Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260417/evropa-khochet-eskalatsii-rossiya-gotova-otvetit-po-zakonu-1078001898.html
Европа хочет эскалации? Россия готова ответить по закону
Украинские дроны стали чаще запускать с территории европейских государств. Страны Прибалтики и Финляндия должны понимать, что их ждет ответ за агрессивные действия в отношении РФ. Об этом 17 апреля предупредил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу
2026-04-17T10:50
новости
россия
европа
прибалтика
сергей шойгу
дмитрий медведев
минобороны
ес
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075997150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27d446c4c38f464d545bad5c1dc748f0.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075997150_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18cee78821b9cbfdb57d5ef1a4e79756.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
10:50 17.04.2026
 
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
- РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
Читать в
ДзенTelegram
Украинские дроны стали чаще запускать с территории европейских государств. Страны Прибалтики и Финляндия должны понимать, что их ждет ответ за агрессивные действия в отношении РФ. Об этом 17 апреля предупредил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу
Он напомнил о праве России на самооборону. Он оценил текущую обстановку с дроновыми атаками в комментарии для СМИ. Сергей Шойгу сообщил об учащении случаев запуска БПЛА через Финляндию и Прибалтику. В результате ударов получают ранения мирные жители. Он также указал на ущерб гражданской инфраструктуре.

"Либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно, как это уже имело место в ходе ближневосточных событий, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство", — прокомментировал Шойгу.

Секретарь Совбеза уведомил, что при последнем варианте страны становятся "открытыми соучастниками агрессии" в отношении РФ. Это приведет к опасным последствиям.
"Согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения", — заключил Шойгу.
То же предостережение выпустило Минобороны России. В ведомстве оповестили, что власти ряда стран ЕС на фоне роста потерь у ВСУ решили нарастить производство и поставки Украине БПЛА для ударов по территории РФ. План реализуется за счет расширения финансирования расположенных в ЕС "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску дронов, добавило МО.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал европейских производителей беспилотников для ВСУ легитимными целями ВС РФ. Таким посланием он предупредил Европу о последствиях агрессивных действий. Дмитрий Медведев подчеркнул, что к заявлению Минобороны стоит относиться со всей серьезностью.
Между тем Европа думает, что Россия ударит, а США не защитят. Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, комментируя недавние предупреждения Москвы о возможности ударов по местам производства беспилотников в Европе, которые поставляются Украине, отметил, что Россия может напасть на Европу уже в ближайшее время, при этом в поддержке США в таком случае есть большие сомнения.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Киев заметает следы: свидетелей событий в Буче отправляют в могилу. Хроника событий на утро 17 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
