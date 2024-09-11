Прозрели или наоборот ослепли: эксперт раскрыл, когда "беглые крысы" выскочат с территории Украины - 11.09.2024 Украина.ру
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Прозрели или наоборот ослепли: эксперт раскрыл, когда "беглые крысы" выскочат с территории Украины
Прозрели или наоборот ослепли: эксперт раскрыл, когда "беглые крысы" выскочат с территории Украины - 11.09.2024 Украина.ру
Прозрели или наоборот ослепли: эксперт раскрыл, когда "беглые крысы" выскочат с территории Украины
Из украинского правительства бегут те, от кого ничего не зависит, и кто еще может спрыгнуть. Я даже не исключаю, что им могли специально подсказать эту идею, чтобы дискредитировать власть Зеленского. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-09-11T05:00
2024-09-11T05:00
новости
украина
россия
львов
ростислав ищенко
дмитрий кулеба
владимир зеленский
мид
власти украины
правительство
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Видимо, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, не будучи совсем уж дураком, сообразил, что если западные ракеты действительно полетят по русским городам, то лучше не быть в этом правительстве, рассказал эксперт."При мне не летели. Я был против. Я в знак протеста уехал" - всегда сможет сказать он. Глядишь, и не посадят, а просто пожурят. Да, в таком случае Кулеба обслуживал нацистскую власть, но не до конца, указал он.На Украине же есть оппозиционеры, которые хотели бы хотя бы на два часа заехать в президентский Офис, чтобы "успеть набить мешки, пока русская армия движется по мостам на Банковую". Не исключено, что они уедут за рубеж и будут рассказывать, как они "больше не могли терпеть этот преступный режим", — отметил обозреватель."Для них сейчас главное – выскочить с территории Украины. А что им там делать? На фронт они не собираются. А когда они выедут за рубеж, они будут теми самыми беглыми крысами. Вне зависимости от того, как они будут объяснять свои действия. Тем, что они прозрели или наоборот ослепли", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы
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новости, украина, россия, львов, ростислав ищенко, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид, власти украины, правительство
Новости, Украина, Россия, Львов, Ростислав Ищенко, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, МИД, власти Украины, правительство

Прозрели или наоборот ослепли: эксперт раскрыл, когда "беглые крысы" выскочат с территории Украины

05:00 11.09.2024
 
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Из украинского правительства бегут те, от кого ничего не зависит, и кто еще может спрыгнуть. Я даже не исключаю, что им могли специально подсказать эту идею, чтобы дискредитировать власть Зеленского. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Видимо, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, не будучи совсем уж дураком, сообразил, что если западные ракеты действительно полетят по русским городам, то лучше не быть в этом правительстве, рассказал эксперт.
"При мне не летели. Я был против. Я в знак протеста уехал" - всегда сможет сказать он. Глядишь, и не посадят, а просто пожурят. Да, в таком случае Кулеба обслуживал нацистскую власть, но не до конца, указал он.

"[Из украинского правительства] Бегут те, от кого ничего не зависит, и кто еще может спрыгнуть. Я даже не исключаю, что им могли специально подсказать эту идею, чтобы дискредитировать власть Зеленского", — подчеркнул Ищенко.

На Украине же есть оппозиционеры, которые хотели бы хотя бы на два часа заехать в президентский Офис, чтобы "успеть набить мешки, пока русская армия движется по мостам на Банковую". Не исключено, что они уедут за рубеж и будут рассказывать, как они "больше не могли терпеть этот преступный режим", — отметил обозреватель.
"Для них сейчас главное – выскочить с территории Украины. А что им там делать? На фронт они не собираются. А когда они выедут за рубеж, они будут теми самыми беглыми крысами. Вне зависимости от того, как они будут объяснять свои действия. Тем, что они прозрели или наоборот ослепли", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.ру
О том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 19:30
Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофеУ Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих четырех обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна в принципе. Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни.
 
НовостиУкраинаРоссияЛьвовРостислав ИщенкоДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийМИДвласти Украиныправительство
 
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