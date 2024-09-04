https://ukraina.ru/20240904/1057225930.html

"Не пытайтесь угадать": Железняк анонсировал новые увольнения в Кабмине Украины

"Не пытайтесь угадать": Железняк анонсировал новые увольнения в Кабмине Украины - 04.09.2024 Украина.ру

"Не пытайтесь угадать": Железняк анонсировал новые увольнения в Кабмине Украины

Из Кабмина Украины увольняется уже восьмой по счету руководитель. Новые отставки в своем телеграм-канале анонсировал депутат Верховной рады Ярослав Железняк

2024-09-04T10:27

2024-09-04T10:27

2024-09-04T11:28

новости

украина

владимир зеленский

ярослав железняк

дмитрий кулеба

кабмин

верховная рада

увольнение

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В среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.Также заявления об отставке подали: Кроме того, во вторник Владимир Зеленский уволил с должности замглавы своего Офиса Ростислава Шурму.Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия отметил, что в ближайшее время можно ожидать "большую перезагрузку правительства Украины". По его словам, изменения коснутся 50% кадров.При этом сам Зеленский на фоне провалов ВСУ заявил, что проведет очередные кадровые перестановки "ради всех нас"."Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены таким образом, чтобы Украина достигла всех нужных нам результатов, ради всех нас", — сказал Зеленский.Журналисты британской газеты Financial Times эту версию не разделяют. По их мнению очередная крупнейшая перезагрузка кабинета Зеленского происходит с одной лишь целью: удержание власти нелигитимного президента на фоне "всесильного по меркам Украины Андрея Ермака".Британская газета привела и другую версию: перестановки нужны Зеленскому, чтобы держать общество в ощущении постоянных перемен, ведь "выдохшаяся курская операция уже не вдохновляет, требуются новые импульсы и надежды для украинцев".Также издание сообщило, что по их информации, большинство уволенных получат новые должности в Кабинете министров. Эту тему прокомментировала и депутат Рады София Федина. Она заявила, что подавшие в отставку министры даже не пришли на заседание, а это значит, что происходящее - лишь "перестановка кроватей в борделе".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за кадровыми перестановками в Киеве. Однако, подчеркнул он, отставка Кулебы с поста министра иностранных дел Украины никак не повлияет на перспективы переговорного процесса.

https://ukraina.ru/20240904/1057224419.html

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новости, украина, владимир зеленский, ярослав железняк, дмитрий кулеба, кабмин, верховная рада, увольнение