Запад начал легализацию покойников: США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по Полтаве - 05.09.2024 Украина.ру
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Запад начал легализацию покойников: США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по Полтаве
Запад начал легализацию покойников: США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по Полтаве - 05.09.2024 Украина.ру
Запад начал легализацию покойников: США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по Полтаве
Подполковник армии США 45-летний Джошуа Камара неожиданно умер 3 сентября. По официальным данным Вашингтона, офицер скоропостижно скончался в польском городе Познань, однако ряд СМИ связывает его смерть с ударом ВС РФ по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве
2024-09-05T15:52
2024-09-05T15:52
полтава
сша
россия
вооруженные силы украины
запад
смерть
офицеры
удары
вс рф
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Камара скончался в квартире, где он проживал, в результате непреднамеренного убийства, говорится в распространенной официальной версии. Никаких других подробностей не приводится."Следует отметить, что подобная драматургия вполне в духе американского военного ведомства, которое очень любит легендировать гибель своих военнослужащих на Украине либо естественными причинами, либо так называемыми энэксидантами, то есть несчастными случаями", - добавило издание "Военное обозрение".В четверг, 5 сентября, в отставку подал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Он заявил, что полностью уходит из политики "со смесью печали и гордости". Он уволился сразу после того, как Минобороны России подтвердило, что помимо военнослужащих ВСУ в Полтаве были ликвидированы ценные шведские специалисты по связи и радиоэлектронной борьбе, обучавшие украинских военных.Во вторник, 3 сентября, ВС РФ ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. По разным данным потери среди военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов составили до 200 человек убитыми и порядка 600 ранеными.
https://ukraina.ru/20240905/1057260233.html
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полтава, сша, россия, вооруженные силы украины, запад, смерть, офицеры, удары, вс рф
Полтава, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Запад, смерть, офицеры, удары, ВС РФ

Запад начал легализацию покойников: США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по Полтаве

15:52 05.09.2024
 
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Подполковник армии США 45-летний Джошуа Камара неожиданно умер 3 сентября. По официальным данным Вашингтона, офицер скоропостижно скончался в польском городе Познань, однако ряд СМИ связывает его смерть с ударом ВС РФ по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве
Камара скончался в квартире, где он проживал, в результате непреднамеренного убийства, говорится в распространенной официальной версии. Никаких других подробностей не приводится.

"Самым наглядным свидетельством результативности ракетного удара по Полтаве стал рой санитарной авиации НАТО (США, Германия, Польша, Румыния). Вывозят и раненых инструкторов, и трупы. Параллельно началась легализация покойников иностранцев. В Польше скоропостижно скончался подполковник армии США Джошуа Камара. Впереди нас ждут крушения вертолетов, яхт и частных самолетов по всему миру", - написали авторы телеграм-канала ZERGULIO.
"Следует отметить, что подобная драматургия вполне в духе американского военного ведомства, которое очень любит легендировать гибель своих военнослужащих на Украине либо естественными причинами, либо так называемыми энэксидантами, то есть несчастными случаями", - добавило издание "Военное обозрение".

В четверг, 5 сентября, в отставку подал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Он заявил, что полностью уходит из политики "со смесью печали и гордости". Он уволился сразу после того, как Минобороны России подтвердило, что помимо военнослужащих ВСУ в Полтаве были ликвидированы ценные шведские специалисты по связи и радиоэлектронной борьбе, обучавшие украинских военных.
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Во вторник, 3 сентября, ВС РФ ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. По разным данным потери среди военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов составили до 200 человек убитыми и порядка 600 ранеными.
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ПолтаваСШАРоссияВооруженные силы УкраиныЗападсмертьофицерыударыВС РФ
 
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