Нацисты обстреляли центральный рынок Новой Каховки, есть жертвы - Сальдо - 12.09.2024 Украина.ру
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Нацисты обстреляли центральный рынок Новой Каховки, есть жертвы - Сальдо
Нацисты обстреляли центральный рынок Новой Каховки, есть жертвы - Сальдо - 12.09.2024 Украина.ру
Нацисты обстреляли центральный рынок Новой Каховки, есть жертвы - Сальдо
Украинские нацисты устроили массированный варварский обстрел Новой Каховки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2024-09-12T14:57
2024-09-12T14:57
новости
новая каховка
владимир сальдо
херсонская область
днепр
нацисты
украина
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"Под удар попал центральный рынок, зафиксировано не менее 11 прилетов. Один мирный житель погиб, восемь человек (из них шестеро женщин, двое мужчин) получили ранения. Сгорел автомобиль", - написал он.По словам Сальдо, шестерых пострадавших в состоянии средней степени тяжести увезли в Каховскую больницу.Всего за минувшие сутки украинские войска нанесли 38 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области.Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Маячка, Алешки, Раздольное, Днепряны, Великая Лепетиха, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Каховка.Подробнее о попытках атаковать регион - в материале Удар HIMARS: на чиновника Херсонской области совершено покушение на сайте Украина.ру.
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новости, новая каховка, владимир сальдо, херсонская область, днепр, нацисты, украина
Новости, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Херсонская область, Днепр, нацисты, Украина

Нацисты обстреляли центральный рынок Новой Каховки, есть жертвы - Сальдо

14:57 12.09.2024
 
© скриншотВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© скриншот
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Украинские нацисты устроили массированный варварский обстрел Новой Каховки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"Под удар попал центральный рынок, зафиксировано не менее 11 прилетов. Один мирный житель погиб, восемь человек (из них шестеро женщин, двое мужчин) получили ранения. Сгорел автомобиль", - написал он.
По словам Сальдо, шестерых пострадавших в состоянии средней степени тяжести увезли в Каховскую больницу.

"Двоих тяжелораненых доставили в Геническую ЦРБ. Врачи делают всё необходимое для спасения их жизней", - заверил губернатор.

Всего за минувшие сутки украинские войска нанесли 38 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Маячка, Алешки, Раздольное, Днепряны, Великая Лепетиха, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Каховка.
Подробнее о попытках атаковать регион - в материале Удар HIMARS: на чиновника Херсонской области совершено покушение на сайте Украина.ру.
 
НовостиНовая КаховкаВладимир СальдоХерсонская областьДнепрнацистыУкраина
 
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