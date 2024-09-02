Украинского художника не выпускают на собственную выставку в Великобританию - 02.09.2024 Украина.ру
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Украинского художника не выпускают на собственную выставку в Великобританию
Украинского художника не выпускают на собственную выставку в Великобританию - 02.09.2024 Украина.ру
Украинского художника не выпускают на собственную выставку в Великобританию
Украинец Михаил Величко не может попасть в Британию на выставку собственных картин из-за военного положения, сообщает bbc.com
2024-09-02T13:47
2024-09-02T13:47
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Украинский художник живет на ферме и пишет маслом с 15 лет. Организовать выставку в Лондоне ему удалось благодаря дружбе с управляющим галереи в деревне Лавенхем.Мужчина рассказал также, что за последние несколько дней Украина пережила самые сильные удары с начала СВО."Поскольку у нас отключили электричество и лифт не работает, я остаюсь в ванной и пытаюсь красить или заниматься какими-нибудь компьютерными делами. Сейчас у нас трудные времена", - признал украинец.Украина ввела военное положение в феврале 2022 года после начала спецоперации. Тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации. В августе он продлил военное положение на Украине еще на три месяца. Украинский художник Величко написал завещание и передал его британскому товарищу.Подробнее о мобилизации - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.
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452
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новости, украина, британия, россия, владимир зеленский, художник, выставка
Новости, Украина, Британия, Россия, Владимир Зеленский, художник, выставка

Украинского художника не выпускают на собственную выставку в Великобританию

13:47 02.09.2024
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Украинец Михаил Величко не может попасть в Британию на выставку собственных картин из-за военного положения, сообщает bbc.com
Украинский художник живет на ферме и пишет маслом с 15 лет. Организовать выставку в Лондоне ему удалось благодаря дружбе с управляющим галереи в деревне Лавенхем.
"Как вы знаете, на Украине идет война, и ни одному мужчине не разрешено покидать страну. Поэтому я не смогу лично присутствовать на выставке", - признал он.
Мужчина рассказал также, что за последние несколько дней Украина пережила самые сильные удары с начала СВО.
"Поскольку у нас отключили электричество и лифт не работает, я остаюсь в ванной и пытаюсь красить или заниматься какими-нибудь компьютерными делами. Сейчас у нас трудные времена", - признал украинец.
Украина ввела военное положение в феврале 2022 года после начала спецоперации. Тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации. В августе он продлил военное положение на Украине еще на три месяца. Украинский художник Величко написал завещание и передал его британскому товарищу.
Подробнее о мобилизации - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаБританияРоссияВладимир Зеленскийхудожниквыставка
 
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