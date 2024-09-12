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Нацисты обстреляли центральный рынок Новой Каховки, есть жертвы - Сальдо

Нацисты обстреляли центральный рынок Новой Каховки, есть жертвы - Сальдо - 12.09.2024 Украина.ру

Нацисты обстреляли центральный рынок Новой Каховки, есть жертвы - Сальдо

Украинские нацисты устроили массированный варварский обстрел Новой Каховки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2024-09-12T14:57

2024-09-12T14:57

2024-09-12T14:57

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"Под удар попал центральный рынок, зафиксировано не менее 11 прилетов. Один мирный житель погиб, восемь человек (из них шестеро женщин, двое мужчин) получили ранения. Сгорел автомобиль", - написал он.По словам Сальдо, шестерых пострадавших в состоянии средней степени тяжести увезли в Каховскую больницу.Всего за минувшие сутки украинские войска нанесли 38 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области.Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Маячка, Алешки, Раздольное, Днепряны, Великая Лепетиха, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Каховка.Подробнее о попытках атаковать регион - в материале Удар HIMARS: на чиновника Херсонской области совершено покушение на сайте Украина.ру.

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новости, новая каховка, владимир сальдо, херсонская область, днепр, нацисты, украина