Главное за ночь 30 августа - 30.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240830/1057132664.html
Главное за ночь 30 августа
Главное за ночь 30 августа - 30.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 30 августа
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Ночью взрывы раздавались в Сумах, Кривом Роге, Полтаве, а также в Винницкой и Полтавской областях. Украина.ру, 30.08.2024
2024-08-30T08:05
2024-08-30T08:05
новости
россия
кривой рог
полтава
андрей марочко
вооруженные силы украины
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056575079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50624136de70013ab1b3cb2e94baa17b.jpg.webp
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Ночью взрывы раздавались в Сумах, Кривом Роге, Полтаве, а также в Винницкой и Полтавской областях.Ударом по Сумской области поражена инфраструктура, возник пожар, наблюдается задымление воздуха, сообщили "власти" региона.Более 70 инвесторов готовы вложить свои средства в восстановление промышленности Запорожской области, заверил советник губернатора Юрий Гуськов.Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область для поддержания общественного порядка, отметил врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк."Курганмашзавод" (холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил в войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, с допзащитой от дронов и устройствами РЭБ, указала пресс-служба холдинга.ВСУ отступают с передовых позиций на северо-востоке от Купянска на вторую и третью линии обороны, ближе к городу, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Следующие вести с фронтов передаёт ТГ-канал "Два Майора":На Торецком направлении почти освобожден п. Дружба, идут бои на окраинах Торецка. Восточнее Пантелеймоновки ВС РФ продвинулись на глубину до 500 метров.На Покровском направлении ВС РФ наступают в районе Украинска. Сообщают о работе наших передовых частей у Мирнограда. Обрушение фронта севернее Карловки вынудило ВСУ бежать в Голицыновку, где вряд ли ВСУ смогут надолго закрепиться.
россия
кривой рог
полтава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056575079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77ebfab5c35e6e48b2c045c13a4d1f15.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кривой рог, полтава, андрей марочко, вооруженные силы украины, ростех
Новости, Россия, Кривой Рог, Полтава, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Ростех

Главное за ночь 30 августа

08:05 30.08.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Ночью взрывы раздавались в Сумах, Кривом Роге, Полтаве, а также в Винницкой и Полтавской областях.
Ударом по Сумской области поражена инфраструктура, возник пожар, наблюдается задымление воздуха, сообщили "власти" региона.
Более 70 инвесторов готовы вложить свои средства в восстановление промышленности Запорожской области, заверил советник губернатора Юрий Гуськов.
Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область для поддержания общественного порядка, отметил врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.

"Курганмашзавод" (холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил в войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, с допзащитой от дронов и устройствами РЭБ, указала пресс-служба холдинга.
ВСУ отступают с передовых позиций на северо-востоке от Купянска на вторую и третью линии обороны, ближе к городу, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Следующие вести с фронтов передаёт ТГ-канал "Два Майора":

На Торецком направлении почти освобожден п. Дружба, идут бои на окраинах Торецка. Восточнее Пантелеймоновки ВС РФ продвинулись на глубину до 500 метров.

На Покровском направлении ВС РФ наступают в районе Украинска. Сообщают о работе наших передовых частей у Мирнограда. Обрушение фронта севернее Карловки вынудило ВСУ бежать в Голицыновку, где вряд ли ВСУ смогут надолго закрепиться.
 
НовостиРоссияКривой РогПолтаваАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныРостех
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49США повышают градус напряженности с Россией - Захарова
08:21ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны
08:05Главное за ночь 30 августа
07:50Пентагон отверг жалобы Кулебы на недопоставку Киеву систем ПВО
07:35Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Курской области
07:14Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой Patriot
07:00Алексей Леонков: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов
06:30Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит
06:28Блэкаут и подземные Рады. Украинские эксперты вытаскивают население из теплой ванны
06:15Военный эксперт: Наступление ВСУ в Курской области еще не закончилось, но для нового рывка сил немного
06:09Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16
06:00Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ
05:45Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты
05:35Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии
05:30Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп
05:15Операция там забуксовала: Орлов объяснил, почему в Курске ВСУ лишь "отсрочили себе немного времени"
05:00Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск
04:45Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
04:39Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского
04:30"Украинцы реагируют болезненно": эксперт рассказал о массированном ракетном ударе по Киевской ГЭС
Лента новостейМолния