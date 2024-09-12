Новороссийский фронт. Под Селидово две недели идет мясорубка, Россия нарастила удары РСЗО и БПЛА - 12.09.2024 Украина.ру
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Новороссийский фронт. Под Селидово две недели идет мясорубка, Россия нарастила удары РСЗО и БПЛА
Новороссийский фронт. Под Селидово две недели идет мясорубка, Россия нарастила удары РСЗО и БПЛА - 12.09.2024 Украина.ру
Новороссийский фронт. Под Селидово две недели идет мясорубка, Россия нарастила удары РСЗО и БПЛА
Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру констатировал увеличение огневой мощи российской армии
2024-09-12T18:17
2024-09-12T18:17
эксклюзив
селидово
россия
донецк
александр чаленко
вооруженные силы украины
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Россия продолжает наступление на Донецком фронте. Правда, при этом продвижение на Покровском, Селидовском и Мирноградском направлениях несколько уменьшилось. Еще недавно было до 50 штурмовых действий в день, сегодня их примерно 20. Хотя количество штурмов уменьшилось, но все равно давление на врага продолжается. Российская армия действует на севере и востоке Селидово. ВСУ в настоящий момент пытаются изо всех сил сдерживать российское наступление. Штурм города идет уже две недели. Украинцы держат оборону, которая все больше и больше начинает напоминать мясоробку.Сейчас бои идут также рядом с Курахово: в районе Украинска, Горняка, Желанного-2 и Кураховки. В случае освобождения последней больше 155-е снаряды до Донецка доставать не смогут. Правда, "Хаймарсы" и БПЛА до столицы ДНР долетят, но все равно это хоть какое-то облегчение для исстрадавшихся жителей.Невельский котел не получился, потому что ВСУ, поняв бесперспективность обороны, сами фактически ушли из него на запад.Успех российского наступления в августе и сентябре не в последнюю очередь связан и с наращиванием ударов по ВСУ с помощью РСЗО и дальних беспилотников.По его словам, применение дальних БПЛА типа "Герань" также серьезно увеличилось.В марте по украинским объектам было нанесено 570 ударов, в августе - 792 удара, а уже за 12 дней сентября - 453. Если в марте 2024 года в сутки в сутки наносилось примерно 18 ударов, в апреле вообще падение – 10 ударов, то в сентябре 25. Сейчас второй месяц подряд идет устойчивый рост применения "Гераней"."Если так пойдет и дальше, то можно говорить о том, что украинское ПВО будет серьезно истощено", - прогнозирует Оцелот.Продвижение идет полным ходом. Освобождено за время наступления примерно 200 кв. км. В сентябре этого года за сентябрь освобождено больше территории, чем за август.Российская армия быстро перенимает украинские военные новинки, которые ВСУ начали применять на фронте. Например, не успели ВСУ начать использовать беспилотники с термической смесью, которая быстро выжигала лесополосы и уничтожала в результате технику и б/к, как российские бойцы быстро наловчились использовать ее уже на своих БПЛА.Никакой стабилизации фронта в Донбассе нет, несмотря на заявления Киева. Превосходство в тяжелой технике и артиллерии у российской армии полное.Также читайте материал Александра Чаленко Российское контрнаступление под Курском стало шоком для ВСУ. Какова его цель?
https://ukraina.ru/20240909/1057328376.html
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россия
донецк
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, селидово, россия, донецк, александр чаленко, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Селидово, Россия, Донецк, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины

Новороссийский фронт. Под Селидово две недели идет мясорубка, Россия нарастила удары РСЗО и БПЛА

18:17 12.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру констатировал увеличение огневой мощи российской армии
Россия продолжает наступление на Донецком фронте. Правда, при этом продвижение на Покровском, Селидовском и Мирноградском направлениях несколько уменьшилось. Еще недавно было до 50 штурмовых действий в день, сегодня их примерно 20.
Хотя количество штурмов уменьшилось, но все равно давление на врага продолжается. Российская армия действует на севере и востоке Селидово. ВСУ в настоящий момент пытаются изо всех сил сдерживать российское наступление. Штурм города идет уже две недели. Украинцы держат оборону, которая все больше и больше начинает напоминать мясоробку.
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
9 сентября, 17:13
Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и УгледараДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации, которая складывается на донецком фронте в районе Покровска, Угледара и Селидово.
Сейчас бои идут также рядом с Курахово: в районе Украинска, Горняка, Желанного-2 и Кураховки. В случае освобождения последней больше 155-е снаряды до Донецка доставать не смогут. Правда, "Хаймарсы" и БПЛА до столицы ДНР долетят, но все равно это хоть какое-то облегчение для исстрадавшихся жителей.
Невельский котел не получился, потому что ВСУ, поняв бесперспективность обороны, сами фактически ушли из него на запад.
Успех российского наступления в августе и сентябре не в последнюю очередь связан и с наращиванием ударов по ВСУ с помощью РСЗО и дальних беспилотников.
"Так, количество обстрелов украинских позиций с помощью ракетных систем залпового огня увеличилось по сравнению с весной и летом. Так если в апреле 2024 года оно составляло в среднем в сутки порядка 96 ударов, то в июле и в августе они шли по нарастающей: 115 и 120 в сутки. При этом в сентябре уже 143 удара, что по сравнению с апрелем, показывает рост почти в полтора раза. Это очень хороший показатель", - считает Оцелот.
По его словам, применение дальних БПЛА типа "Герань" также серьезно увеличилось.
В марте по украинским объектам было нанесено 570 ударов, в августе - 792 удара, а уже за 12 дней сентября - 453. Если в марте 2024 года в сутки в сутки наносилось примерно 18 ударов, в апреле вообще падение – 10 ударов, то в сентябре 25. Сейчас второй месяц подряд идет устойчивый рост применения "Гераней".
"Если так пойдет и дальше, то можно говорить о том, что украинское ПВО будет серьезно истощено", - прогнозирует Оцелот.
Продвижение идет полным ходом. Освобождено за время наступления примерно 200 кв. км. В сентябре этого года за сентябрь освобождено больше территории, чем за август.
Занятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
7 сентября, 12:59
Донецкий фронт. Российская армия приготовила ВСУ два котла - Угледарский и под Курахово Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на покровском направлении
Российская армия быстро перенимает украинские военные новинки, которые ВСУ начали применять на фронте. Например, не успели ВСУ начать использовать беспилотники с термической смесью, которая быстро выжигала лесополосы и уничтожала в результате технику и б/к, как российские бойцы быстро наловчились использовать ее уже на своих БПЛА.
Никакой стабилизации фронта в Донбассе нет, несмотря на заявления Киева. Превосходство в тяжелой технике и артиллерии у российской армии полное.
Также читайте материал Александра Чаленко Российское контрнаступление под Курском стало шоком для ВСУ. Какова его цель?
 
ЭксклюзивСелидовоРоссияДонецкАлександр ЧаленкоВооруженные силы Украины
 
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