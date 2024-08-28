Подполковник Перенджиев: Маленький плацдарм в Волчанске сыграет свою роль в СВО, но его час не наступил
19:34 28.08.2024 (обновлено: 19:35 28.08.2024)
Перенджиев. Карта СВО
Продвижение российской армии в Донбассе позволит взять под контроль дорогу от Селидово до Покровска. А это означает перерезание путей снабжения ВСУ на Южнодонецком направлении и создает хорошие условия для освобождения всего Донбасса.
Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
ВС РФ двигаются и севернее Славянско-Краматорской агломерации, и южнее, где заняли позиции уже западнее Славянска и Краматорска. Со временем создадутся благоприятные условия для окружения всей агломерации.
Ситуация на Харьковском направлении будет зависеть от тактических действий ВСУ. Если они будут укреплять свои позиции там, значит, будем продвигаться на Донецком направлении.
Волчанск сейчас - это вспомогательная позиция для окружения вражеских подразделений, которые находятся в Курской области и на границе Белгородской. Оттуда можно будет попытаться если не окружить, то создать проблемы с ротацией или с выводом войск, - объяснил эксперт.
Позиция в Волчанске – вспомогательная, сейчас важны два направления. Это Донбасс и Курская область. Волчанск я бы назвал миной замедленного действия. Это маленький плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил.
Сейчас наша задача по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда мы работали на удержание позиций и на перемалывание. Сейчас та же самая задача - собрать вражеские ресурсы в одном месте, чтобы не встречать их в Донбассе и Харьковской области, сдерживать их и громить.
Вчера, 20:08Подполковник Подлесный: План Киева в Курской области провалился, армия России прорывается к ПокровскуПо информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики. Поступают сообщения и об успехах наших войск в Новогродовке под Покровском.