"Зеленский и его западные гости должны прятаться в бункерах": Ананьев о пиар-вояжах Киева - 17.04.2026 Украина.ру
"Зеленский и его западные гости должны прятаться в бункерах": Ананьев о пиар-вояжах Киева
"Зеленский и его западные гости должны прятаться в бункерах": Ананьев о пиар-вояжах Киева - 17.04.2026 Украина.ру
"Зеленский и его западные гости должны прятаться в бункерах": Ананьев о пиар-вояжах Киева
Россия слишком снисходительно относится к вояжам Зеленского и европейских лидеров в Киев. На территории Украины они должны прятаться в бункерах, особенно после терактов против российских военачальников в Москве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
2026-04-17T12:35
2026-04-17T12:36
Эксперт считает, что все эти поездки — не более чем пиар-акции. По его словам, с их помощью Зеленский и его западные партнёры извлекают политические и материальные бонусы.Он также заявил, что не видит перспектив в переговорах с нынешним киевским режимом. При этом он добавил, что отказываться от них не стоит, если они не будут мешать боевым действиям."Я не вижу перспектив в переговорах с действующим на Украине режимом. Однако не стоит от них отказываться, если они не будут мешать боевым действиям", — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению эксперта, Россия должна взять пример с Ирана. "Иран показал дельный пример, что решимость и бескомпромиссность играет обезоруживающую роль для противника. Поэтому не следует себя ограничивать в средствах прокси-противостояния с европейскими кураторами Украины", — резюмировал Александр Ананьев.Полный текст материала "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ на сайте Украина.ру.О том, как могут пересечься интересы "Хезболлы" и Украины на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
"Зеленский и его западные гости должны прятаться в бункерах": Ананьев о пиар-вояжах Киева

12:35 17.04.2026 (обновлено: 12:36 17.04.2026)
 
Россия слишком снисходительно относится к вояжам Зеленского и европейских лидеров в Киев. На территории Украины они должны прятаться в бункерах, особенно после терактов против российских военачальников в Москве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
Эксперт считает, что все эти поездки — не более чем пиар-акции. По его словам, с их помощью Зеленский и его западные партнёры извлекают политические и материальные бонусы.
"Все вояжи оформляются в пиар-акции, с помощью которых извлекаются политические и материальные бонусы. Так не должно быть, особенно после нескольких результативных терактов против российских военачальников в Москве", — сказал Ананьев.
Он также заявил, что не видит перспектив в переговорах с нынешним киевским режимом. При этом он добавил, что отказываться от них не стоит, если они не будут мешать боевым действиям.
"Я не вижу перспектив в переговорах с действующим на Украине режимом. Однако не стоит от них отказываться, если они не будут мешать боевым действиям", — пояснил собеседник Украина.ру.
По мнению эксперта, Россия должна взять пример с Ирана. "Иран показал дельный пример, что решимость и бескомпромиссность играет обезоруживающую роль для противника. Поэтому не следует себя ограничивать в средствах прокси-противостояния с европейскими кураторами Украины", — резюмировал Александр Ананьев.
