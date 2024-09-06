Обвинения против Дурова вызвали переполох в технологическом секторе - Politico - 06.09.2024 Украина.ру
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Обвинения против Дурова вызвали переполох в технологическом секторе - Politico
Обвинения против Дурова вызвали переполох в технологическом секторе - Politico - 06.09.2024 Украина.ру
Обвинения против Дурова вызвали переполох в технологическом секторе - Politico
Два обвинения из шести, которые выдвинули против основателя "Телеграм" Павла Дурова во Франции вызвали переполох в технологическом секторе. Об этом пишет Politico
2024-09-06T10:45
2024-09-06T10:45
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Местный закон от 2004 года обязывает любую компанию, предлагающую криптографические услуги, уведомлять французское агентство кибербезопасности ANSSI и хранить "описание технических характеристик инструмента криптографии", а также исходный код программного обеспечения.Издание отмечает, что подобными "неясными законами" некоторые западные правительства пытаются установить контроль над частной перепиской в интернете.Опрошенные Politico юристы и представители отрасли не смогли вспомнить ни единого случая за 20 лет, когда этот закон использовался для предъявления обвинений технологическим платформам.В августе основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест Дурова готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.Сам Дуров выразил недоумение в связи с задержанием и отметил, что мессенджер поддерживает связь с правительствами и некоммерческими организациями, чтобы устранять незаконный контент, соблюдая при этом баланс между безопасностью и конфиденциальностью. Подробнее об аресте - в материале "Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США на сайте Украина.ру.
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новости, павел дуров, франция, сша, обвинения, telegram
Новости, Павел Дуров, Франция, США, обвинения, Telegram

Обвинения против Дурова вызвали переполох в технологическом секторе - Politico

10:45 06.09.2024
 
Дуров после модернизации внешности
Дуров после модернизации внешности
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Два обвинения из шести, которые выдвинули против основателя "Телеграм" Павла Дурова во Франции вызвали переполох в технологическом секторе. Об этом пишет Politico
Местный закон от 2004 года обязывает любую компанию, предлагающую криптографические услуги, уведомлять французское агентство кибербезопасности ANSSI и хранить "описание технических характеристик инструмента криптографии", а также исходный код программного обеспечения.
Издание отмечает, что подобными "неясными законами" некоторые западные правительства пытаются установить контроль над частной перепиской в интернете.
Опрошенные Politico юристы и представители отрасли не смогли вспомнить ни единого случая за 20 лет, когда этот закон использовался для предъявления обвинений технологическим платформам.
В августе основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест Дурова готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.
Сам Дуров выразил недоумение в связи с задержанием и отметил, что мессенджер поддерживает связь с правительствами и некоммерческими организациями, чтобы устранять незаконный контент, соблюдая при этом баланс между безопасностью и конфиденциальностью.
Подробнее об аресте - в материале "Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США на сайте Украина.ру.
 
НовостиПавел ДуровФранцияСШАобвиненияTelegram
 
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