https://ukraina.ru/20240820/1056961873.html

Руслан Калинчук о запрете УПЦ: Церковь не смогли победить Нерон и Диоклетиан − куда уж Зеленскому

Руслан Калинчук о запрете УПЦ: Церковь не смогли победить Нерон и Диоклетиан − куда уж Зеленскому - 20.08.2024 Украина.ру

Руслан Калинчук о запрете УПЦ: Церковь не смогли победить Нерон и Диоклетиан − куда уж Зеленскому

Как говорят святые отцы, будущее церкви - это ее прошлое. Церковь вышла из катакомб в IV веке, и церковь в катакомбы вернется. Конечно, Украинская православная церковь никуда не исчезнет. С церковью воевали Нерон, Диоклетиан, кто только не брался это делать. И эти люди не чета Зеленскому. И государства были не чета недогосударству Украине.

2024-08-20T19:30

2024-08-20T19:30

2024-08-20T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.Верховная рада приняла закон о запрете деятельности на территории страны канонической Украинской православной церкви (УПЦ). За закон о запрете "московской церкви" проголосовало 265 депутатов.- Руслан, какие преимущества это даст политической силе, которая лоббировала религиозные гонения, то есть "Европейской солидарности" Петра Порошенко?- Порошенко - давний враг Украинской православной церкви, который добился предоставления томоса раскольникам. Его фракция усерднее всего добивалась принятия этого закона. Большинство людей, которые с ненавистью относятся к УПЦ, такие как Княжицкий - люди из фракции Петра Порошенко. Близок к этому крылу и председатель подкомитета по вопросам государственной политики в сфере свободы совести и религиозных организаций Виктор Еленский. Все эти персонажи были членами фракции "Народный фронт" в предыдущем парламенте.Принятый законопроект позволит Порошенко позиционировать себя перед частью украинского общества как последовательного борца за так называемую украинскую автокефальную церковь. Для небольшой части украинского общества, 20-25%, такая повестка будет актуальной.- Утверждают, что сейчас идет кастинг на должность президента Украины. По данным СВР, Запад рассматривает кандидатуру Арсена Авакова*. Как вы оцениваете его политические перспективы?- В последнее время появилась информация о подрыве "Северных потоков" и о том, что приказ отдавал лично Зеленский. Но я бы не спешил его списывать со счетов, потому что Украину крепко держит Лондон. И я не вижу, почему Зеленский перестал бы их устраивать. У меня нет той информации, которой обладает СВР, но мне кажется, что это некий маневр.Когда было покушение на Трампа, все заговорили о том, что Украина должна заключить мир с Россией, потому что придет Трамп и финансирование прекратится, даже Зеленский заговорил о референдуме, чтобы население согласилось с отказом от новых российских регионов. А оказалось, что под это дело готовили Курскую операцию, и это был информационный шум.Возможно, кто-то создает информационный шум, заявляя, что Запад готов сменить Зеленского, как будто придет вменяемый человек, с которым можно будет договариваться. Планы есть планы, и только.- Что значит приятый законопроект для прихожан УПЦ, священнослужителей и церковной собственности?- Усиление гонений и репрессий. Закон дает полномочия государственным органам прекратить регистрацию религиозной общины, которая связана с Русской православной церковью или с другим религиозным центром в стране-агрессоре, как они называют Россию.Устанавливать такую связь будет служба по делам этнополитики и свободы совести. Тот самый Еленский, который истово добивался запрета УПЦ. Каким образом? Они закажут экспертизу. Такую экспертизу уже проводили по Киевской метрополии по заказу ведомства Зеленского.Экспертиза, понятное дело, связь УПЦ и РПЦ докажет. После этого УПЦ дадут 90 дней по новому закону, чтобы эту связь разорвать. Это и есть истинная цель принятия этого закона. И состоит она в том, что УПЦ заставляют либо самочинно провозгласить автокефалию, созвать Поместный собор и осудить РПЦ. Если нет, то тогда к марту 2025 года будет готовиться запрет.Либо отказываетесь от церкви-матери, либо в катакомбы. Но дело в том, что религиозная община может существовать и не ставя органы госвласти в известность. Но без государственной регистрации нет статуса юридического лица, нет возможности открывать счета в банке, оплачивать ЖКХ, аренду имущества, если храм пользуется земельным участком. Например, Почаевская лавра принадлежит государству, и церковь ее арендует. И таких случаев много.Если регистрация будет отменена, у церкви все это отберут, так как церковная сторона договора будет ликвидирована.- То есть принятый закон — это окончательный ультиматум?- Именно. Либо вступаете в ПЦУ, либо в экзархат Константинопольского патриархата, но разрываете любую связь с Москвой, осуждаете патриарха и РПЦ. Это и есть требование власти.- Из истории христианства мы знаем, что катакомбный период церкви сделал ее сильнее. Произойдет ли такое с УПЦ?- Как говорят святые отцы, будущее церкви - это ее прошлое. Церковь вышла из катакомб в IV веке, и церковь в катакомбы вернется. Конечно, Украинская православная церковь никуда не исчезнет. С церковью воевали Нерон, Диоклетиан, кто только не брался это делать. Но их нет, а церковь стоит. И эти люди не чета Зеленскому. И государства были не чета недогосударству Украине.На Украине сейчас великая пятница, когда зло торжествует, когда оно думает, что сильно и убило Христа, а его последователи разбегутся. Но Дьявол всегда забывает, что после пятницы всегда наступает Пасха.- Как вы оцениваете деятельность адвоката УПЦ Роберта Амстердама? И какой будет международная реакция на принятый закон?- Амстердам адвокат хороший и очень результативный. Но не те ли, кто должен был реагировать, заказали гонения на УПЦ? Все международное право попирается последние тридцать лет. Режим Зеленского исполняет то, что заказали его хозяева из Лондона. Нынешний глава МI6 Мур был послом Великобритании в Турции (с 2014 по 2018 годы - ред.). Там он и подружился с патриархом Варфоломеем. До сих пор МI6 является крышей Константинопольского патриархата. Константинополь попрал все возможные канонические нормы, создавая ПЦУ, чувствуя за собой руку Британии. Британцы играют главную скрипку в украинской политике, и преследование УПЦ - это их требование.* - Признан террористом и экстремистомО понижении призывного возраста на Украине Власти Украины готовят еще сто тысяч "двухсотых". Подготовка их к убийству уже началась

https://ukraina.ru/20240820/1056957219.html

https://ukraina.ru/20240819/1056942671.html

https://ukraina.ru/20240820/1056946096.html

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интервью, украина, запад, лондон, владимир зеленский, петр порошенко, упц, рпц, служба внешней разведки