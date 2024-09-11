https://ukraina.ru/20240911/1057387480.html
Российское контрнаступление под Курском стало шоком для ВСУ. Какова его цель?
Российское контрнаступление под Курском стало шоком для ВСУ. Какова его цель? - 11.09.2024 Украина.ру
Российское контрнаступление под Курском стало шоком для ВСУ. Какова его цель?
Донецкий волонтер Елена Бобкова, товарищи которой воюют на курском направлении, рассказала изданию Украина.ру о том, что смогла освободить российская армия на самом северном участке фронта
2024-09-11T17:58
2024-09-11T17:58
2024-09-11T17:58
эксклюзив
курская область
сумская область
селидово
александр чаленко
вдв
сво
спецоперация
донбасс
богдан хмельницкий
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В этот вторник, проведя необходимые приготовления, российская армия начала контрнаступление в Курской области. В нем принимают участие наиболее подготовленные для подобных операций части: десантники и морпехи, имеющие боевой опыт. Благодаря этому уже освобождены примерно около 7-10 сел. В операции принимают участие фронтовая авиация, беспилотники, артиллерия и тяжелая техника.Под контроль российской армии уже возвращены населённые пункты Снагость, где пересекаются важные для этой территории дороги, и Гордеевка, которая находится на самой границе. Бои, по последней информации, идут рядом с селами Обуховка и Любимовка."Пока не ясна цель контрнаступления. Либо это операция местного масштаба, цель которой улучшить нашу логистику в Курской области, чтобы мы не были зависимы от переправ на реке Сейм, либо мы хотим полностью освободить Курскую область, а потом создать на территории Сумской области буферную зону. Надо просто подождать. Через какое-то время все будет понятно", - полагает Елена Бобкова.Российское контрнаступление началось с трех сторон, который начали наступление из Коренево. До этого они принимали участие в боях в Донбассе, на северском направлении.На одном из флагов наступает 51-й полк 106-й дивизии ВДВ, который до этого принимал участие в боях в Донбассе, на Северском направлении."Они скрытно подготовили плацдарм для контрнаступления: выбрали правильные позиции, подтянули все необходимое для атаки. Несколько суток отрабатывали удары КАБ-20, сбрасываемые с БПЛА. Затем ударили на Снагость и заняли ее. Взяли в плен девять укропов", - рассказывает Бобкова.В центре контрнаступления поработал 7-й полк 56-й ДШБ. Его бойцы воевали на Херсонском и Запорожском фронтах. После того, как они прорвали линию боевого соприкосновения, ими были освобождены, Комаровка, Вишневка и 10-й Октябрь. Они подошли к Апанасовке и соединились с бойцами, которые освобождали Снагость.На третьем направлении контрнаступления работала 155-я бригада морской пехоты, воевавшая под Угледаром."Они внезапным ударом зашли в Гордеевку, в потом от границы повернули на 90 градусов и двинулись вдоль дороги, освободив Викторовку, Внезапное и Бяховку. Также ушли потом на Апанасовку и где-то там закрепились. В итоге семь населенных пунктов точно освобождены. Хотя, может, и больше уже", - сообщает Бобкова.По ее информации, в бой еще не вступала 810-я бригада морской пехоты. Видимо, ее берегут для продолжения контрнаступления. Где она может ударить, неизвестно. Но все равно российской армии надо срочно окапываться и закрепляться на освобожденных территориях, пока украинцы в шоке и еще не успели от него отойти.Что касается донецкого фронта, то на Покровском направлении наступление идет широким фронтом. После освобождения Красногоровки высвободившиеся части, с одной стороны, пошли на запад, на Курахово, чтобы взять под контроль Острое, а с другой – на северо-запад, чтобы освободить Желанное-2.Бои идут в Украинске на центральной улице Богдана Хмельницкого и в Георгиевке – на северных окраинах. В Селидово – вокруг двух терриконов, с которых контролируется этот город.Читайте также материал Александра Чаленко Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, курская область, сумская область, селидово, александр чаленко, вдв, сво, спецоперация, донбасс, богдан хмельницкий, вооруженные силы украины, украина.ру
Российское контрнаступление под Курском стало шоком для ВСУ. Какова его цель?
Донецкий волонтер Елена Бобкова, товарищи которой воюют на курском направлении, рассказала изданию Украина.ру о том, что смогла освободить российская армия на самом северном участке фронта
В этот вторник, проведя необходимые приготовления, российская армия начала контрнаступление в Курской области. В нем принимают участие наиболее подготовленные для подобных операций части: десантники и морпехи, имеющие боевой опыт. Благодаря этому уже освобождены примерно около 7-10 сел. В операции принимают участие фронтовая авиация, беспилотники, артиллерия и тяжелая техника.
Под контроль российской армии уже возвращены населённые пункты Снагость, где пересекаются важные для этой территории дороги, и Гордеевка, которая находится на самой границе. Бои, по последней информации, идут рядом с селами Обуховка и Любимовка.
"Пока не ясна цель контрнаступления. Либо это операция местного масштаба, цель которой улучшить нашу логистику в Курской области, чтобы мы не были зависимы от переправ на реке Сейм, либо мы хотим полностью освободить Курскую область, а потом создать на территории Сумской области
буферную зону. Надо просто подождать. Через какое-то время все будет понятно", - полагает Елена Бобкова
.
Российское контрнаступление началось с трех сторон, который начали наступление из Коренево. До этого они принимали участие в боях в Донбассе, на северском направлении.
На одном из флагов наступает 51-й полк 106-й дивизии ВДВ
, который до этого принимал участие в боях в Донбассе, на Северском направлении.
"Они скрытно подготовили плацдарм для контрнаступления: выбрали правильные позиции, подтянули все необходимое для атаки. Несколько суток отрабатывали удары КАБ-20, сбрасываемые с БПЛА. Затем ударили на Снагость и заняли ее. Взяли в плен девять укропов", - рассказывает Бобкова.
В центре контрнаступления поработал 7-й полк 56-й ДШБ. Его бойцы воевали на Херсонском и Запорожском фронтах. После того, как они прорвали линию боевого соприкосновения, ими были освобождены, Комаровка, Вишневка и 10-й Октябрь. Они подошли к Апанасовке и соединились с бойцами, которые освобождали Снагость.
На третьем направлении контрнаступления работала 155-я бригада морской пехоты, воевавшая под Угледаром.
"Они внезапным ударом зашли в Гордеевку, в потом от границы повернули на 90 градусов и двинулись вдоль дороги, освободив Викторовку, Внезапное и Бяховку. Также ушли потом на Апанасовку и где-то там закрепились. В итоге семь населенных пунктов точно освобождены. Хотя, может, и больше уже", - сообщает Бобкова.
По ее информации, в бой еще не вступала 810-я бригада морской пехоты. Видимо, ее берегут для продолжения контрнаступления. Где она может ударить, неизвестно. Но все равно российской армии надо срочно окапываться и закрепляться на освобожденных территориях, пока украинцы в шоке и еще не успели от него отойти.
Что касается донецкого фронта, то на Покровском направлении наступление идет широким фронтом. После освобождения Красногоровки высвободившиеся части, с одной стороны, пошли на запад, на Курахово, чтобы взять под контроль Острое, а с другой – на северо-запад, чтобы освободить Желанное-2.
Бои идут в Украинске на центральной улице Богдана Хмельницкого и в Георгиевке – на северных окраинах. В Селидово
– вокруг двух терриконов, с которых контролируется этот город.