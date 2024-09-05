https://ukraina.ru/20240905/1057230575.html
Авантюрная ставка. Историк о том, зачем Украина бросила огромные силы на вторжение в Курскую область
Авантюрная ставка. Историк о том, зачем Украина бросила огромные силы на вторжение в Курскую область - 05.09.2024 Украина.ру
Авантюрная ставка. Историк о том, зачем Украина бросила огромные силы на вторжение в Курскую область
В случае с вторжением в Курскую область было очень странно, почему Украина бросала туда много сил, имея очевидный дефицит на других направлениях. Она напрасно рассчитывала, что Россия все бросит и туда побежит, это авантюрная ставка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
2024-09-05T03:00
2024-09-05T03:00
2024-09-05T03:00
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Ранее киевские власти официально заявили, что цель вторжения в Курскую область состояла не столько в том, чтобы вынудить ВС РФ снять свои силы с Донбасса для купирования этой угрозы, а в том, чтобы перехватить инициативу и попытаться навязать России маневренную войну.В случае с курской авантюрой в СВО мы тоже видим, что заканчивается она так же, как и кампании времен Первой мировой войны. Открывается новый фронт, какие-то успехи достигаются, перемещение линии соприкосновения идет, но в итоге все опять застревает в позиционном положении, рассказал эксперт.Скоро станет известно, стоило ли на это тратить ресурсы. В случае с вторжением в Курскую область было очень странно, почему Украина бросала туда много сил, имея очевидный дефицит на других направлениях, добавил историк.Он рассказал, что коллеги по "Телеграму" давно придумали термин "Военный акционизм" - когда военные цели ставятся не исходя из расчетов военных результатов, а исходя из того, как эти военные результаты можно преподнести в СМИ. "В этом смысле курская авантюра – большая украинская победа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО том, как Сырский пытается удержать линию фронта и выйти из курской авантюры — в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, курская область, всу, сми, первая мировая война, наступление, резервы, сво, вс рф
Новости, Россия, Украина, Курская область, ВСУ, СМИ, Первая мировая война, наступление, резервы, СВО, ВС РФ
Авантюрная ставка. Историк о том, зачем Украина бросила огромные силы на вторжение в Курскую область
В случае с вторжением в Курскую область было очень странно, почему Украина бросала туда много сил, имея очевидный дефицит на других направлениях. Она напрасно рассчитывала, что Россия все бросит и туда побежит, это авантюрная ставка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
Ранее киевские власти официально заявили, что цель вторжения в Курскую область состояла не столько в том, чтобы вынудить ВС РФ снять свои силы с Донбасса для купирования этой угрозы, а в том, чтобы перехватить инициативу и попытаться навязать России маневренную войну.
В случае с курской авантюрой в СВО мы тоже видим, что заканчивается она так же, как и кампании времен Первой мировой войны. Открывается новый фронт, какие-то успехи достигаются, перемещение линии соприкосновения идет, но в итоге все опять застревает в позиционном положении, рассказал эксперт.
Скоро станет известно, стоило ли на это тратить ресурсы. В случае с вторжением в Курскую область было очень странно, почему Украина бросала туда много сил, имея очевидный дефицит на других направлениях, добавил историк.
"Она рассчитывала, что Россия панически все бросит и побежит туда? Это авантюрная ставка. Это как в покере делать ставку на то, что противник моргнет первым и не купится на то, что у тебя нет никакого флеш-рояля, а только две двойки", — подчеркнул Копылов.
Он рассказал, что коллеги по "Телеграму" давно придумали термин "Военный акционизм" - когда военные цели ставятся не исходя из расчетов военных результатов, а исходя из того, как эти военные результаты можно преподнести в СМИ. "В этом смысле курская авантюра – большая украинская победа", — резюмировал собеседник издания.
О том, как Сырский пытается удержать линию фронта и выйти из курской авантюры — в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру