https://ukraina.ru/20240828/1057104163.html

Подполковник Перенджиев: Маленький плацдарм в Волчанске сыграет свою роль в СВО, но его час не наступил

Подполковник Перенджиев: Маленький плацдарм в Волчанске сыграет свою роль в СВО, но его час не наступил - 28.08.2024 Украина.ру

Подполковник Перенджиев: Маленький плацдарм в Волчанске сыграет свою роль в СВО, но его час не наступил

Продвижение российской армии в Донбассе позволит взять под контроль дорогу от Селидово до Покровска. А это означает перерезание путей снабжения ВСУ на Южнодонецком направлении и создает хорошие условия для освобождения всего Донбасса.

2024-08-28T19:34

2024-08-28T19:34

2024-08-28T19:35

спецоперация

донбасс

курская область

волчанск

александр перенджиев

вооруженные силы украины

украина.ру

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Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.ВС РФ двигаются и севернее Славянско-Краматорской агломерации, и южнее, где заняли позиции уже западнее Славянска и Краматорска. Со временем создадутся благоприятные условия для окружения всей агломерации.Ситуация на Харьковском направлении будет зависеть от тактических действий ВСУ. Если они будут укреплять свои позиции там, значит, будем продвигаться на Донецком направлении. Позиция в Волчанске – вспомогательная, сейчас важны два направления. Это Донбасс и Курская область. Волчанск я бы назвал миной замедленного действия. Это маленький плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил.Сейчас наша задача по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда мы работали на удержание позиций и на перемалывание. Сейчас та же самая задача - собрать вражеские ресурсы в одном месте, чтобы не встречать их в Донбассе и Харьковской области, сдерживать их и громить.

https://ukraina.ru/20240827/1057080134.html

донбасс

курская область

волчанск

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

спецоперация, донбасс, курская область, волчанск, александр перенджиев, вооруженные силы украины, украина.ру