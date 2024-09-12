Зеленский передал Блинкену список целей в России, по которым планирует бить западными ракетами - АВС - 12.09.2024 Украина.ру
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Зеленский передал Блинкену список целей в России, по которым планирует бить западными ракетами - АВС
Зеленский передал Блинкену список целей в России, по которым планирует бить западными ракетами - АВС - 12.09.2024 Украина.ру
Зеленский передал Блинкену список целей в России, по которым планирует бить западными ракетами - АВС
Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей. Об этом сообщил американский телеканал АВС со ссылкой на советника главы киевского режима
2024-09-12T12:21
2024-09-12T12:21
новости
россия
киев
сша
энтони блинкен
сергей лавров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
the guardian
ракеты
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Американский госсекретарь также анонсировал выделение киевскому режиму нового пакета помощи. По его словам, туда будут включены $325 миллионов на восстановление энергетических и электросетей Украины и $102 миллиона на финансирование разминирования.В четверг, 12 сентября, британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Лондон принял решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дискуссию о разрешении Запада бить дальнобойным оружием вглубь России камуфляжной, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что визит Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев - "инсценировка"."У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве", - сказал Лавров.Информация о том, что Лондон поддержал использование Украиной ракет Storm Shadow по России появлялась в СМИ еще в августе, однако тогда также было указано, что никаких публичных заявлений по этому поводу сделано не будет из-за опасений, что это спровоцирует скандал с США.Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. В частности, тогда глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.*-Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240912/1057397561.html
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новости, россия, киев, сша, энтони блинкен, сергей лавров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, the guardian, ракеты, удары
Новости, Россия, Киев, США, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, The Guardian, ракеты, удары

Зеленский передал Блинкену список целей в России, по которым планирует бить западными ракетами - АВС

12:21 12.09.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Блинкен
Зеленский Блинкен
© Пресс-служба президента Украины
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Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей. Об этом сообщил американский телеканал АВС со ссылкой на советника главы киевского режима
"Мы полны решимости обеспечить им (ВСУ. - Ред.) все необходимое для достижения успеха", - сказал Блинкен, подтвердив журналистам, что он обсуждал с украинской стороной огонь на большие расстояния, "а также ряд других вещей".
Американский госсекретарь также анонсировал выделение киевскому режиму нового пакета помощи. По его словам, туда будут включены $325 миллионов на восстановление энергетических и электросетей Украины и $102 миллиона на финансирование разминирования.
В четверг, 12 сентября, британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Лондон принял решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева.
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
09:32
Британия разрешила Украине бить вглубь России, но вслух об этом пока не скажут - The GuardianРешение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории уже принято, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева. Об этом 12 сентября написала британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дискуссию о разрешении Запада бить дальнобойным оружием вглубь России камуфляжной, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что визит Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев - "инсценировка".
"У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве", - сказал Лавров.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
11:54
Запад пытается "красиво оформить" давно принятое решение об ударах по РФ — ЛавровЗапад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ. Об этом 12 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины
Информация о том, что Лондон поддержал использование Украиной ракет Storm Shadow по России появлялась в СМИ еще в августе, однако тогда также было указано, что никаких публичных заявлений по этому поводу сделано не будет из-за опасений, что это спровоцирует скандал с США.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
28 августа, 15:47
Британский премьер странно ответил на вопрос о том, почему Storm Shadow не летят в РоссиюПравда ли, что использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России Киеву мешает Вашингтон? Довольно неоднозначный ответ на этот вопрос 28 августа на пресс-конференции в Берлине дал премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. В частности, тогда глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.
Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.
Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.
*-Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
 
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