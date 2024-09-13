https://ukraina.ru/20240913/1057426125.html

Вашингтон и Лондон передумали? Премьер Британии сделал новое заявление об ударах по России

Вашингтон и Лондон передумали? Премьер Британии сделал новое заявление об ударах по России - 13.09.2024 Украина.ру

Вашингтон и Лондон передумали? Премьер Британии сделал новое заявление об ударах по России

Представители Великобритании и США не планируют на пятничной встрече в Белом доме давать Киеву разрешение на использование оружия для ударов вглубь России. Об этом 13 сентября сообщил телеканал ITV со ссылкой на британского премьер-министра Кира Стармера

2024-09-13T10:21

2024-09-13T10:21

2024-09-13T10:21

россия

сша

киев

владимир путин

джо байден

британия

лондон

удары

украина

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Также Стармер отреагировал на предупреждение президента РФ Владимира Путина, отметившего, что любое использование британских ракет большой дальности на территории России приведет к прямому противостоянию с НАТО. На это британский премьер ответил, что Лондон не ищет конфликта с Россией. Он добавил, что Киев имеет право на самооборону в конфликте, Великобритания уже предоставила ему "обучение и возможности", а его пятничный визит к президенту США Джо Байдену нужен лишь для того, чтобы "провести дополнительные обсуждения характера этих возможностей".Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Госдеп не готов сообщить о снятии ограничения на дальние удары по территории России."У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь спекулировать", - сказал Патель.В четверг, 12 сентября, британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Лондон принял решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева.Чуть позже появилось и сообщение о том, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей.Информация о том, что Лондон поддержал использование Украиной ракет Storm Shadow по России появлялась в СМИ еще в августе, однако тогда также было указано, что никаких публичных заявлений по этому поводу сделано не будет из-за опасений, что это спровоцирует скандал с США.Тогда члены палаты представителей Конгресса США написали письмо президенту США Джо Байдену, где говорилось, что "опасения администрации по поводу эскалации постоянно опровергались с самого первого дня войны. Ни использование Украиной предоставленного США оружия в России, ни ее военное вторжение в Курскую область – первая иностранная оккупация российской территории со времен Второй мировой войны – не вызвали ответной эскалации со стороны РФ".Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. В частности, тогда глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.

https://ukraina.ru/20240912/1057401019.html

https://ukraina.ru/20240912/1057403052.html

https://ukraina.ru/20240910/1057357652.html

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россия, сша, киев, владимир путин, джо байден, британия, лондон, удары, украина