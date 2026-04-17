Европа хочет эскалации? Россия готова ответить по закону
Украинские дроны стали чаще запускать с территории европейских государств. Страны Прибалтики и Финляндия должны понимать, что их ждет ответ за агрессивные действия в отношении РФ. Об этом 17 апреля предупредил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу
2026-04-17T10:50
Он напомнил о праве России на самооборону. Он оценил текущую обстановку с дроновыми атаками в комментарии для СМИ. Сергей Шойгу сообщил об учащении случаев запуска БПЛА через Финляндию и Прибалтику. В результате ударов получают ранения мирные жители. Он также указал на ущерб гражданской инфраструктуре.
"Либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно, как это уже имело место в ходе ближневосточных событий, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство", — прокомментировал Шойгу.
Секретарь Совбеза уведомил, что при последнем варианте страны становятся "открытыми соучастниками агрессии" в отношении РФ. Это приведет к опасным последствиям.
"Согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения", — заключил Шойгу.
То же предостережение выпустило Минобороны России. В ведомстве оповестили, что власти ряда стран ЕС на фоне роста потерь у ВСУ решили нарастить производство и поставки Украине БПЛА для ударов по территории РФ. План реализуется за счет расширения финансирования расположенных в ЕС "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску дронов, добавило МО.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал европейских производителей беспилотников для ВСУ легитимными целями ВС РФ. Таким посланием он предупредил Европу о последствиях агрессивных действий. Дмитрий Медведев подчеркнул, что к заявлению Минобороны стоит относиться со всей серьезностью.
Между тем Европа думает, что Россия ударит, а США не защитят. Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, комментируя недавние предупреждения Москвы о возможности ударов по местам производства беспилотников в Европе, которые поставляются Украине, отметил, что Россия может напасть на Европу уже в ближайшее время, при этом в поддержке США в таком случае есть большие сомнения.