https://ukraina.ru/20240905/1057230575.html

Авантюрная ставка. Историк о том, зачем Украина бросила огромные силы на вторжение в Курскую область

Авантюрная ставка. Историк о том, зачем Украина бросила огромные силы на вторжение в Курскую область - 05.09.2024 Украина.ру

Авантюрная ставка. Историк о том, зачем Украина бросила огромные силы на вторжение в Курскую область

В случае с вторжением в Курскую область было очень странно, почему Украина бросала туда много сил, имея очевидный дефицит на других направлениях. Она напрасно рассчитывала, что Россия все бросит и туда побежит, это авантюрная ставка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов

2024-09-05T03:00

2024-09-05T03:00

2024-09-05T03:00

новости

россия

украина

курская область

всу

сми

первая мировая война

наступление

резервы

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057178543_0:161:1350:920_1920x0_80_0_0_06be811cd3c926116b7a5d05bf9f91b9.jpg

Ранее киевские власти официально заявили, что цель вторжения в Курскую область состояла не столько в том, чтобы вынудить ВС РФ снять свои силы с Донбасса для купирования этой угрозы, а в том, чтобы перехватить инициативу и попытаться навязать России маневренную войну.В случае с курской авантюрой в СВО мы тоже видим, что заканчивается она так же, как и кампании времен Первой мировой войны. Открывается новый фронт, какие-то успехи достигаются, перемещение линии соприкосновения идет, но в итоге все опять застревает в позиционном положении, рассказал эксперт.Скоро станет известно, стоило ли на это тратить ресурсы. В случае с вторжением в Курскую область было очень странно, почему Украина бросала туда много сил, имея очевидный дефицит на других направлениях, добавил историк.Он рассказал, что коллеги по "Телеграму" давно придумали термин "Военный акционизм" - когда военные цели ставятся не исходя из расчетов военных результатов, а исходя из того, как эти военные результаты можно преподнести в СМИ. "В этом смысле курская авантюра – большая украинская победа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО том, как Сырский пытается удержать линию фронта и выйти из курской авантюры — в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240904/1057229686.html

россия

украина

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, курская область, всу, сми, первая мировая война, наступление, резервы, сво, вс рф