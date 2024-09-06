https://ukraina.ru/20240906/1057274331.html

Министерство русофобских дел: о том, кто сменит Кулебу в украинском МИДе

Министерство русофобских дел: о том, кто сменит Кулебу в украинском МИДе - 06.09.2024 Украина.ру

Министерство русофобских дел: о том, кто сменит Кулебу в украинском МИДе

Пожалуй, одна из самых обсуждаемых отставок в украинском правительстве – это увольнение министра иностранных дел Кулебы.

2024-09-06T05:42

2024-09-06T05:42

2024-09-06T05:50

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Он зарекомендовал себя как честолюбивый и дерзкий политик. А такими качествами может обладать в украинской власти только один человек – Владимир Зеленский. Второго быть не должно. Не зря издание Politico среди причин отставки Кулебы называет прямые связи с Вашингтоном и пиар своей книги. Можно сократить эти пункты до – прямые связи с партнерами и самопиар.Западные партнеры Киева, как прагматичные политики, никогда не делают ставку на одного игрока. Поэтому Зеленский, в силу своих слабостей, опасается любого харизматичного конкурента, который хоть как-то может претендовать на его место. Так в свое время он устранил Залужного, тем самым сосредоточил на себе все внимание в военном амплуа. Теперь и на поприще международных контактов не осталось конкурентов. В сухом остатке: Верховная Рада поддержала отставку Кулебы, на его место назначила его же зама – Сибигу. Кто такой – новый министр и почему ушел Кулеба – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Алексей ЧеснаковКулеба, как и Залужный, несомненно, рассматривался некоторыми внешними и внутренними игроками как возможный сменщик Зеленского. Дальнейшее нахождение такого человека на статусной должности министра иностранных дел создавало для технологов украинского президента очевидные риски. Ведь министр всегда на "поверхности повестки", всегда имеет поводы, всегда может высказаться по-своему. К тому же Кулеба в отличие от многих министров-ноунеймов, обязанных своей карьерой лишь президенту, к моменту назначения уже имел политический и аппаратный бэкграунд. Единичная отставка такого министра - признание проблем. Отставка в составе группы чиновников позволяет подать ее с меньшими потерями. Теперь Кулеба, если и отравится каким-то "по особым поручения" в Европу, вынужденно потеряет политический вес. Его задачи сокращаются, его возможности сужаются, его функционал ограничивается поддержкой каналов связи. Хотя я не стал бы однозначно списывать его со счетов. Такое иногда всплывает. Один из главных бенефициаров – Ермак. Отставка Кулебы делает его персону более предпочтительной для коммуникации с иностранными партнерами. А наличие во главе МИД "технического" министра лишь усиливает новые позиции главы Офиса президента.Политолог Олег БондаренкоПо случаю того, что только сегодня официально уволили с поста министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, расскажу пару слов про него. Мы познакомились в 2010-м году, он тогда был одним из любимчиков нового министра иностранных дел Украины Константина Ивановича Грищенко, курировал отношения с Европой. Собственно Грищенко был назначен главой МИД только что победившим президентом Януковичем. И в этой новой архитектуре власти Дима был одним из главных на европейском направлении. Тогда постепенно Янукович начинал активно дружить с Европой, приглашал пачками евродепутатов в ещё украинский Крым, этот процесс и курировал пан Кулеба. Однажды, за стаканчиком виски недалеко от Собора Святой Софии в Киеве, Дима рассказал мне историю своей семьи - репрессированные при Советах, кажется, в Херсонской области, дедушка с бабушкой были "кулаками" по советским меркам - типичная история для многих украинских политиков-русофобов. Тогда я впервые почувствовал мстительный холодок в свой адрес - понаехавшего "москаля". После смены министра в 2012-м Кулеба ушел из МИДа, но уже при Порошенко был назначен послом по особым поручениям и представителем Украины при ПАСЕ. Просидел в Страсбурге довольно долго, почти 5 лет, после чего уже Зеленский сделал его министром иностранных дел осенью 2019-го. И вот только теперь его уволил за "недостаточное давление на европейцев в вопросе поставок оружия", как сегодня выяснилось. Скорее всего, Дима будет назначен представителем Украины при НАТО - пост в данной ситуации важный, но скорее уже вспомогательный.Народный депутат Украины Владимир АрьевНовый министр иностранных дел Андрей Сибига в речи с трибуны ВР намекнул на причины увольнения Дмитрия Кулебы: самопиар в мировых медиа и соцсетях. Сибига был первым заместителем Кулебы и стал его преемником. Про высокие отношения внутри верхушки МИД можно сделать выводы.Политолог Юрий БаранчикВстречайте нового Кулебу. Его зовут Сибига. Новый глава МИД Украины Андрей Сибига обещает успешно держать тот уровень внешнеполитической истерии, что и его предшественник. Сибига расово-верный галичанин из Тернопольской области, дипломат достаточно опытный, работает по этой линии с 1997 года. Трудился при посольстве Украины в Польше, с 2016 по 2021 год - был послом в Турции. Затем перешел в администрацию Зеленского на должность зама Ермака по внешней политике. В апреле этого года перешел в МИД заместителем к Кулебе, что было явной подготовкой к прыжку в министерское кресло. Характерный штрих: через несколько дней после назначения замминистра, именно Сибига направил известное письмо с запретом выдавать за границей документы украинцам призывного возраста. В июне Сибига ездил в Китай, где встретился с крупными чиновниками китайского МИДа. Как известно, успехов не достиг. Регулярно хамит в адрес Венгрии и Польши, главу парламента Венгрии Ласло Кевера назвал "недополитиком" в ответ на резонное замечание Кевера о том, что у президента Зеленского — "личные психические проблемы".Политик Олег ЦаревСибига — опытный дипломат, долгое время работавший послом Украины в Турции. А еще — это креатура Ермака. С учетом того, что при Кулебе часть важных внешнеполитических вопросов Ермак решал сам, назначение Сибиги вполне логично. То, что именно Сибига сменит Кулебу, было известно давно. Именно для этого его назначали замом Кулебы. И когда Ермак начал давить на Кулебу, чтобы он подписал запрет украинским консульствам обслуживать военнообязанных за рубежом, Кулеба, зная, что он находится на должности временно, отказался подписывать запрет до того времени, пока не вступит в действие закон позволяющий вводить запрет. За него подписал Сибига. Этот будет подписывать все, что скажет Ермак.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаГлаву МИД назначили... Однозначно сильнее Кулебы и профессиональней... По Верещук - если абстрагироваться от ряда спорных политических заявлений - она много хороших проектов координирует в стране... Если продолжит - будет отлично... Точицкий с точки зрения профессионализма госслужбы явно профи... Про остальных ничего сказать не могу ибо не знаю кто это... По моему мнению оформился развод с демами США от правящей группы Байдена (эпоха Нуланд и печенек)... Харрис это фиолетово... равно как и Респам... Для внутренней политики с точки зрения Посполитого это вообще никак ничего не меняет... Соросятам, что не перейдут под новую власть, будет туго...Подробнее о том, почему Зеленский сменил Кулебу на Сибигу на посту главы МИД - в статье Василия Стоякина "Перестановки в МИД Украины: чем Кулеба не угодил Зеленскому?"

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украина, европа, киев, дмитрий кулеба, владимир зеленский, андрей ермак, мид, politico, верховная рада, эксклюзив