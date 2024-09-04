https://ukraina.ru/20240904/1057243750.html

Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024

Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024 - 04.09.2024 Украина.ру

Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024

Приезд Анвара Ибрагима на ВЭФ-2024 на встречу с Владимиром Путиным — серьезный признак сближения России и Малайзии, заявил изданию Украина.ру модератор и спикер сессий на форуме, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов

2024-09-04T18:19

2024-09-04T18:19

2024-09-04T18:36

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Он объяснил, что активность Малайзии, во-первых, проявляется на фоне того, что страна запускает официальные процедуры вступления в БРИКС. В октябре состоится форум объединения в Казани, поэтому важно обсудить формат участия Малайзии в мероприятии.Во-вторых, у России и Малайзии есть большие совместные интересы в области образовательного и научно-технического сотрудничества."Несмотря на то что Малайзия не самая большая по численности населения страна Юго-Восточной Азии, это одна из самых мощных экономик, которая обладает огромным технологическим потенциалом", — отметил Маслов.Востоковед добавил, что в последние годы Малайзия не проявляет особого рвения к технологическому сотрудничеству. Но все-таки то, что Анвар Ибрагим приехал на Восточный экономический форум — серьезный признак сближения по этому направлению между странами."Плюс возможно создание совместных инвестиций", — добавил он.Ранее отдельные СМИ сообщали, что Ибрагим намерен обсудить с президентом России ситуацию на Украине.Вряд ли Малайзия хоть каким-то образом собирается влезать в этот спор, считает Маслов. Малайзия может выразить озабоченность украинским кризисом лишь с точки зрения того, что это наносит серьезный ущерб экономическим отношениям двух стран."Говорить о том, что Малайзия собирается выражать свою позицию по украинскому вопросу, не приходится", — резюмировал Маслов.На острове Русский на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 4 сентября в рамках ВЭФ-2024 состоялась беседа президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

https://ukraina.ru/20240904/1057222991.html

https://ukraina.ru/20240902/1057196162.html

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россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

малайзия, россия, украина, алексей маслов, владимир путин, эксклюзив, украина.ру, брикс