У Конотопа нет денег на восстановление водоснабжения после взрывов — мэр - 12.09.2024 Украина.ру
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У Конотопа нет денег на восстановление водоснабжения после взрывов — мэр
У Конотопа нет денег на восстановление водоснабжения после взрывов — мэр - 12.09.2024 Украина.ру
У Конотопа нет денег на восстановление водоснабжения после взрывов — мэр
Мэр Конотопа Сумской области на Украине Артем Семенихин в эфире телеканала "Киев 24" заявил, что в местном бюджете отсутствуют средства для восстановления водоснабжения, которое было нарушено в результате ночных взрывов
2024-09-12T11:16
2024-09-12T11:36
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сумская область
рада
конотоп
бюджет
электроснабжение
электричество
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"В городе отсутствует электроэнергия. Сегодня состоится сессия городского совета, и с чего мы будем искать деньги? Отдельный привет депутатам Рады, которые приняли абсурдный закон и забрали у местных властей бюджеты. Нет ни копейки, у меня нет средств, чтобы купить солярку на водоканал, чтобы людям воду дать в достаточном количестве", - посетовал Семенихин.Ранее в четверг он информировал, что после взрывов в Конотопе сложилась критическая ситуация с электроснабжением, в связи с чем в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Решение об ударах вглубь РФ, взрывы, путь к Третьей мировой. Главное на Украине на утро 12 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сумская область, рада, конотоп, бюджет, электроснабжение, электричество
Новости, Украина, Россия, Сумская область, Рада, Конотоп, бюджет, электроснабжение, электричество

У Конотопа нет денег на восстановление водоснабжения после взрывов — мэр

11:16 12.09.2024 (обновлено: 11:36 12.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Артем Семеніхін - міський голова КонотопаАртем Семенихин
Артем Семенихин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Артем Семеніхін - міський голова Конотопа
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Мэр Конотопа Сумской области на Украине Артем Семенихин в эфире телеканала "Киев 24" заявил, что в местном бюджете отсутствуют средства для восстановления водоснабжения, которое было нарушено в результате ночных взрывов
"В городе отсутствует электроэнергия. Сегодня состоится сессия городского совета, и с чего мы будем искать деньги? Отдельный привет депутатам Рады, которые приняли абсурдный закон и забрали у местных властей бюджеты. Нет ни копейки, у меня нет средств, чтобы купить солярку на водоканал, чтобы людям воду дать в достаточном количестве", - посетовал Семенихин.
Ранее в четверг он информировал, что после взрывов в Конотопе сложилась критическая ситуация с электроснабжением, в связи с чем в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Решение об ударах вглубь РФ, взрывы, путь к Третьей мировой. Главное на Украине на утро 12 сентября на сайте Украина.ру.
 
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