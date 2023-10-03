https://ukraina.ru/20231003/1049875095.html
Армения ратифицировала Римский статут: недружественный шаг, кабала Гааги и утрата суверенитета
Армения ратифицировала Римский статут: недружественный шаг, кабала Гааги и утрата суверенитета - 03.10.2023 Украина.ру
Армения ратифицировала Римский статут: недружественный шаг, кабала Гааги и утрата суверенитета
Ратифицировав Римский статут, Армения утратила подлинный суверенитет, считают в Совете Федерации и Госдуме России
2023-10-03T16:51
2023-10-03T16:51
2023-10-03T16:58
новости
международный уголовный суд
армения
совет федерации
государственная дума рф
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Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) может обернуться против самих армянских властей. Так заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев прокомментировал 3 октября в своем телеграм-канале решение парламента Армении ратифицировать договор, учредивший Международный уголовный суд."К сожалению, Армения все-таки пошла на этот явно недружественный по отношению к России шаг. В армянском парламенте не нашлись силы, которые были бы способны остановить начавшийся процесс юридического закабаления этой страны "гаагской Фемидой". Именно так: юридическое закабаление Армении", - отметил Косачев.В защиту этого своего тезиса сенатор привел два важных с правовой точки зрения обстоятельства."Первое. МУС имеет право осуществлять свою юрисдикцию на территории присоединившихся государств не только на основе передачи "ситуаций" со стороны Совета Безопасности ООН или по просьбе самих государств-участников. Согласно статье 15 Римского Статута прокурор может возбуждать расследование proprio motu (что с латыни означает "по собственному побуждению") на основе информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию Суда", - напомнил Косачнов.По его словам, наивно полагать, что таким образом Армения сможет решать вопросы с расследованием предполагаемых военных преступлений в зоне конфликта с Азербайджаном, так как практика МУС неоднократно демонстрировала обратное, а именно вмешательство во внутренние дела государств-участников.Второе обстоятельство, на которое указал Косачев, относится к положениям, содержащимся в документе, которые ограничивают уголовную юрисдикцию государств-участников."Ратификация Римского статута МУС для любого государства означает не что иное, как утрату юридического суверенитета, что унизительно само по себе. Именно по этой причине к МУС не присоединяются подлинно суверенные государства, включая Россию, США, Индию, Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, Израиль, Иран и другие", - отметил Косачев.Член Совета Федерации РФ от Красноярского края, специалист по конституционному праву Андрей Клишас в своем телеграм-канале отметил, что Армения совершила очевидно недружественный шаг в отношении России, "подчинив собственную правовую систему политизированной квазисудебной организации, которая ведет с Россией политическую войну без правил".Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин полагает, что "непродуманное, стратегический неверное решение" армянского парламента прежде всего создаст проблемы Армении и ее гражданам.Объяснить можно какое угодно решение и что угодно, но тем, кто принимал его, надо в первую очередь ответить: "Зачем?". Развитие отношений между нашими странами — это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении. Ратификация Римского статута противоречит этому", - отметил Володин в своем телеграм-канале.В парламенте Армении за ратификацию документа 3 октября проголосовали 60 депутатов, против – 22. Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, международный уголовный суд, армения, совет федерации, государственная дума рф
Армения ратифицировала Римский статут: недружественный шаг, кабала Гааги и утрата суверенитета
16:51 03.10.2023 (обновлено: 16:58 03.10.2023)
Ратифицировав Римский статут, Армения утратила подлинный суверенитет, считают в Совете Федерации и Госдуме России
Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) может обернуться против самих армянских властей. Так заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев прокомментировал 3 октября в своем телеграм-канале решение парламента Армении ратифицировать договор, учредивший Международный уголовный суд.
"К сожалению, Армения все-таки пошла на этот явно недружественный по отношению к России шаг. В армянском парламенте не нашлись силы, которые были бы способны остановить начавшийся процесс юридического закабаления этой страны "гаагской Фемидой". Именно так: юридическое закабаление Армении", - отметил Косачев.
В защиту этого своего тезиса сенатор привел два важных с правовой точки зрения обстоятельства.
"Первое. МУС имеет право осуществлять свою юрисдикцию на территории присоединившихся государств не только на основе передачи "ситуаций" со стороны Совета Безопасности ООН или по просьбе самих государств-участников. Согласно статье 15 Римского Статута прокурор может возбуждать расследование proprio motu (что с латыни означает "по собственному побуждению") на основе информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию Суда", - напомнил Косачнов.
По его словам, наивно полагать, что таким образом Армения сможет решать вопросы с расследованием предполагаемых военных преступлений в зоне конфликта с Азербайджаном, так как практика МУС неоднократно демонстрировала обратное, а именно вмешательство во внутренние дела государств-участников.
Второе обстоятельство, на которое указал Косачев, относится к положениям, содержащимся в документе, которые ограничивают уголовную юрисдикцию государств-участников.
"Ратификация Римского статута МУС для любого государства означает не что иное, как утрату юридического суверенитета, что унизительно само по себе. Именно по этой причине к МУС не присоединяются подлинно суверенные государства, включая Россию, США, Индию, Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, Израиль, Иран и другие", - отметил Косачев.
Член Совета Федерации РФ от Красноярского края, специалист по конституционному праву Андрей Клишас в своем телеграм-канале отметил, что Армения совершила очевидно недружественный шаг в отношении России, "подчинив собственную правовую систему политизированной квазисудебной организации, которая ведет с Россией политическую войну без правил".
Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин полагает, что "непродуманное, стратегический неверное решение" армянского парламента прежде всего создаст проблемы Армении и ее гражданам.
Объяснить можно какое угодно решение и что угодно, но тем, кто принимал его, надо в первую очередь ответить: "Зачем?". Развитие отношений между нашими странами — это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении. Ратификация Римского статута противоречит этому", - отметил Володин в своем телеграм-канале.
В парламенте Армении за ратификацию документа 3 октября проголосовали 60 депутатов, против – 22. Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.