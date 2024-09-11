https://ukraina.ru/20240911/1057364715.html

Прозрели или наоборот ослепли: эксперт раскрыл, когда "беглые крысы" выскочат с территории Украины

Прозрели или наоборот ослепли: эксперт раскрыл, когда "беглые крысы" выскочат с территории Украины - 11.09.2024 Украина.ру

Прозрели или наоборот ослепли: эксперт раскрыл, когда "беглые крысы" выскочат с территории Украины

Из украинского правительства бегут те, от кого ничего не зависит, и кто еще может спрыгнуть. Я даже не исключаю, что им могли специально подсказать эту идею, чтобы дискредитировать власть Зеленского. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-11T05:00

2024-09-11T05:00

2024-09-11T05:00

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Видимо, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, не будучи совсем уж дураком, сообразил, что если западные ракеты действительно полетят по русским городам, то лучше не быть в этом правительстве, рассказал эксперт."При мне не летели. Я был против. Я в знак протеста уехал" - всегда сможет сказать он. Глядишь, и не посадят, а просто пожурят. Да, в таком случае Кулеба обслуживал нацистскую власть, но не до конца, указал он.На Украине же есть оппозиционеры, которые хотели бы хотя бы на два часа заехать в президентский Офис, чтобы "успеть набить мешки, пока русская армия движется по мостам на Банковую". Не исключено, что они уедут за рубеж и будут рассказывать, как они "больше не могли терпеть этот преступный режим", — отметил обозреватель."Для них сейчас главное – выскочить с территории Украины. А что им там делать? На фронт они не собираются. А когда они выедут за рубеж, они будут теми самыми беглыми крысами. Вне зависимости от того, как они будут объяснять свои действия. Тем, что они прозрели или наоборот ослепли", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы

https://ukraina.ru/20240910/1057351624.html

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новости, украина, россия, львов, ростислав ищенко, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид, власти украины, правительство