Украина хочет дать военным карт-бланш на преступления - Захарова - 03.09.2024 Украина.ру
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Украина хочет дать военным карт-бланш на преступления - Захарова
Украина хочет дать военным карт-бланш на преступления - Захарова - 03.09.2024 Украина.ру
Украина хочет дать военным карт-бланш на преступления - Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ратификацию Киевом Римского статута, передает РИА Новости
2024-09-03T09:52
2024-09-03T09:52
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мария захарова
преступность
военные
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Сделанное Украиной заявление при ратификации Римского статута наглядно демонстрирует истинное отношение киевских властей к международному гуманитарному праву и юстиции, заявила Захарова."По сути, они хотят вывести из-под юрисдикции даже этого, максимально лояльного им суда, своих граждан, но при этом сохранить возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран по сфабрикованным самим Киевом обвинениям", - объяснила она.По ее словам, такой шаг нельзя расценивать иначе, как нескрываемое намерение предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений.Захарова заверила, что все попытки украинских преступников избежать ответственности "обречены на провал".Ранее Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления. 24 августа закон о ратификации подписал Владимир Зеленский.Подробнее о ратификации статута - в материале Армения ратифицировала Римский статут: недружественный шаг, кабала Гааги и утрата суверенитета на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, мария захарова, преступность, военные
Новости, Украина, Киев, Россия, Мария Захарова, преступность, военные

Украина хочет дать военным карт-бланш на преступления - Захарова

09:52 03.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ратификацию Киевом Римского статута, передает РИА Новости
Сделанное Украиной заявление при ратификации Римского статута наглядно демонстрирует истинное отношение киевских властей к международному гуманитарному праву и юстиции, заявила Захарова.
"По сути, они хотят вывести из-под юрисдикции даже этого, максимально лояльного им суда, своих граждан, но при этом сохранить возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран по сфабрикованным самим Киевом обвинениям", - объяснила она.
По ее словам, такой шаг нельзя расценивать иначе, как нескрываемое намерение предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений.
Захарова заверила, что все попытки украинских преступников избежать ответственности "обречены на провал".
"Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники будут привлечены к суду и понесут заслуженное наказание", - подчеркнула она.
Ранее Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления. 24 августа закон о ратификации подписал Владимир Зеленский.
Подробнее о ратификации статута - в материале Армения ратифицировала Римский статут: недружественный шаг, кабала Гааги и утрата суверенитета на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевРоссияМария Захаровапреступностьвоенные
 
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