"Не пытайтесь угадать": Железняк анонсировал новые увольнения в Кабмине Украины
10:27 04.09.2024 (обновлено: 11:28 04.09.2024)
Из Кабмина Украины увольняется уже восьмой по счету руководитель. Новые отставки в своем телеграм-канале анонсировал депутат Верховной рады Ярослав Железняк
"Еще будут сегодня положительные новости по увольнению. Не пытайтесь угадать, но просто подождите немного", — написал Железняк, добавив к сообщению смайлики.
В среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.
Также заявления об отставке подали:
- —министр юстиции Украины Денис Малюська,
- —украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,
- —глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец,
- —вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина,
- —вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Кроме того, во вторник Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия отметил, что в ближайшее время можно ожидать "большую перезагрузку правительства Украины". По его словам, изменения коснутся 50% кадров.
При этом сам Зеленский на фоне провалов ВСУ заявил, что проведет очередные кадровые перестановки "ради всех нас".
"Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены таким образом, чтобы Украина достигла всех нужных нам результатов, ради всех нас", — сказал Зеленский.
Журналисты британской газеты Financial Times эту версию не разделяют. По их мнению очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака".
Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".
Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".
Также издание сообщило, что по их информации, большинство уволенных получат новые должности в Кабинете министров. Эту тему прокомментировала и депутат Рады София Федина. Она заявила, что подавшие в отставку министры даже не пришли на заседание, а это значит, что происходящее - лишь "перестановка кроватей в борделе".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за кадровыми перестановками в Киеве. Однако, подчеркнул он, отставка Кулебы с поста министра иностранных дел Украины никак не повлияет на перспективы переговорного процесса.