Запад начал легализацию покойников: США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по Полтаве
Подполковник армии США 45-летний Джошуа Камара неожиданно умер 3 сентября. По официальным данным Вашингтона, офицер скоропостижно скончался в польском городе Познань, однако ряд СМИ связывает его смерть с ударом ВС РФ по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве
Камара скончался в квартире, где он проживал, в результате непреднамеренного убийства, говорится в распространенной официальной версии. Никаких других подробностей не приводится.
"Самым наглядным свидетельством результативности ракетного удара по Полтаве стал рой санитарной авиации НАТО (США, Германия, Польша, Румыния). Вывозят и раненых инструкторов, и трупы. Параллельно началась легализация покойников иностранцев. В Польше скоропостижно скончался подполковник армии США Джошуа Камара. Впереди нас ждут крушения вертолетов, яхт и частных самолетов по всему миру", - написали авторы телеграм-канала ZERGULIO.
"Следует отметить, что подобная драматургия вполне в духе американского военного ведомства, которое очень любит легендировать гибель своих военнослужащих на Украине либо естественными причинами, либо так называемыми энэксидантами, то есть несчастными случаями", - добавило издание "Военное обозрение".
В четверг, 5 сентября, в отставку подал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Он заявил, что полностью уходит из политики "со смесью печали и гордости". Он уволился сразу после того, как Минобороны России подтвердило, что помимо военнослужащих ВСУ в Полтаве были ликвидированы ценные шведские специалисты по связи и радиоэлектронной борьбе, обучавшие украинских военных.
В четверг, 5 сентября, в отставку подал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Он заявил, что полностью уходит из политики "со смесью печали и гордости". Он уволился сразу после того, как Минобороны России подтвердило, что помимо военнослужащих ВСУ в Полтаве были ликвидированы ценные шведские специалисты по связи и радиоэлектронной борьбе, обучавшие украинских военных.
Во вторник, 3 сентября, ВС РФ ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. По разным данным потери среди военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов составили до 200 человек убитыми и порядка 600 ранеными.
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