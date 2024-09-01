https://ukraina.ru/20240901/1057161385.html

"Крысы из Генштаба специально раскачивают фронт". Топ-10 цитат Украины сегодня

"Крысы из Генштаба специально раскачивают фронт". Топ-10 цитат Украины сегодня - 01.09.2024 Украина.ру

"Крысы из Генштаба специально раскачивают фронт". Топ-10 цитат Украины сегодня

Что говорят, чем интересуется, о чем дискутируют сегодня на Украине, в Польше и о чем молчат в США?

2024-09-01T10:44

2024-09-01T10:44

2024-09-01T10:44

украина

польша

сша

владимир зеленский

денис шмыгаль

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

генштаб

ес

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Познакомимся с высказываниями, переписками и полемикой, плакатами и рисунками , которые активно сейчас обсуждаются на Украине.О чём тревожатся, что беспокоит "небратьев"?Основное, конечно - это экономика и война.1"Воюйте бесплатно!"Украинский народный депутат Костенко в эфире украинского телевидения озвучил новую интересную мысль.Воевать украинской армии скоро придется бесплатно. На основании собственного патриотизма, так как ДЕНЕГ НЕТ!В сентябре, правда, деньги на военных еще найдут. Им отдадут, как заявил Костенко, декабрьскую зарплату врачей и учителей.Ну а дальше - как получится. На всех денег не хватает.Можно представить, как обрадовались от этой новости врачи, учителя и все, кому предложено на Украине теперь воевать бесплатно.Мало того, что насильно тащат на фронт, еще и денег не заплатят. Ну хоть кормить-то будут?Или это следующий этап: воюйте бесплатно, и еду, наверное, тоже берите из дома.А тем временем Украина повышает налоги и тарифы для населения и предприятий.И предупреждает: света и электричества зимой не будет.Странно. Почему так много тех, кто хочет сбежать из этой страны?2"Воюй або працюй!"Воюй или работай.Так лаконично премьер-министр Украины Шмыгаль призвал украинцев возвращаться на Украину из-за рубежа.Мысль понятна: нужны люди. Нужны те, кто может поднимать экономику.Но желающих нет.Как и кого могут завлечь лозунги Шмыгаля?Воевать, понятно, никто не хочет. А работать?- А где они будут работать? - спрашивает бывший депутат Рады Игорь Мосийчук. - Где? Шмыгаль им предприятия построил? И где они будут жить? У многих из них нет домов. Их Шмыгаль в Конча - Заспе поселит, в своём доме?3"Работать по 10 часов в день", -призывает другой спикер бесконечного телемарафона Зеленского.8 часов - на предприятии, 2 часа - на армию и страну, так рассказывает какой-то "специалист по энергетике".В принципе, картина понятна: всех надо вернуть на родину, половину отправить на фронт бесплатно воевать, а вторую половину отправить бесплатно "працювать".А Шмыгаль и Зеленский продолжат управлять. Прекрасный план!Но есть некоторые военно-политические проблемы. Часть из них озвучила неистовая депутат Рады Марьяна Безуглая.4"Крысы в Генштабе и катастрофы в ВСУПродолжается борьба депутата Марьяны Безуглой против главнокомандующего ВСУ Сырского и других военачальников Украины.Заодно из её публикаций можно узнать много нового: как дела на фронте, кто кого сбил, кто "уронил" первый F 16 и так далее.Командующие родами войск вынуждены переписываться с Марьяной прямо в соцсетях. Познакомимся с фрагментом этой переписки.Новые сводки от Марьяны касались как раз гибели пилота и самолёта F 16.Марьяна:"Наш самолет с пилотом (F 16) был сбит собственным ПВО".Ответ главнокомандующего воздушных сил Николая Онищенко:"Выбрали Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не выйдет! Поэтому я обращаюсь к народной депутатке, которая давно продала своё имя, для достижения этих омерзительных целей."Самый убийственный контраргумент командующего:"Вы вылили грязь не только на меня... Вы дискредитировали производителей американского оружия - основного союзника Украины - США!"А уже 30 августа Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук был уволен Зеленским.Новые сообщения от Марьяны - и рассказ о новой катастрофе ВСУ:Очевидно, что всё-таки "всех собак" хотят "повесить на войско." И, возможно, скоро вслед за командующим военно-воздушных сил Николаем Онищенко отправится в отставку и Сырский. Напомним, что этот путь прошел и тоже не без участия Безуглой (ее в Киеве называют "Безумной") бывший главнокомандующий Залужный и некоторые другие высокопоставленные офицеры.Короче, начинается новый раунд политико-военной борьбы на Украине.А что в дипломатии?Там царствует знаменитый дипломат Кулеба, который прославился своими не совсем дипломатичными замашками. И вот опять.5"Украинские территории ПольшиМинистр иностранных дел Украины Кулеба, выступая в Польше, напомнил о том, что во время операции "Висла" с "украинских территорий" в Польше были выселены украинцы.Что тут началось! В Польше по этому поводу высказались уже многие политики.МИД Украины вынужден был объясняться. Дескать, имели в виду польские, конечно, территории. Где просто компактно проживали украинцы.А до этого Польша в лице Дональда Туска заявила:"Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей."Речь идёт о Волынской резне, когда украинские селяне и вояки из УПА* вырезали польское население на Волыни. По оценкам польских историков, количество жертв - от 30 до 80 тысяч человек.Как Украина может этот "исторический вопрос" "урегулировать"?Если у власти находятся как раз идейные потомки тех вояков УПА*.Вот Кулеба и попытался "урегулировать".Это не была неловкая оговорка дипломата. Это - идейный, так сказать, "нарратив".Никто не собирается каяться. Эту историю на Украине не хотят вспоминать. Есть ли хоть слово об этом страшнейшем акте геноцида поляков в украинских учебниках истории? Конечно же, нет.Но Польша об этом никогда не забудет, пусть не надеются.Этим летом в Польше был открыт большой и страшный мемориал, с натуралистическими скульптурами, изображающими жертв резни на Волыни: с фигурками детей, насаженных на вилы и другими зверствами.Родственники казнённых так и обещают: "мы никогда не забудем".Польша вообще начинает потихоньку демонстрировать своё истинное отношение к Украине и украинцам.Министр иностранных дел Польши Сикорский обещал:"Мы выдворим украинских мужчин на войну. На уровне Евросоюза!"Министр обороны Косиняк-Камыш:"Сначала ответите за Волынь, потом - вступите в ЕС."Таким же был краткий ответ Польши на провокационные призывы Украины сбивать русские ракеты.6"Возможность сбивать ракеты... не рассматриваем"МИД Украины призвал Польшу сбивать ракеты РФ.Ответ МО Республики Польша:7"Девчата, пора!"В качестве "тяжёлой артиллерии" была выдвинута Елена Зеленская, супруга нелегитимного президента (еще иногда его называют "просроченным").Отважно глядя в глаза, в форме ВСУ, она призывает гражданок Украины с плаката:"Дiвчата, пора!"Неужели они думают, что эти призывы подействуют на "девчат".Хоть пусть оба Зеленских наденут военную форму, хоть всем Кабмином скажут "девчата, пора!"Девушки голосуют ногами, уезжая из страны. Пока хотя бы для них открыты границы.8"Чаривне жабеня"Популярная когда-то художница Гапчинская, которая рисовала популярных ангелочков - детей, теперь переключилась на новый сюжет.Странная, загадочная и провокационная, можно сказать, картина называется "Буданов и чаривне жабеня".Впечатляет придурковатое выражение лица главы разведки Украины, рывок "жабеня" на свободу, изысканное болотистое колористическое решение картины.Буданов сказал, что ему очень понравилось.Что хотела сказать художница? Что все в болоте, и надежда осталась только на волшебную жабку?9Камала и УкраинаИ напоследок можно "процитировать" молчание Камалы Харрис.Кандидат в президенты США Камала Харрис за всё время большого интервью американскому телевидению ни разу не сказала даже слово "Украина".Почему?10"Это приговор Зеленскому"Украинский политолог и советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что это молчание Камалы не случайно:" По сути, она чётко даёт понять, что Зеленский несёт в себе колоссальную угрозу. Именно из-за него сегодня создан такой сумасшедший дом в мире. Эти переодетые в зеленые футболочки клоуны - Зеленский, Шмыгаль, Ермак - вызывают у нее отвращение. Камала, по сути, уже подписала Зеленскому приговор. "Вместо послесловияНаверное те, кто увидел первое открывающее эту подборку фото Зеленского может с удивлением сказать: что это? Откроем секрет напоследок: это Зеленский сидит в кабине самолета F16. Какие слова он при этом произносит, каждый может придумать сам. *Организация, деятельность которой признана террористической, запрещена на территории РФО том, что происходит на Украине - в статье Ростислава Ищенко "Крыса в углу: последний аккорд Зеленского"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, польша, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, генштаб, ес, эксклюзив