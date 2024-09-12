Зачистка Украинска, штурм Любимовки и Купянск на расстоянии выстрела танка: что происходит на фронте - 12.09.2024 Украина.ру
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Зачистка Украинска, штурм Любимовки и Купянск на расстоянии выстрела танка: что происходит на фронте
Зачистка Украинска, штурм Любимовки и Купянск на расстоянии выстрела танка: что происходит на фронте - 12.09.2024 Украина.ру
Зачистка Украинска, штурм Любимовки и Купянск на расстоянии выстрела танка: что происходит на фронте
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. В частности, российские силы продолжают наступление на Покровском направлении, и по информации издания "Репортер", уже приступили к зачистке Украинска
2024-09-12T15:59
2024-09-12T15:59
новости
россия
купянск
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
"азов"
украина.ру
курская область
покровск/красноармейск
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В комментарии также уточняется, что взятие Украинска стало следствием обходного маневра российской армии, предпринятого для флангового охвата Покровска.Военные эксперты считают, что как только территория города будет окончательно зачищена, он станет отличной базой для дальнейшего продвижение ВС РФ вглубь обороны ВСУ.Ведут российские военные в настоящее время и штурм важнейшего опорного пункта украинской группировки в Кореневском районе Курской области - населенного пункта Любимовка. Параллельно ВС РФ наступают на Ольговку и Кремяное, уточняет "Репортер".Зачистка указанных населенных пунктов от украинских боевиков, отмечают специалисты, будет означать как минимум оперативное окружение националистов на этом участке.Также сообщается, что российские военные приблизились к Купянску на дистанцию выстрела из танка. Известно, что большая часть жителей города выехала, а их дома занимают боевики киевского режима."По своей излюбленной привычке они оборудуют в жилых строениях огневые точки. Российским войскам для противодействия подобной тактике приходится задействовать авиацию. В Сети, к примеру, опубликовано видео, на котором российские самолеты наносят удар по позициям националистов в Купянске авиационными бомбами УМПБ Д-30СН. Последствия оказались вполне ожидаемыми. Дома, в которых были оборудованы огневые точки боевиков киевского режима, перестали существовать вместе с ними", - отметило издание "Репортер".Днем ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Милиции в отставке Андрей Марочко рассказал о том, что на линии боевого соприкосновения под Купянском в Харьковской области растет число украинских националистов из "Азова"*. Он отметил, что националистов направили на этот участок фронта для усиления проблемного для ВСУ отрезка линии фронта.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что если ВСУ не перебросят какие-то силы под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию соприкосновения.Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и УгледаромВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ukraina.ru/20240909/1057328376.html
https://ukraina.ru/20240910/1057346678.html
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россия
купянск
харьковская область
курская область
покровск/красноармейск
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новости, россия, купянск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, "азов", украина.ру, курская область, покровск/красноармейск, фронт
Новости, Россия, Купянск, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, "Азов", Украина.ру, Курская область, Покровск/Красноармейск, фронт

Зачистка Украинска, штурм Любимовки и Купянск на расстоянии выстрела танка: что происходит на фронте

15:59 12.09.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. В частности, российские силы продолжают наступление на Покровском направлении, и по информации издания "Репортер", уже приступили к зачистке Украинска
"Остававшиеся здесь подразделения боевиков киевского режима сегодня утром покинули территорию города. Сейчас ВС РФ проводят зачистку городских кварталов на предмет обнаружения оставшихся отдельных очагов сопротивления", - говорится в сообщении издания.
В комментарии также уточняется, что взятие Украинска стало следствием обходного маневра российской армии, предпринятого для флангового охвата Покровска.
Военные эксперты считают, что как только территория города будет окончательно зачищена, он станет отличной базой для дальнейшего продвижение ВС РФ вглубь обороны ВСУ.
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9 сентября, 17:13
Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и УгледараДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации, которая складывается на донецком фронте в районе Покровска, Угледара и Селидово.
Ведут российские военные в настоящее время и штурм важнейшего опорного пункта украинской группировки в Кореневском районе Курской области - населенного пункта Любимовка. Параллельно ВС РФ наступают на Ольговку и Кремяное, уточняет "Репортер".
Зачистка указанных населенных пунктов от украинских боевиков, отмечают специалисты, будет означать как минимум оперативное окружение националистов на этом участке.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
10 сентября, 13:28
Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской областиВСУ присутствуют в Курской области уже больше месяца. Ставит ли Кремль какие-то временные рамки по выдавливанию их с российской территории? На этот вопрос 10 сентября ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Также сообщается, что российские военные приблизились к Купянску на дистанцию выстрела из танка. Известно, что большая часть жителей города выехала, а их дома занимают боевики киевского режима.
"По своей излюбленной привычке они оборудуют в жилых строениях огневые точки. Российским войскам для противодействия подобной тактике приходится задействовать авиацию. В Сети, к примеру, опубликовано видео, на котором российские самолеты наносят удар по позициям националистов в Купянске авиационными бомбами УМПБ Д-30СН. Последствия оказались вполне ожидаемыми. Дома, в которых были оборудованы огневые точки боевиков киевского режима, перестали существовать вместе с ними", - отметило издание "Репортер".
Днем ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Милиции в отставке Андрей Марочко рассказал о том, что на линии боевого соприкосновения под Купянском в Харьковской области растет число украинских националистов из "Азова"*. Он отметил, что националистов направили на этот участок фронта для усиления проблемного для ВСУ отрезка линии фронта.
Террорист из батальона «Азов»
Вчера, 09:46
На Купянское направление сгоняют националистов из "Азова"*, заявил МарочкоНа линии боевого соприкосновения под Купянском в Харьковской области растет число украинских националистов из "Азова"*. Эту информацию 11 сентября обнародовал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что если ВСУ не перебросят какие-то силы под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию соприкосновения.
Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике.
10:04
ВС РФ взяли под полный огневой контроль Макеевку - МарочкоРоссийские военные взяли под огневой контроль населенный пункт Макеевка, находящийся на временно оккупированной ВСУ территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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