https://ukraina.ru/20240831/1057157005.html

Спецоперация на минувшей неделе. Противник по всему фронту несет потери, но перелом еще не наступил

Спецоперация на минувшей неделе. Противник по всему фронту несет потери, но перелом еще не наступил - 31.08.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Противник по всему фронту несет потери, но перелом еще не наступил

Группировки войск МО РФ с каждым днем добиваются заметных успехов оперативно-тактического уровня. Пожалуй, самый злободневный, ключевой участок фронта, как с военной, так и политической составляющей - Курский.

2024-08-31T10:45

2024-08-31T10:45

2024-08-31T10:45

россия

курская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

f-16

эксклюзив

спецоперация

геннадий алехин

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Упорные бои ведутся в районах населенных пунктов Малая Локня, Кремяное, Борки, Кульбаки. Только в течении минувших суток отражены 11 атак штурмовых групп противника. Также удалось сорвать попытки прорывов мобильных групп ВСУ в направлении населенных пунктов Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. Потери противника только на этом участке ЛБС составили до 65 боевиков, восемь боевых бронированных машин и БТР.Ударами авиации, артиллерии и действиями войск нанесено поражение по скоплениям живой силы и техники шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачья Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость.Одновременно по позициям противника в Сумской области в круглосуточном режиме работает оперативно-тактическая авиация. Удары были нанесены по базам, складам, открытым площадкам и районам формирований резервов в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Першетравня и Эсмань.Российские военные при поддержке солдат пограничной службы, заняв позиции в здании исправительной колонии № 11, которая находится в Малой Локне Суджанского района Курской области, успешно отразили атаку ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Что об этом известно?"Несмотря на атаки превосходящих сил противника на боевых машинах пехоты западного производства Marder и Stryker, использование ударных БПЛА для нанесения огневого поражения обороняющимся силам, личный состав подразделения группировки войск „Север “во взаимодействии с военнослужащими пограничной службы грамотно организовал оборону и успешно уничтожил врага на подступах к спецобъекту. Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники превратили учреждение в настоящую крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий. Военнослужащие возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков", — рассказали в Минобороны РФ.Отмечается, что российские военнослужащие вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций, чтобы не допустить прорыва бойцов ВСУ к Малой Локне. "Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляли экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни", — подчеркнули в МО РФ.Ожесточенные бои продолжаются в направлении Коренево. Только за сутки подразделениями российской армии отражено 3 атаки на н.п. Кремяное общей численностью до 70 боевиков и 8 ББМ. Огнем артиллерии и FPV-дронами уничтожено до 40 нацистов и 6 ББМ. Также враг в пешем порядке через лесополосу пытался просочится в н.п. Комаровка, обнаружен нашей разведкой и уничтожен. На юге Суджанского района продолжаются встречные бои.ВСУ продолжают цепляться за занятые участки в Курской области, и выбить их окончательно не так-то и просто. Мобильные группы ВСУ, как правило, ротного тактического звена рассредоточились на местности и постоянно стараются маневрировать, чтобы не попасть под огонь российской артиллерии и армейской авиации. Одна из важных задач заключается в своевременном обнаружении противника и наведении огня.Украинская армия располагает значительными силами, которыми она вторглась в Курскую область. У ВСУ сейчас проблемы с обеспечением, в том числе боеприпасами — наши отрезают пути снабжения, что заставляет украинских боевиков отступать в сторону своей границы. Поэтому ВСУ мародерничают, грабят местных жителей, прикрываются ими как живым щитом. Все эти нюансы учитываются нашими войсками, которые наносят удары по врагу в лесистой местности и со 100%-ной гарантией точности попадания.Насколько мне известно, бойцы ВСУ нервничают и просят командование дать приказ на отход из-за больших потерь. Их не отпускают, заставляя проводить боевые действия в Курской области. ВСУ поставлена задача держаться здесь любой ценой — эта цена тысяч жизней украинских военнослужащих".На Харьковском направлении продолжаются бои в н.п. Волчанск. Штурмовые группы "Северян" приступили к штурму очередного многоквартирного дома в районе многоэтажек. Враг активизировался в районе Старицы и предпринял попытку штурма позиций группировки "Север". В результате стрелкового боя атака отражена. На Липцовском участке после понесенных потерь ВСУ проводят перегруппировку и восстановление боеспособности. Северяне выявляют места сосредоточения боевиков ВСУ и наносят огневое поражение.Усилилось огневое воздействие штурмовой и армейской авиации на этом направлении. Уже имеется абсолютно точная информация, что эффективно сработали и ракетчики. Несколько ракет попали по цехам военного предприятия "Молния" в Харьковской области. По предварительной информации, уничтожены производственные мощности, на которых производился ремонт тяжелой бронетехники, в том числе и западного производства. А 30 августа КАБы-500 точно ударили по промышленным предприятиям в Харькове и местам расположения иностранных наемников.Покровское направление: самая, пожалуй, болевая точка для противника. На южном фланге фронт трещит по швам. Оперативно-тактический кризис углубляется и уже привёл к освобождению силами ВС РФ Новогродовки практически "без боя". Российские войска быстрыми темпами расширяют вклинение в оборонительные рубежи ВСУ и уже завязались бои на окраинах Селидово. Также выбит противник из центральной части Гродовки.На северном фланге российские штурмовики достигли значительных успехов в Гродовке, выбив украинские формирования с левого берега реки Журавка. Также отмечаются бои в Николаевке, последнем крупном оборонительном узле ВСУ перед Мирноградом. Для дальнейшего наступления на Мирноград ВС РФ предстоит преодолеть оборонительные рубежи к северу от Николаевки и Гродовки, состоящие из, как минимум, пяти крупных опорных пунктов. Противник, вероятно, приложит все усилия для удержания этих позиций и замедления продвижения ВС РФ, перебросив резервы.Наши войска закрепляются на занятых территориях. К западу от города лежит большое открытое пространство, где ВСУ спешно возводят новые оборонительные рубежи и планирует затормозить наступление ВС РФ за счет активного использования FPV-дронов. После установления контроля над Михайловкой ВС РФ начали наступление на Селидово, крупный транспортный узел противника в тылу его группировки.После взятия цепочки населённых пунктов за Авдеевкой (Очеретино, Прогресс, Волчье) скорость продвижения российских войск существенно возросла. Во многом это произошло потому, что группировка ВСУ на этом направлении понесла большие потери в сражении за Авдеевку и продолжила нести эти потери дальше. Кроме того, это были большие одномоментные потери соединений, которые были знакомы с участком фронта. И их пытались спешно подменить соединениями вроде 47-й ОМБр и 115-й бригады, незнакомыми с местностью. В итоге все откатились. При этом продвижение ВС РФ составляет не сотни километров и даже не десятки.В Торецке, который приводят в пример как "серьёзную оборону", была построена сеть укреплений, а ВСУ занимают значительную часть городской застройки. За Очеретином такой оборонительной линии нет, а с переброской подкреплений (по которым наносятся удары как заблаговременно, так и на этапе развёртывания) возникают сложности. Выковыривать пехоту из городской застройки тяжело и сложно, поэтому микрорайон Канал в Часовом Яре практически стёрт в пыль артиллерией и примерно то же самое происходит в Торецке. За Очеретином ВСУ укрепиться не успели, поэтому предпочли отойти. Этим же объясняется быстрый заход российской армии через Новогродовку.В течении минувшей недели наши "Калибры" и "Кинжалы" разносили тыловые объекты в нескольких регионах Украины, а также военных аэродромов. Больше всех досталось военной базе в Староконстантинове Хмельницкой области. Недавно восстановленная, она вновь попала под ракетный удар. В этот раз была повреждена не только взлетно-посадочная полоса, но и бетонные бункеры, в которых планировали укрывать американские F-16. По информации пророссийских подпольщиков, несколько ракет попало по складам с вооружением и боеприпасами. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Судя по имеющейся информации, на Украине на сегодняшний день выведены из строя аэродромы в Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Киевской, Полтавской, Ровненской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.Жарко и на угледарском направлении. Наши войска успешно продвинулись в районе Карловского водохранилища и готовят украинским боевикам "горячий сюрприз". Подразделениями группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Кузьминовка, Верхнекаменское и Катериновка (ДНР). Противник попытался провести контратаку и отбить опорный пункт, но был остановлен и уничтожен.Штурмовыми подразделениями группировки "Юг" полностью освобожден населенный пункт Орловка (ДНР). В районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка (ДНР) нанесено поражение формированиям четырех бригад ВСУ. Ударные группы 150-й и 151-й бригад ВСУ пытались контратаковать российские позиции, но были отбиты и отступили с большими потерями. Группировка войск "Восток". Подразделениям группировки в ходе упорных боев удалось нанести поражение противнику в районе населенного пункта Водяное (ДНР). Это позволило улучшить положение по переднему краю и отбить контратаку штурмовой группы из состава 128-й бригады украинской теробороны.ВСУ будут цепляться не только за Покровск, но и на южном участке фронта. Как обычно, до последнего украинца. Чему там учили украинских генералов в академиях, непонятно, как и во время прошлогоднего контрнаступления, бьют растопыренной пятерней, а не кулаком. Сейчас мы им „помогаем “растянуть силы по разным направлениям, заставляя проводить перегруппировки, что лишает противника возможности сконцентрироваться на каком-то участке. Вот они и вынуждены прыгать на проблемные направления.Покровск, как основной логистический и транспортный узел Донбасса, на мой взгляд, мы освободим без особой спешки, с обходами и окружениями. Киев будет за него биться, не жалея крови своих солдат, это не впервой. Ну и российской армии не впервой освобождать населенные пункты на Донбассе. У нас впереди ещё немало целей для достижения задач СВО.Об особенностях российской операции на курском направлении и просчетах ВСУ - в статье Ростислава Ищенко "Курский капкан Украины"

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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россия, курская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, f-16, эксклюзив, спецоперация, геннадий алехин