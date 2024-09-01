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Эксперт рассказал, что будет дальше с YouTube в России

Эксперт рассказал, что будет дальше с YouTube в России - 01.09.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, что будет дальше с YouTube в России

YouTube может потерять часть российской аудитории, её могут завлечь конкуренты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер

2024-09-01T05:54

2024-09-01T05:54

2024-09-01T05:54

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"YouTube это лишь технология. Запретить до конца его невозможно. Поэтому люди, как в Китае через великий китайский Firewall переходят и смотрят контент. Но люди любят простое и понятное, поэтому если наши сервисы предоставят такую возможность, они перейдут к ним", - сказал эксперт.По его мнению, YouTube останется площадкой "у которой будет меньше аудитории, менее востребованной, будет меньше инфоповодов, связанных с ней". Интерес к ней будет угасать, появятся яркие альтернативы."На самом деле, мы переоцениваем значение YouTube. Для бытового пользователя YouTube не был источником постоянной информации, поэтому нет проблемы перейти на другую платформу, заметил эксперт. - Мы так думали об Instagram*, но потом сами удивлялись, как наши знакомые от него легко отказывались".Полный текст интервью Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему эксперт высказался в публикации Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит на сайте Украина.ру*запрещенная в России экстремистская соцсеть

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