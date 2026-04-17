Конгресс США обсуждает отстранение Трампа

Конгресс США обсуждает отстранение Трампа - 17.04.2026 Украина.ру

Конгресс США обсуждает отстранение Трампа

Президент США Дональд Трамп может испытать на себе 25-ю поправку, которую парламентарии его страны всерьёз обсуждают. Об этом пишет издание "МК"

2026-04-17T12:24

2026-04-17T12:24

2026-04-17T12:24

Республиканская партия, к которой принадлежит Трамп, и более 50 законодателей Конгресса ополчились против него. Президента США упрекают в неадекватности, подрывающей национальную безопасность. "В соцсети он сравнил себя с Иисусом, раскритиковал НАТО и оскорбил Папу Римского, а демократы уже внесли законопроект о его отстранении по 25-й поправке", - сказано в публикации.Лидер Республиканской партии за несколько дней опубликовал в социальной сети множество постов . Он заметил, что СМИ склонны изображать экс-президента Барака Обаму в образе ангела, и при этом никакого возмущения со стороны демократов или левых нет. Трамп раскритиковал НАТО, написав, что организация не была рядом с американцами и не будет рядом в будущем. Он также обратился к Папе Римскому Льву XIV с требованием понять, что Иран якобы убил, по меньшей мере, 42 тысяч невинных протестующих за последние два месяца и наличие у Ирана ядерной бомбы абсолютно неприемлемо.Депутаты от Демпартии в Палате представителей внесли законопроект, который способен отстранить американского лидера от должности в соответствии с 25-й поправкой (определяет порядок передачи президентской власти в случае смерти, отставки, отстранения от должности или временной недееспособности президента). Они призвали его пройти когнитивный тест и обнародовать результаты. Конгрессмен Джейми Раскин заявил, что общественное доверие к способности Трампа выполнять свои обязанности упало до беспрецедентно низкого уровня. Президента обвиняют в том, что он угрожает уничтожить целые цивилизации, сеет хаос на Ближнем Востоке, агрессивно оскорбляет главу Католической церкви и рассылает в интернете изображения, сравнивающие Трампа с Иисусом Христом. Раскин уверен, что США находятся на опасном краю пропасти и теперь для Конгресса дальнейшее решение станет вопросом национальной безопасности."Британский сотрудник по международной безопасности объяснил, что важно различать политический упадок Трампа, вызванный некомпетентностью, и его действия, которые могут свидетельствовать о психическом расстройстве, - отметило издание. - По его мнению, администрация Трампа вдохновилась тем, что она сделала в Венесуэле, и предположила, что будет относительно просто повторить нечто подобное в Иране."Только это исходит из ошибочного предположения, несмотря на то, что это очень разные военные операции, и это не обязательно результат умственной отсталости — это просто стратегическая ошибка и провал, который привел к снижению его политической поддержки в партии, среди сторонников и в Конгрессе", — пояснил эксперт. Трампа будет сложно отстранить от должности, поскольку для этого потребуется поддержка вице-президента Джей Ди Вэнса и нескольких секретарей кабинета министров. Вэнс, согласно Конституции, станет преемником Трампа, что делает это крайне маловероятным из-за уровня лояльности в нынешней администрации, отметило издание.Четвертый раздел 25-й поправки позволяет вице-президенту и кабинету министров объявлять президента неспособным выполнять свои обязанности. После следует сложная процедура с письмами и голосованием в Конгрессе, где для окончательного отстранения требуется две трети голосов в обеих палатах.Трамп удалил созданное ИИ изображение себя в образе Иисуса, исцеляющего человека на больничной койке. Однако поклонники MAGA ("Сделаем Америку великой снова") обвинили президента в богохульстве. Трамп попытался оправдываться - мол, там он изображён как врач.Группа из 50 демократов, борющихся за внесение законопроекта о применении 25-й поправки, не сможет ничего добиться до окончания промежуточных выборов в ноябре 2026, поскольку демократы находятся в меньшинстве в обеих палатах - так считает группа западных политологов. Эксперты по управлению рисками добавили, что поведение Трампа непредсказуемо и есть два вероятных объяснения: либо из-за возраста он теряет способность сосредотачиваться и действовать взвешенно, либо это преднамеренная уловка, чтобы вывести конкурентов из равновесия.Актуальное интервью: Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летомВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

иран

украина

новости, сша, иран, украина, дональд трамп, джей ди вэнс, папа римский, нато, республиканская партия, католическая церковь, импичмент