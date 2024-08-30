Главное за ночь 30 августа
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Ночью взрывы раздавались в Сумах, Кривом Роге, Полтаве, а также в Винницкой и Полтавской областях.
Ударом по Сумской области поражена инфраструктура, возник пожар, наблюдается задымление воздуха, сообщили "власти" региона.
Более 70 инвесторов готовы вложить свои средства в восстановление промышленности Запорожской области, заверил советник губернатора Юрий Гуськов.
Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область для поддержания общественного порядка, отметил врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.
"Курганмашзавод" (холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил в войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, с допзащитой от дронов и устройствами РЭБ, указала пресс-служба холдинга.
"Курганмашзавод" (холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил в войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, с допзащитой от дронов и устройствами РЭБ, указала пресс-служба холдинга.
ВСУ отступают с передовых позиций на северо-востоке от Купянска на вторую и третью линии обороны, ближе к городу, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Следующие вести с фронтов передаёт ТГ-канал "Два Майора":
На Торецком направлении почти освобожден п. Дружба, идут бои на окраинах Торецка. Восточнее Пантелеймоновки ВС РФ продвинулись на глубину до 500 метров.
На Покровском направлении ВС РФ наступают в районе Украинска. Сообщают о работе наших передовых частей у Мирнограда. Обрушение фронта севернее Карловки вынудило ВСУ бежать в Голицыновку, где вряд ли ВСУ смогут надолго закрепиться.
Следующие вести с фронтов передаёт ТГ-канал "Два Майора":
На Торецком направлении почти освобожден п. Дружба, идут бои на окраинах Торецка. Восточнее Пантелеймоновки ВС РФ продвинулись на глубину до 500 метров.
На Покровском направлении ВС РФ наступают в районе Украинска. Сообщают о работе наших передовых частей у Мирнограда. Обрушение фронта севернее Карловки вынудило ВСУ бежать в Голицыновку, где вряд ли ВСУ смогут надолго закрепиться.