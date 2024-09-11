https://ukraina.ru/20240911/1057387480.html

Российское контрнаступление под Курском стало шоком для ВСУ. Какова его цель?

Российское контрнаступление под Курском стало шоком для ВСУ. Какова его цель? - 11.09.2024 Украина.ру

Российское контрнаступление под Курском стало шоком для ВСУ. Какова его цель?

Донецкий волонтер Елена Бобкова, товарищи которой воюют на курском направлении, рассказала изданию Украина.ру о том, что смогла освободить российская армия на самом северном участке фронта

2024-09-11T17:58

2024-09-11T17:58

2024-09-11T17:58

эксклюзив

курская область

сумская область

селидово

александр чаленко

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сво

спецоперация

донбасс

богдан хмельницкий

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В этот вторник, проведя необходимые приготовления, российская армия начала контрнаступление в Курской области. В нем принимают участие наиболее подготовленные для подобных операций части: десантники и морпехи, имеющие боевой опыт. Благодаря этому уже освобождены примерно около 7-10 сел. В операции принимают участие фронтовая авиация, беспилотники, артиллерия и тяжелая техника.Под контроль российской армии уже возвращены населённые пункты Снагость, где пересекаются важные для этой территории дороги, и Гордеевка, которая находится на самой границе. Бои, по последней информации, идут рядом с селами Обуховка и Любимовка."Пока не ясна цель контрнаступления. Либо это операция местного масштаба, цель которой улучшить нашу логистику в Курской области, чтобы мы не были зависимы от переправ на реке Сейм, либо мы хотим полностью освободить Курскую область, а потом создать на территории Сумской области буферную зону. Надо просто подождать. Через какое-то время все будет понятно", - полагает Елена Бобкова.Российское контрнаступление началось с трех сторон, который начали наступление из Коренево. До этого они принимали участие в боях в Донбассе, на северском направлении.На одном из флагов наступает 51-й полк 106-й дивизии ВДВ, который до этого принимал участие в боях в Донбассе, на Северском направлении."Они скрытно подготовили плацдарм для контрнаступления: выбрали правильные позиции, подтянули все необходимое для атаки. Несколько суток отрабатывали удары КАБ-20, сбрасываемые с БПЛА. Затем ударили на Снагость и заняли ее. Взяли в плен девять укропов", - рассказывает Бобкова.В центре контрнаступления поработал 7-й полк 56-й ДШБ. Его бойцы воевали на Херсонском и Запорожском фронтах. После того, как они прорвали линию боевого соприкосновения, ими были освобождены, Комаровка, Вишневка и 10-й Октябрь. Они подошли к Апанасовке и соединились с бойцами, которые освобождали Снагость.На третьем направлении контрнаступления работала 155-я бригада морской пехоты, воевавшая под Угледаром."Они внезапным ударом зашли в Гордеевку, в потом от границы повернули на 90 градусов и двинулись вдоль дороги, освободив Викторовку, Внезапное и Бяховку. Также ушли потом на Апанасовку и где-то там закрепились. В итоге семь населенных пунктов точно освобождены. Хотя, может, и больше уже", - сообщает Бобкова.По ее информации, в бой еще не вступала 810-я бригада морской пехоты. Видимо, ее берегут для продолжения контрнаступления. Где она может ударить, неизвестно. Но все равно российской армии надо срочно окапываться и закрепляться на освобожденных территориях, пока украинцы в шоке и еще не успели от него отойти.Что касается донецкого фронта, то на Покровском направлении наступление идет широким фронтом. После освобождения Красногоровки высвободившиеся части, с одной стороны, пошли на запад, на Курахово, чтобы взять под контроль Острое, а с другой – на северо-запад, чтобы освободить Желанное-2.Бои идут в Украинске на центральной улице Богдана Хмельницкого и в Георгиевке – на северных окраинах. В Селидово – вокруг двух терриконов, с которых контролируется этот город.Читайте также материал Александра Чаленко Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?

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https://ukraina.ru/20240909/1057328376.html

https://ukraina.ru/20240907/1057297694.html

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Александр Чаленко

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Александр Чаленко

эксклюзив, курская область, сумская область, селидово, александр чаленко, вдв, сво, спецоперация, донбасс, богдан хмельницкий, вооруженные силы украины, украина.ру