https://ukraina.ru/20240904/1057226295.html
Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля
Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля - 04.09.2024 Украина.ру
Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля
Почти весь состав украинского кабинета министров будет изменен в ближайшее время, в Вашингтоне настаивали на этом еще год назад. Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак как могли оттягивали этот процесс, а точку в вопросе поставил последний визит Ермака и главы Минобороны Рустема Умерова в США
2024-09-04T11:54
2024-09-04T11:54
2024-09-04T12:04
украина
андрей ермак
денис шмыгаль
михаил павлив
минобороны
министерство иностранных дел
офис президента
сша
вашингтон
сво
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Украинский "звездопад" может зацепить и премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, считает эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив. Пока что этот вопрос обсуждается, но наиболее активно СМИ тиражируют заявление об отставке главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.Помимо него, источники сообщают об увольнении министра юстиции Дениса Малюськи, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля, а накануне в отставку ушла вице-премьер Украины, министр реинтеграции страны Ирина Верещук, а также заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.В сети обсуждают, что такие масштабные кадровые изменения являются требованием западных хозяев Киева в обмен на новые поставки оружия. Павлив убежден, что окончательно решение было принято 30 августа во время визита украинской делегации в Вашингтон. Там Ермак и Умеров провели переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, и, как указывалось, обсудили ситуацию на линии фронта и потребности армии Киева. Прежде глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал на этой неделе замену до 50% состава правительства.Информацию о том, что перестановки на Украине связаны со стремлением снизить уровень социальной напряженности ввиду принятия непопулярных решений, Павлив назвал полной ерундой, пояснив, что все системные изменения проходят по требованию американцев.А пока в сети обсуждают чистку украинского кабмина, сами депутаты пессимистично комментируют кадровые перестановки. Нардеп София Федина назвала изменения "перестановкой кроватей в борделе", намекнул на бесполезность такого решения и ее коллега Алексей Гончаренко*. И, хотя говорят, что коней на переправе не меняют, а на Украине сейчас точно острый переходный период от надежд на победу к ожиданию поражения, все же эти кони скорее напоминают крыс, бегущих с корабля.Читайте подробнее о кадровых перестановках - в материале Сергея Зуева Отставки, как способ укрепить власть, безысходное положение Киева. Главное на Украине на утро 4 сентября на сайте Украина.ру.*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240903/1057213551.html
https://ukraina.ru/20240904/1057225930.html
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украина, андрей ермак, денис шмыгаль, михаил павлив, минобороны, министерство иностранных дел, офис президента, сша, вашингтон, сво, киев, эксклюзив
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Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля
11:54 04.09.2024 (обновлено: 12:04 04.09.2024)
Почти весь состав украинского кабинета министров будет изменен в ближайшее время, в Вашингтоне настаивали на этом еще год назад. Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак как могли оттягивали этот процесс, а точку в вопросе поставил последний визит Ермака и главы Минобороны Рустема Умерова в США