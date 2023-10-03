https://ukraina.ru/20231003/1049875095.html

Армения ратифицировала Римский статут: недружественный шаг, кабала Гааги и утрата суверенитета

Армения ратифицировала Римский статут: недружественный шаг, кабала Гааги и утрата суверенитета - 03.10.2023 Украина.ру

Армения ратифицировала Римский статут: недружественный шаг, кабала Гааги и утрата суверенитета

Ратифицировав Римский статут, Армения утратила подлинный суверенитет, считают в Совете Федерации и Госдуме России

2023-10-03T16:51

2023-10-03T16:51

2023-10-03T16:58

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Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) может обернуться против самих армянских властей. Так заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев прокомментировал 3 октября в своем телеграм-канале решение парламента Армении ратифицировать договор, учредивший Международный уголовный суд."К сожалению, Армения все-таки пошла на этот явно недружественный по отношению к России шаг. В армянском парламенте не нашлись силы, которые были бы способны остановить начавшийся процесс юридического закабаления этой страны "гаагской Фемидой". Именно так: юридическое закабаление Армении", - отметил Косачев.В защиту этого своего тезиса сенатор привел два важных с правовой точки зрения обстоятельства."Первое. МУС имеет право осуществлять свою юрисдикцию на территории присоединившихся государств не только на основе передачи "ситуаций" со стороны Совета Безопасности ООН или по просьбе самих государств-участников. Согласно статье 15 Римского Статута прокурор может возбуждать расследование proprio motu (что с латыни означает "по собственному побуждению") на основе информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию Суда", - напомнил Косачнов.По его словам, наивно полагать, что таким образом Армения сможет решать вопросы с расследованием предполагаемых военных преступлений в зоне конфликта с Азербайджаном, так как практика МУС неоднократно демонстрировала обратное, а именно вмешательство во внутренние дела государств-участников.Второе обстоятельство, на которое указал Косачев, относится к положениям, содержащимся в документе, которые ограничивают уголовную юрисдикцию государств-участников."Ратификация Римского статута МУС для любого государства означает не что иное, как утрату юридического суверенитета, что унизительно само по себе. Именно по этой причине к МУС не присоединяются подлинно суверенные государства, включая Россию, США, Индию, Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, Израиль, Иран и другие", - отметил Косачев.Член Совета Федерации РФ от Красноярского края, специалист по конституционному праву Андрей Клишас в своем телеграм-канале отметил, что Армения совершила очевидно недружественный шаг в отношении России, "подчинив собственную правовую систему политизированной квазисудебной организации, которая ведет с Россией политическую войну без правил".Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин полагает, что "непродуманное, стратегический неверное решение" армянского парламента прежде всего создаст проблемы Армении и ее гражданам.Объяснить можно какое угодно решение и что угодно, но тем, кто принимал его, надо в первую очередь ответить: "Зачем?". Развитие отношений между нашими странами — это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении. Ратификация Римского статута противоречит этому", - отметил Володин в своем телеграм-канале.В парламенте Армении за ратификацию документа 3 октября проголосовали 60 депутатов, против – 22. Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.

https://ukraina.ru/20230521/1046420603.html

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новости, международный уголовный суд, армения, совет федерации, государственная дума рф