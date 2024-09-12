https://ukraina.ru/20240912/1057412778.html

Новороссийский фронт. Под Селидово две недели идет мясорубка, Россия нарастила удары РСЗО и БПЛА

Новороссийский фронт. Под Селидово две недели идет мясорубка, Россия нарастила удары РСЗО и БПЛА - 12.09.2024 Украина.ру

Новороссийский фронт. Под Селидово две недели идет мясорубка, Россия нарастила удары РСЗО и БПЛА

Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру констатировал увеличение огневой мощи российской армии

2024-09-12T18:17

2024-09-12T18:17

2024-09-12T18:17

эксклюзив

селидово

россия

донецк

александр чаленко

вооруженные силы украины

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Россия продолжает наступление на Донецком фронте. Правда, при этом продвижение на Покровском, Селидовском и Мирноградском направлениях несколько уменьшилось. Еще недавно было до 50 штурмовых действий в день, сегодня их примерно 20. Хотя количество штурмов уменьшилось, но все равно давление на врага продолжается. Российская армия действует на севере и востоке Селидово. ВСУ в настоящий момент пытаются изо всех сил сдерживать российское наступление. Штурм города идет уже две недели. Украинцы держат оборону, которая все больше и больше начинает напоминать мясоробку.Сейчас бои идут также рядом с Курахово: в районе Украинска, Горняка, Желанного-2 и Кураховки. В случае освобождения последней больше 155-е снаряды до Донецка доставать не смогут. Правда, "Хаймарсы" и БПЛА до столицы ДНР долетят, но все равно это хоть какое-то облегчение для исстрадавшихся жителей.Невельский котел не получился, потому что ВСУ, поняв бесперспективность обороны, сами фактически ушли из него на запад.Успех российского наступления в августе и сентябре не в последнюю очередь связан и с наращиванием ударов по ВСУ с помощью РСЗО и дальних беспилотников.По его словам, применение дальних БПЛА типа "Герань" также серьезно увеличилось.В марте по украинским объектам было нанесено 570 ударов, в августе - 792 удара, а уже за 12 дней сентября - 453. Если в марте 2024 года в сутки в сутки наносилось примерно 18 ударов, в апреле вообще падение – 10 ударов, то в сентябре 25. Сейчас второй месяц подряд идет устойчивый рост применения "Гераней"."Если так пойдет и дальше, то можно говорить о том, что украинское ПВО будет серьезно истощено", - прогнозирует Оцелот.Продвижение идет полным ходом. Освобождено за время наступления примерно 200 кв. км. В сентябре этого года за сентябрь освобождено больше территории, чем за август.Российская армия быстро перенимает украинские военные новинки, которые ВСУ начали применять на фронте. Например, не успели ВСУ начать использовать беспилотники с термической смесью, которая быстро выжигала лесополосы и уничтожала в результате технику и б/к, как российские бойцы быстро наловчились использовать ее уже на своих БПЛА.Никакой стабилизации фронта в Донбассе нет, несмотря на заявления Киева. Превосходство в тяжелой технике и артиллерии у российской армии полное.Также читайте материал Александра Чаленко Российское контрнаступление под Курском стало шоком для ВСУ. Какова его цель?

https://ukraina.ru/20240909/1057328376.html

https://ukraina.ru/20240907/1057297694.html

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2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, селидово, россия, донецк, александр чаленко, вооруженные силы украины