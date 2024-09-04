Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024 - 04.09.2024 Украина.ру
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Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024
Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024 - 04.09.2024 Украина.ру
Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024
Приезд Анвара Ибрагима на ВЭФ-2024 на встречу с Владимиром Путиным — серьезный признак сближения России и Малайзии, заявил изданию Украина.ру модератор и спикер сессий на форуме, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов
2024-09-04T18:19
2024-09-04T18:36
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Он объяснил, что активность Малайзии, во-первых, проявляется на фоне того, что страна запускает официальные процедуры вступления в БРИКС. В октябре состоится форум объединения в Казани, поэтому важно обсудить формат участия Малайзии в мероприятии.Во-вторых, у России и Малайзии есть большие совместные интересы в области образовательного и научно-технического сотрудничества."Несмотря на то что Малайзия не самая большая по численности населения страна Юго-Восточной Азии, это одна из самых мощных экономик, которая обладает огромным технологическим потенциалом", — отметил Маслов.Востоковед добавил, что в последние годы Малайзия не проявляет особого рвения к технологическому сотрудничеству. Но все-таки то, что Анвар Ибрагим приехал на Восточный экономический форум — серьезный признак сближения по этому направлению между странами."Плюс возможно создание совместных инвестиций", — добавил он.Ранее отдельные СМИ сообщали, что Ибрагим намерен обсудить с президентом России ситуацию на Украине.Вряд ли Малайзия хоть каким-то образом собирается влезать в этот спор, считает Маслов. Малайзия может выразить озабоченность украинским кризисом лишь с точки зрения того, что это наносит серьезный ущерб экономическим отношениям двух стран."Говорить о том, что Малайзия собирается выражать свою позицию по украинскому вопросу, не приходится", — резюмировал Маслов.На острове Русский на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 4 сентября в рамках ВЭФ-2024 состоялась беседа президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
https://ukraina.ru/20240904/1057222991.html
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Анна Черкасова
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малайзия, россия, украина, алексей маслов, владимир путин, эксклюзив, украина.ру, брикс
Малайзия, Россия, Украина, Алексей Маслов, Владимир Путин, Эксклюзив, Украина.ру, БРИКС

Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024

18:19 04.09.2024 (обновлено: 18:36 04.09.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Маслов
Алексей Маслов - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Приезд Анвара Ибрагима на ВЭФ-2024 на встречу с Владимиром Путиным — серьезный признак сближения России и Малайзии, заявил изданию Украина.ру модератор и спикер сессий на форуме, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов
Он объяснил, что активность Малайзии, во-первых, проявляется на фоне того, что страна запускает официальные процедуры вступления в БРИКС. В октябре состоится форум объединения в Казани, поэтому важно обсудить формат участия Малайзии в мероприятии.
Во-вторых, у России и Малайзии есть большие совместные интересы в области образовательного и научно-технического сотрудничества.
Росконгресс
06:57
Присоединение Турции к БРИКС не означает антизападную политику — эксклюзивные версии экспертов с ВЭФВ рамках ВЭФ-2024 прошла дискуссия на тему "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности".
"Несмотря на то что Малайзия не самая большая по численности населения страна Юго-Восточной Азии, это одна из самых мощных экономик, которая обладает огромным технологическим потенциалом", — отметил Маслов.
Востоковед добавил, что в последние годы Малайзия не проявляет особого рвения к технологическому сотрудничеству. Но все-таки то, что Анвар Ибрагим приехал на Восточный экономический форум — серьезный признак сближения по этому направлению между странами.
"Плюс возможно создание совместных инвестиций", — добавил он.
Ранее отдельные СМИ сообщали, что Ибрагим намерен обсудить с президентом России ситуацию на Украине.
Дальневосточный экономический форум
2 сентября, 20:00
За кулисами Восточного экономического форума замаячил ДонецкДо Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 3–6 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), остался один день. Гости продолжают съезжаться на мероприятие, а Владивосток встречает их солнечной погодой.
Вряд ли Малайзия хоть каким-то образом собирается влезать в этот спор, считает Маслов. Малайзия может выразить озабоченность украинским кризисом лишь с точки зрения того, что это наносит серьезный ущерб экономическим отношениям двух стран.
"Говорить о том, что Малайзия собирается выражать свою позицию по украинскому вопросу, не приходится", — резюмировал Маслов.
На острове Русский на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 4 сентября в рамках ВЭФ-2024 состоялась беседа президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
 
МалайзияРоссияУкраинаАлексей МасловВладимир ПутинЭксклюзивУкраина.руБРИКС
 
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