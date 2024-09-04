https://ukraina.ru/20240904/1057243750.html
Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024
Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024 - 04.09.2024 Украина.ру
Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024
Приезд Анвара Ибрагима на ВЭФ-2024 на встречу с Владимиром Путиным — серьезный признак сближения России и Малайзии, заявил изданию Украина.ру модератор и спикер сессий на форуме, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов
2024-09-04T18:19
2024-09-04T18:19
2024-09-04T18:36
малайзия
россия
украина
алексей маслов
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эксклюзив
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брикс
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Он объяснил, что активность Малайзии, во-первых, проявляется на фоне того, что страна запускает официальные процедуры вступления в БРИКС. В октябре состоится форум объединения в Казани, поэтому важно обсудить формат участия Малайзии в мероприятии.Во-вторых, у России и Малайзии есть большие совместные интересы в области образовательного и научно-технического сотрудничества."Несмотря на то что Малайзия не самая большая по численности населения страна Юго-Восточной Азии, это одна из самых мощных экономик, которая обладает огромным технологическим потенциалом", — отметил Маслов.Востоковед добавил, что в последние годы Малайзия не проявляет особого рвения к технологическому сотрудничеству. Но все-таки то, что Анвар Ибрагим приехал на Восточный экономический форум — серьезный признак сближения по этому направлению между странами."Плюс возможно создание совместных инвестиций", — добавил он.Ранее отдельные СМИ сообщали, что Ибрагим намерен обсудить с президентом России ситуацию на Украине.Вряд ли Малайзия хоть каким-то образом собирается влезать в этот спор, считает Маслов. Малайзия может выразить озабоченность украинским кризисом лишь с точки зрения того, что это наносит серьезный ущерб экономическим отношениям двух стран."Говорить о том, что Малайзия собирается выражать свою позицию по украинскому вопросу, не приходится", — резюмировал Маслов.На острове Русский на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 4 сентября в рамках ВЭФ-2024 состоялась беседа президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
https://ukraina.ru/20240904/1057222991.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
малайзия, россия, украина, алексей маслов, владимир путин, эксклюзив, украина.ру, брикс
Малайзия, Россия, Украина, Алексей Маслов, Владимир Путин, Эксклюзив, Украина.ру, БРИКС
Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024
18:19 04.09.2024 (обновлено: 18:36 04.09.2024)
Приезд Анвара Ибрагима на ВЭФ-2024 на встречу с Владимиром Путиным — серьезный признак сближения России и Малайзии, заявил изданию Украина.ру модератор и спикер сессий на форуме, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов
Он объяснил, что активность Малайзии, во-первых, проявляется на фоне того, что страна запускает официальные процедуры вступления в БРИКС
. В октябре состоится форум объединения в Казани
, поэтому важно обсудить формат участия Малайзии в мероприятии.
Во-вторых, у России и Малайзии есть большие совместные интересы в области образовательного и научно-технического сотрудничества.
"Несмотря на то что Малайзия не самая большая по численности населения страна Юго-Восточной Азии, это одна из самых мощных экономик, которая обладает огромным технологическим потенциалом", — отметил Маслов.
Востоковед добавил, что в последние годы Малайзия не проявляет особого рвения к технологическому сотрудничеству. Но все-таки то, что Анвар Ибрагим приехал на Восточный экономический форум — серьезный признак сближения по этому направлению между странами.
"Плюс возможно создание совместных инвестиций", — добавил он.
Ранее отдельные СМИ сообщали, что Ибрагим намерен обсудить с президентом России ситуацию на Украине.
Вряд ли Малайзия хоть каким-то образом собирается влезать в этот спор, считает Маслов. Малайзия может выразить озабоченность украинским кризисом лишь с точки зрения того, что это наносит серьезный ущерб экономическим отношениям двух стран.
"Говорить о том, что Малайзия собирается выражать свою позицию по украинскому вопросу, не приходится", — резюмировал Маслов.
На острове Русский
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 4 сентября в рамках ВЭФ-2024 состоялась беседа президента РФ Владимира Путина
с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.