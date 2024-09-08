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"Ересь": Фанар раскритиковал идею Русского мира РПЦ

"Ересь": Фанар раскритиковал идею Русского мира РПЦ - 08.09.2024 Украина.ру

"Ересь": Фанар раскритиковал идею Русского мира РПЦ

Экуменический патриархат решил осудить действия Русской православной церкви (РПЦ) в Африке и идеологию Русского мира. Такое решение было принято на заседании собора епископов в ходе Синаксиса (собрания), который проходил в Стамбуле с 1 по 3 сентября, передает портал Накануне.Ru

2024-09-08T14:09

2024-09-08T14:09

2024-09-08T14:14

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Так, Фанар счел неканоническим создание Африканского экзархата РПЦ, которое произошло после того, как Александрийский патриархат отошел от канонического православия. Русская православная церковь якобы вмешивается в дела других церквей по политическим мотивам, в том числе и в ситуацию с раскольнической Украинской православной церковью, полагает Константинопольский патриархат. Таким образом, Фанар нанес удар первым и сделал шаг к получению стратегического преимущества, и при этом давно необходимо было осудить ересь "восточного папизма", в которую он ушел, объявив себя начальником над православным миром, отмечает "Правблог". СМИ отмечают, что позиция Экуменического патриархата может вынудить Русскую православную церковь занять оборонительную позицию, так как снижение напряженности между двумя крупнейшими православными церквями пока не отмечается. Читайте также почему Владимиру Зеленскому не удастся "победить" церковь в интервью историка, политолога, миссионера Руслана Калинчука на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240824/1057029197.html

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