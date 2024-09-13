Вашингтон и Лондон передумали? Премьер Британии сделал новое заявление об ударах по России
© AP / Claudia GrecoСтармер
© AP / Claudia Greco
Представители Великобритании и США не планируют на пятничной встрече в Белом доме давать Киеву разрешение на использование оружия для ударов вглубь России. Об этом 13 сентября сообщил телеканал ITV со ссылкой на британского премьер-министра Кира Стармера
Также Стармер отреагировал на предупреждение президента РФ Владимира Путина, отметившего, что любое использование британских ракет большой дальности на территории России приведет к прямому противостоянию с НАТО. На это британский премьер ответил, что Лондон не ищет конфликта с Россией.
"Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону", - сказал Стармер.
Он добавил, что Киев имеет право на самооборону в конфликте, Великобритания уже предоставила ему "обучение и возможности", а его пятничный визит к президенту США Джо Байдену нужен лишь для того, чтобы "провести дополнительные обсуждения характера этих возможностей".
Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Госдеп не готов сообщить о снятии ограничения на дальние удары по территории России.
"У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь спекулировать", - сказал Патель.
В четверг, 12 сентября, британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Лондон принял решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева.
Чуть позже появилось и сообщение о том, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей.
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Вчера, 13:06Стало известно, какие регионы РФ попали в список целей "разрешенных" ракет - картыПодконтрольные киевскому режиму СМИ публикуют карты с отмеченными регионами России, которые окажутся в зоне поражения западных ракет. Карты рассчитаны на несколько типов боеприпасов, в том числе Storm Shadow/SCALP с дальностью 560 километров. Такие карты, например, опубликовал украинский портал Defence Express
Информация о том, что Лондон поддержал использование Украиной ракет Storm Shadow по России появлялась в СМИ еще в августе, однако тогда также было указано, что никаких публичных заявлений по этому поводу сделано не будет из-за опасений, что это спровоцирует скандал с США.
Тогда члены палаты представителей Конгресса США написали письмо президенту США Джо Байдену, где говорилось, что "опасения администрации по поводу эскалации постоянно опровергались с самого первого дня войны. Ни использование Украиной предоставленного США оружия в России, ни ее военное вторжение в Курскую область – первая иностранная оккупация российской территории со времен Второй мировой войны – не вызвали ответной эскалации со стороны РФ".
10 сентября, 17:13За два месяца до отставки: Байден обсудит с Лондоном, давать ли Киеву команду "фас" В пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят возможность поддержки киевского режима в части нанесения ударов вглубь России дальнобойным западным оружием
Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. В частности, тогда глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.
Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.