённые пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и (ДНР). За неделю на этом направлении потери украинских формирований составили до 3670 военнослужащих, два танка, 23 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты "Bradley" и две бронемашины "MaxxPro" производства США, 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии.В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Водяное (ДНР). Потери ВСУ при этом составили до 820 военнослужащих, танк, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии калибра 155-мм. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Успех сопутствовал и другим российским войсковым группировкам в зоне СВО. По данным российского Минобороны, всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31501 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18130 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14563 орудия полевой артиллерии и минометов, 26047 единиц специальной военной автомобильной техники.На Курском направлении общие потери ВСУ с начала КТО составили, по данным Минобороны РФ, более 12795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и 12 единиц инженерной техники.

https://ukraina.ru/20240913/1057438952.html

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Сергей Зуев

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