Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля - 04.09.2024 Украина.ру
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Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля
Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля - 04.09.2024 Украина.ру
Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля
Почти весь состав украинского кабинета министров будет изменен в ближайшее время, в Вашингтоне настаивали на этом еще год назад. Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак как могли оттягивали этот процесс, а точку в вопросе поставил последний визит Ермака и главы Минобороны Рустема Умерова в США
2024-09-04T11:54
2024-09-04T12:04
украина
андрей ермак
денис шмыгаль
михаил павлив
минобороны
министерство иностранных дел
офис президента
сша
вашингтон
сво
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Украинский "звездопад" может зацепить и премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, считает эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив. Пока что этот вопрос обсуждается, но наиболее активно СМИ тиражируют заявление об отставке главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.Помимо него, источники сообщают об увольнении министра юстиции Дениса Малюськи, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля, а накануне в отставку ушла вице-премьер Украины, министр реинтеграции страны Ирина Верещук, а также заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.В сети обсуждают, что такие масштабные кадровые изменения являются требованием западных хозяев Киева в обмен на новые поставки оружия. Павлив убежден, что окончательно решение было принято 30 августа во время визита украинской делегации в Вашингтон. Там Ермак и Умеров провели переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, и, как указывалось, обсудили ситуацию на линии фронта и потребности армии Киева. Прежде глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал на этой неделе замену до 50% состава правительства.Информацию о том, что перестановки на Украине связаны со стремлением снизить уровень социальной напряженности ввиду принятия непопулярных решений, Павлив назвал полной ерундой, пояснив, что все системные изменения проходят по требованию американцев.А пока в сети обсуждают чистку украинского кабмина, сами депутаты пессимистично комментируют кадровые перестановки. Нардеп София Федина назвала изменения "перестановкой кроватей в борделе", намекнул на бесполезность такого решения и ее коллега Алексей Гончаренко*. И, хотя говорят, что коней на переправе не меняют, а на Украине сейчас точно острый переходный период от надежд на победу к ожиданию поражения, все же эти кони скорее напоминают крыс, бегущих с корабля.Читайте подробнее о кадровых перестановках - в материале Сергея Зуева Отставки, как способ укрепить власть, безысходное положение Киева. Главное на Украине на утро 4 сентября на сайте Украина.ру.*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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украина, андрей ермак, денис шмыгаль, михаил павлив, минобороны, министерство иностранных дел, офис президента, сша, вашингтон, сво, киев, эксклюзив
Украина, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль, Михаил Павлив, Минобороны, министерство иностранных дел, Офис президента, США, Вашингтон, СВО, Киев, Эксклюзив

Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля

11:54 04.09.2024 (обновлено: 12:04 04.09.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Почти весь состав украинского кабинета министров будет изменен в ближайшее время, в Вашингтоне настаивали на этом еще год назад. Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак как могли оттягивали этот процесс, а точку в вопросе поставил последний визит Ермака и главы Минобороны Рустема Умерова в США
Украинский "звездопад" может зацепить и премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, считает эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив. Пока что этот вопрос обсуждается, но наиболее активно СМИ тиражируют заявление об отставке главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Помимо него, источники сообщают об увольнении министра юстиции Дениса Малюськи, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля, а накануне в отставку ушла вице-премьер Украины, министр реинтеграции страны Ирина Верещук, а также заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.
шурма ростислав
Вчера, 15:58
Индульгенция для Ростика закончилась: эксперт объяснил, почему Офис Зеленского хочет избавиться от Шурмы Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма получил свое кресло благодаря протекции украинского олигарха, а также нынешнего главы ведомства Андрея Ермака. С последним отношения испортились окончательно, с чем может быть связан уход Шурмы, о котором пишут украинские СМИ, заявил эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив

"Скорее всего, уйдет и Шмыгаль, и практически весь кабмин. Эта история готовилась еще год назад, осенью 2023 года, когда Ермаку предъявили требования об изменениях. Все это время, насколько возможно было, Зеленский с Ермаком отнекивались от этой истории и уходили, пытались рассказать, что через парламент невозможно провести изменения", - пояснил эксперт.

В сети обсуждают, что такие масштабные кадровые изменения являются требованием западных хозяев Киева в обмен на новые поставки оружия. Павлив убежден, что окончательно решение было принято 30 августа во время визита украинской делегации в Вашингтон. Там Ермак и Умеров провели переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, и, как указывалось, обсудили ситуацию на линии фронта и потребности армии Киева.

"Я так думаю, что их додавили каким-то образом в США и они пошли на эту историю (массовые увольнения. - Ред.). На замену Шмыгалю ранее рассматривалась (посол в США Оксана. - Ред.) Маркарова. Ермак хотел какое-то время и сам себя поставить. Сегодня говорят о том, что, вероятно, Шмыгаля заменит (первый вице-премьер страны, министр экономики Украины. - Ред.) Юлия Свириденко. Проведут ли они сейчас замену главы кабмина, неизвестно, но сто процентов будут отставки еще", - добавил эксперт.

Прежде глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал на этой неделе замену до 50% состава правительства.
Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
10:27
"Не пытайтесь угадать": Железняк анонсировал новые увольнения в Кабмине УкраиныИз Кабмина Украины увольняется уже восьмой по счету руководитель. Новые отставки в своем телеграм-канале анонсировал депутат Верховной рады Ярослав Железняк
Информацию о том, что перестановки на Украине связаны со стремлением снизить уровень социальной напряженности ввиду принятия непопулярных решений, Павлив назвал полной ерундой, пояснив, что все системные изменения проходят по требованию американцев.

"Никакой прямой взаимосвязи (с социальной напряженностью - Ред.) нет, тем более в этом случае парламент упирается очень серьезно. Вчера было безрезультатное голосование по повышению налогов. Они будут заходить на второй круг к концу недели. Насчет социальной напряженности - это все ерунда полная, потому что эта история очень долгоиграющая, давняя и она связана с агентами влияния и конфликтом Соединенных Штатов и Британии", - заключил собеседник.

А пока в сети обсуждают чистку украинского кабмина, сами депутаты пессимистично комментируют кадровые перестановки. Нардеп София Федина назвала изменения "перестановкой кроватей в борделе", намекнул на бесполезность такого решения и ее коллега Алексей Гончаренко*.
И, хотя говорят, что коней на переправе не меняют, а на Украине сейчас точно острый переходный период от надежд на победу к ожиданию поражения, все же эти кони скорее напоминают крыс, бегущих с корабля.
Читайте подробнее о кадровых перестановках - в материале Сергея Зуева Отставки, как способ укрепить власть, безысходное положение Киева. Главное на Украине на утро 4 сентября на сайте Украина.ру.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
УкраинаАндрей ЕрмакДенис ШмыгальМихаил ПавливМинобороныминистерство иностранных делОфис президентаСШАВашингтонСВОКиевЭксклюзив
 
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