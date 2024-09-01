Эксперт рассказал, что будет дальше с YouTube в России - 01.09.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что будет дальше с YouTube в России
Эксперт рассказал, что будет дальше с YouTube в России - 01.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, что будет дальше с YouTube в России
YouTube может потерять часть российской аудитории, её могут завлечь конкуренты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер
2024-09-01T05:54
2024-09-01T05:54
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"YouTube это лишь технология. Запретить до конца его невозможно. Поэтому люди, как в Китае через великий китайский Firewall переходят и смотрят контент. Но люди любят простое и понятное, поэтому если наши сервисы предоставят такую возможность, они перейдут к ним", - сказал эксперт.По его мнению, YouTube останется площадкой "у которой будет меньше аудитории, менее востребованной, будет меньше инфоповодов, связанных с ней". Интерес к ней будет угасать, появятся яркие альтернативы."На самом деле, мы переоцениваем значение YouTube. Для бытового пользователя YouTube не был источником постоянной информации, поэтому нет проблемы перейти на другую платформу, заметил эксперт. - Мы так думали об Instagram*, но потом сами удивлялись, как наши знакомые от него легко отказывались".Полный текст интервью Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему эксперт высказался в публикации Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит на сайте Украина.ру*запрещенная в России экстремистская соцсеть
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новости, россия, китай, youtube, telegram, рынок, конкуренция, it-специалисты, it-компания, it-сектор, кнр (китай), цензура, instagram, информационная безопасность, информационная война
Новости, Россия, Китай, Youtube, Telegram, рынок, конкуренция, IT-специалисты, IT-компания, IT-сектор, КНР (Китай), цензура, Instagram, информационная безопасность, информационная война

Эксперт рассказал, что будет дальше с YouTube в России

05:54 01.09.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Читать в
YouTube может потерять часть российской аудитории, её могут завлечь конкуренты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер
"YouTube это лишь технология. Запретить до конца его невозможно. Поэтому люди, как в Китае через великий китайский Firewall переходят и смотрят контент. Но люди любят простое и понятное, поэтому если наши сервисы предоставят такую возможность, они перейдут к ним", - сказал эксперт.
По его мнению, YouTube останется площадкой "у которой будет меньше аудитории, менее востребованной, будет меньше инфоповодов, связанных с ней". Интерес к ней будет угасать, появятся яркие альтернативы.
"На самом деле, мы переоцениваем значение YouTube. Для бытового пользователя YouTube не был источником постоянной информации, поэтому нет проблемы перейти на другую платформу, заметил эксперт. - Мы так думали об Instagram*, но потом сами удивлялись, как наши знакомые от него легко отказывались".
Полный текст интервью Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему эксперт высказался в публикации Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит на сайте Украина.ру
*запрещенная в России экстремистская соцсеть
 
НовостиРоссияКитайYoutubeTelegramрынокконкуренцияIT-специалистыIT-компанияIT-секторКНР (Китай)цензураInstagramинформационная безопасностьинформационная война
 
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