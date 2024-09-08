"Ересь": Фанар раскритиковал идею Русского мира РПЦ - 08.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240908/1057308662.html
"Ересь": Фанар раскритиковал идею Русского мира РПЦ
"Ересь": Фанар раскритиковал идею Русского мира РПЦ - 08.09.2024 Украина.ру
"Ересь": Фанар раскритиковал идею Русского мира РПЦ
Экуменический патриархат решил осудить действия Русской православной церкви (РПЦ) в Африке и идеологию Русского мира. Такое решение было принято на заседании собора епископов в ходе Синаксиса (собрания), который проходил в Стамбуле с 1 по 3 сентября, передает портал Накануне.Ru
2024-09-08T14:09
2024-09-08T14:14
новости
африка
стамбул
рпц
константинопольский патриархат
упц
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102975/45/1029754549_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_69025e718e35f9c33c9019eeb213dc01.jpg.webp
Так, Фанар счел неканоническим создание Африканского экзархата РПЦ, которое произошло после того, как Александрийский патриархат отошел от канонического православия. Русская православная церковь якобы вмешивается в дела других церквей по политическим мотивам, в том числе и в ситуацию с раскольнической Украинской православной церковью, полагает Константинопольский патриархат. Таким образом, Фанар нанес удар первым и сделал шаг к получению стратегического преимущества, и при этом давно необходимо было осудить ересь "восточного папизма", в которую он ушел, объявив себя начальником над православным миром, отмечает "Правблог". СМИ отмечают, что позиция Экуменического патриархата может вынудить Русскую православную церковь занять оборонительную позицию, так как снижение напряженности между двумя крупнейшими православными церквями пока не отмечается. Читайте также почему Владимиру Зеленскому не удастся "победить" церковь в интервью историка, политолога, миссионера Руслана Калинчука на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240824/1057029197.html
африка
стамбул
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102975/45/1029754549_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_578a41ec5f3dde354f525d8dca47247c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, африка, стамбул, рпц, константинопольский патриархат, упц, сво
Новости, Африка, Стамбул, РПЦ, Константинопольский патриархат, УПЦ, СВО

"Ересь": Фанар раскритиковал идею Русского мира РПЦ

14:09 08.09.2024 (обновлено: 14:14 08.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Экуменический патриархат решил осудить действия Русской православной церкви (РПЦ) в Африке и идеологию Русского мира. Такое решение было принято на заседании собора епископов в ходе Синаксиса (собрания), который проходил в Стамбуле с 1 по 3 сентября, передает портал Накануне.Ru
Так, Фанар счел неканоническим создание Африканского экзархата РПЦ, которое произошло после того, как Александрийский патриархат отошел от канонического православия.
Русская православная церковь якобы вмешивается в дела других церквей по политическим мотивам, в том числе и в ситуацию с раскольнической Украинской православной церковью, полагает Константинопольский патриархат.
Таким образом, Фанар нанес удар первым и сделал шаг к получению стратегического преимущества, и при этом давно необходимо было осудить ересь "восточного папизма", в которую он ушел, объявив себя начальником над православным миром, отмечает "Правблог".

"Давно уже замечено православным миром, что Константинопольский патриарх Варфоломей, по своей сути, является человеком не духовного образа жизни, а политического. То есть он заигрался в политику со всеми этими бесами-врагами, которые всячески пытаются разрушить православие во всем мире", - прокомментировал событие заместитель главного священника в зоне проведения спецоперации протоиерей Петр Гриценко, его цитирует Запорожское агентство новостей.

СМИ отмечают, что позиция Экуменического патриархата может вынудить Русскую православную церковь занять оборонительную позицию, так как снижение напряженности между двумя крупнейшими православными церквями пока не отмечается.
Читайте также почему Владимиру Зеленскому не удастся "победить" церковь в интервью историка, политолога, миссионера Руслана Калинчука на сайте Украина.ру.
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
24 августа, 18:40
Глава РПЦ призвал лидеров религиозных и международных организаций вступиться за гонимую УПЦСвятейший патриарх Кирилл обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи с принятием на Украине законопроекта, направленного на ликвидацию Украинской Православной Церкви. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
 
НовостиАфрикаСтамбулРПЦКонстантинопольский патриархатУПЦСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин
15:42СМИ назвали имена украинских офицеров, погибших в результате удара "Искандером"
15:02Песков: России еще многое предстоит сделать для победы
14:46Военные немецкие корабли, нарушившие предупреждение КНР, спровоцируют скандал - Spiegel
14:09"Ересь": Фанар раскритиковал идею Русского мира РПЦ
14:05Спасти рядового украинца. Почему Запад и особенно США не хотят победы Украины
13:33Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса
13:05Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян
13:02Экс-морпех США оценил перспективы ВСУ в контексте стремительного продвижения ВС РФ в Донбассе
12:36Харрис заручилась поддержкой одного из самых влиятельных республиканцев
12:00"Вокруг Булгакова": Иуда из Кириафа
11:44В Турции раскритиковали санкции ЕС против российских СМИ
11:05Шеф ЦРУ назвал ожидаемую в США дату использования Россией ядерного оружия
10:44CNN сообщил о новом чудовищном оружии ВСУ, изобретенном нацистами
10:01"Частенько давали леща": военкор Сладков рассказал, за что на него заводили уголовное дело
09:40"Чрезвычайно тупой, лилипут и клоун, биологический мусор". Кто на Украине так называл Зеленского
09:35В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента
09:30Западная Украина за минувшую неделю: Смена губернатора в Закарпатье и скандалы, связанные с ветеранами
09:22Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения
09:20Ростислав Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов
Лента новостейМолния