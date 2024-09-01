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Эксперт рассказал, что будет дальше с YouTube в России
Эксперт рассказал, что будет дальше с YouTube в России - 01.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, что будет дальше с YouTube в России
YouTube может потерять часть российской аудитории, её могут завлечь конкуренты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер
2024-09-01T05:54
2024-09-01T05:54
2024-09-01T05:54
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"YouTube это лишь технология. Запретить до конца его невозможно. Поэтому люди, как в Китае через великий китайский Firewall переходят и смотрят контент. Но люди любят простое и понятное, поэтому если наши сервисы предоставят такую возможность, они перейдут к ним", - сказал эксперт.По его мнению, YouTube останется площадкой "у которой будет меньше аудитории, менее востребованной, будет меньше инфоповодов, связанных с ней". Интерес к ней будет угасать, появятся яркие альтернативы."На самом деле, мы переоцениваем значение YouTube. Для бытового пользователя YouTube не был источником постоянной информации, поэтому нет проблемы перейти на другую платформу, заметил эксперт. - Мы так думали об Instagram*, но потом сами удивлялись, как наши знакомые от него легко отказывались".Полный текст интервью Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему эксперт высказался в публикации Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит на сайте Украина.ру*запрещенная в России экстремистская соцсеть
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новости, россия, китай, youtube, telegram, рынок, конкуренция, it-специалисты, it-компания, it-сектор, кнр (китай), цензура, instagram, информационная безопасность, информационная война
Новости, Россия, Китай, Youtube, Telegram, рынок, конкуренция, IT-специалисты, IT-компания, IT-сектор, КНР (Китай), цензура, Instagram, информационная безопасность, информационная война
Эксперт рассказал, что будет дальше с YouTube в России
YouTube может потерять часть российской аудитории, её могут завлечь конкуренты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер