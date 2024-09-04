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Рада отменила заседания на неделю — Железняк
Рада отменила заседания на неделю — Железняк - 04.09.2024 Украина.ру
Рада отменила заседания на неделю — Железняк
Верховная Рада Украины отменила заседания на предстоящей неделе. Об этом 4 сентября сообщил в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк
2024-09-04T12:07
2024-09-04T12:07
2024-09-04T12:07
верховная рада
мид
дмитрий кулеба
ярослав железняк
украина
новости
денис малюська
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"Сегодня отменили следующую пленарную неделю", - написал Железняк.По словам депутата, в среду в комитетах состоится голосование за увольнение министра юстиции Украины Дениса Малюськи, украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, главы министерства охраны окружающей среды Руслана Стрельца, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а также вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук и главы фонда госимущества Виталия Коваля.Затем, как отмечает Железняк, пройдет голосование в парламенте, после чего Владимир Зеленский подаст кандидатуру на пост главы МИД. В четверг состоятся назначения.Ранее в среду Кулеба подал в отставку. На его пост могут назначить кого-то из Офиса президента.Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия накануне анонсировал, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. По его словам, изменения претерпят 50 процентов кадров правительства.Подробнее о перезагрузке парламента - в материале "Не пытайтесь угадать": Железняк анонсировал новые увольнения в Кабмине Украины на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
верховная рада, мид, дмитрий кулеба, ярослав железняк, украина, новости, денис малюська
Верховная Рада, МИД, Дмитрий Кулеба, Ярослав Железняк, Украина, Новости, Денис Малюська
Рада отменила заседания на неделю — Железняк
Верховная Рада Украины отменила заседания на предстоящей неделе. Об этом 4 сентября сообщил в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк
"Сегодня отменили следующую пленарную неделю", - написал Железняк.
По словам депутата, в среду в комитетах состоится голосование за увольнение министра юстиции Украины Дениса Малюськи, украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, главы министерства охраны окружающей среды Руслана Стрельца, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а также вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук и главы фонда госимущества Виталия Коваля.
Затем, как отмечает Железняк, пройдет голосование в парламенте, после чего Владимир Зеленский подаст кандидатуру на пост главы МИД. В четверг состоятся назначения.
Ранее в среду Кулеба подал в отставку. На его пост могут назначить кого-то из Офиса президента.
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия накануне анонсировал, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. По его словам, изменения претерпят 50 процентов кадров правительства.