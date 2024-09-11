Прозрели или наоборот ослепли: эксперт раскрыл, когда "беглые крысы" выскочат с территории Украины
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
© Фото : CC0, Pixabay
Из украинского правительства бегут те, от кого ничего не зависит, и кто еще может спрыгнуть. Я даже не исключаю, что им могли специально подсказать эту идею, чтобы дискредитировать власть Зеленского. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Видимо, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, не будучи совсем уж дураком, сообразил, что если западные ракеты действительно полетят по русским городам, то лучше не быть в этом правительстве, рассказал эксперт.
"При мне не летели. Я был против. Я в знак протеста уехал" - всегда сможет сказать он. Глядишь, и не посадят, а просто пожурят. Да, в таком случае Кулеба обслуживал нацистскую власть, но не до конца, указал он.
"[Из украинского правительства] Бегут те, от кого ничего не зависит, и кто еще может спрыгнуть. Я даже не исключаю, что им могли специально подсказать эту идею, чтобы дискредитировать власть Зеленского", — подчеркнул Ищенко.
На Украине же есть оппозиционеры, которые хотели бы хотя бы на два часа заехать в президентский Офис, чтобы "успеть набить мешки, пока русская армия движется по мостам на Банковую". Не исключено, что они уедут за рубеж и будут рассказывать, как они "больше не могли терпеть этот преступный режим", — отметил обозреватель.
"Для них сейчас главное – выскочить с территории Украины. А что им там делать? На фронт они не собираются. А когда они выедут за рубеж, они будут теми самыми беглыми крысами. Вне зависимости от того, как они будут объяснять свои действия. Тем, что они прозрели или наоборот ослепли", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.ру
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