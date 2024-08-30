Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Курской области - 30.08.2024 Украина.ру
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Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Курской области
Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Курской области - 30.08.2024 Украина.ру
Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Курской области
В Курской области замечены иностранные наемники, разговаривающие на разных языках. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости
2024-08-30T07:35
2024-08-30T07:47
иностранные наемники
новости
курская область
россия
украина
мирошник
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На прошлой неделе он посетил Курскую область и встретился с десятками мирных граждан, которые рассказали ему о преступлениях противника.Он подчеркнул, что у российской стороны есть все основания утверждать, что в вылазке украинского режима в Курскую область принимают участие иностранные боевики в различном качестве."Сами представители Украины, которые либо попали в плен, либо с которыми общались местные жители, указывают на то, что люди из числа ВСУшников, у которых осталось что-то человеческое, говорят: "Уходите! За нами идут поляки, они вас не пощадят". Вот эти слова я передаю дословно", - заключил посол.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Подробнее о зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.
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иностранные наемники, новости, курская область, россия, украина, мирошник
иностранные наемники, Новости, Курская область, Россия, Украина, Мирошник

Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Курской области

07:35 30.08.2024 (обновлено: 07:47 30.08.2024)
 
© из личного архиваРодион Мирошник
Родион Мирошник
© из личного архива
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В Курской области замечены иностранные наемники, разговаривающие на разных языках. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости
На прошлой неделе он посетил Курскую область и встретился с десятками мирных граждан, которые рассказали ему о преступлениях противника.
"Люди, с которыми я виделся и от которых получал подтвержденные данные, упоминали о появлении на территории Курской области людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования. Об этом говорили люди, которые, покидая свою территорию, сталкивались с этими боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах или возле своего дома", - сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что у российской стороны есть все основания утверждать, что в вылазке украинского режима в Курскую область принимают участие иностранные боевики в различном качестве.
"Сами представители Украины, которые либо попали в плен, либо с которыми общались местные жители, указывают на то, что люди из числа ВСУшников, у которых осталось что-то человеческое, говорят: "Уходите! За нами идут поляки, они вас не пощадят". Вот эти слова я передаю дословно", - заключил посол.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Подробнее о зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.
 
иностранные наемникиНовостиКурская областьРоссияУкраинаМирошник
 
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