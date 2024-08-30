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Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Курской области

Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Курской области - 30.08.2024 Украина.ру

Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Курской области

В Курской области замечены иностранные наемники, разговаривающие на разных языках. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости

2024-08-30T07:35

2024-08-30T07:35

2024-08-30T07:47

иностранные наемники

новости

курская область

россия

украина

мирошник

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На прошлой неделе он посетил Курскую область и встретился с десятками мирных граждан, которые рассказали ему о преступлениях противника.Он подчеркнул, что у российской стороны есть все основания утверждать, что в вылазке украинского режима в Курскую область принимают участие иностранные боевики в различном качестве."Сами представители Украины, которые либо попали в плен, либо с которыми общались местные жители, указывают на то, что люди из числа ВСУшников, у которых осталось что-то человеческое, говорят: "Уходите! За нами идут поляки, они вас не пощадят". Вот эти слова я передаю дословно", - заключил посол.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Подробнее о зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.

курская область

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иностранные наемники, новости, курская область, россия, украина, мирошник