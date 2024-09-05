"Один раз встречался с Дуровым": Путин прокомментировал арест основателя "Телеграм"
11:26 05.09.2024 (обновлено: 11:49 05.09.2024)
Дуров
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке, опроверг слухи о том, что Кремль сотрудничал с основателем "Телеграм" Павлом Дуровым и личном общении с ним на территории Азербайждана
"Один раз встречался с господином Дуровым много лет назад: он рассказывал о планах развития бизнеса. С тех пор мы с ним не виделись, контактов никогда не поддерживали. Зачем нам встречаться в Баку, я не очень понимаю", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что виделся с Дуровым во время встречи с представителями российского бизнеса в Кремле. Путин подчеркнул, что у Москвы не было претензий к основателю "Телеграм", а действия французских властей глава РФ назвал носящими "избирательный характер".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Москвы были вопросы к основателю однако на родине предпринимателя не арестовывали.
"Ну у нас-то его (Дурова. - Ред.) никто не арестовывал. Конечно, были вопросы. Да, действительно террористы пользуются Telegram. Но они пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора "Рено" или "Ситроен"? - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции пару недель назад. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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В среду, 28 августа, американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест Дурова готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.
В материале уточнялось, что решение о задержании основателя "Телеграм" было принято после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей сети.
Также американские журналисты посетовали, что "Телеграм" практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами.
Журналисты американского издания The Wall Street Journal (WSJ) написали о том, что французские шпионы взломали телефон Дурова еще семь лет назад. То есть за год до того, как основатель "Телеграма" пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда последний предлагал Дурову перенести офис Телеграм в свою страну и сулил гражданство.
По информации WSJ, Дуров отказался перевозить "Телеграм" во Францию. Однако интерес Макрона к российскому мультимиллиардеру не угас.
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