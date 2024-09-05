https://ukraina.ru/20240905/1057263810.html

Запад начал легализацию покойников: США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по Полтаве

Запад начал легализацию покойников: США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по Полтаве - 05.09.2024 Украина.ру

Запад начал легализацию покойников: США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по Полтаве

Подполковник армии США 45-летний Джошуа Камара неожиданно умер 3 сентября. По официальным данным Вашингтона, офицер скоропостижно скончался в польском городе Познань, однако ряд СМИ связывает его смерть с ударом ВС РФ по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве

2024-09-05T15:52

2024-09-05T15:52

2024-09-05T15:52

полтава

сша

россия

вооруженные силы украины

запад

смерть

офицеры

удары

вс рф

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Камара скончался в квартире, где он проживал, в результате непреднамеренного убийства, говорится в распространенной официальной версии. Никаких других подробностей не приводится."Следует отметить, что подобная драматургия вполне в духе американского военного ведомства, которое очень любит легендировать гибель своих военнослужащих на Украине либо естественными причинами, либо так называемыми энэксидантами, то есть несчастными случаями", - добавило издание "Военное обозрение".В четверг, 5 сентября, в отставку подал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Он заявил, что полностью уходит из политики "со смесью печали и гордости". Он уволился сразу после того, как Минобороны России подтвердило, что помимо военнослужащих ВСУ в Полтаве были ликвидированы ценные шведские специалисты по связи и радиоэлектронной борьбе, обучавшие украинских военных.Во вторник, 3 сентября, ВС РФ ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. По разным данным потери среди военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов составили до 200 человек убитыми и порядка 600 ранеными.

https://ukraina.ru/20240905/1057260233.html

https://ukraina.ru/20240905/1057253555.html

полтава

сша

россия

запад

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полтава, сша, россия, вооруженные силы украины, запад, смерть, офицеры, удары, вс рф