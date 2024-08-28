Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад - 28.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240828/1057087250.html
Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад
Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад - 28.08.2024 Украина.ру
Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад
Арест основателя Telegram Павла Дурова имел интересную предысторию, выяснили журналисты The Wall Street Journal
2024-08-28T10:46
2024-08-28T10:47
новости
франция
оаэ
париж
павел дуров
эммануэль макрон
telegram
the wall street journal
сми
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/19/1057035089_0:315:2048:1467_1920x0_80_0_0_2e0689b1800c06273f8c835f67d966b1.jpg
"Павел Дуров обедал с президентом Франции шесть лет назад. Его телефон был взломан годом ранее шпионами из Франции и ОАЭ", - сообщило американское издание.Журналисты напомнили, как в 2018 году президент Франции пригласил Дурова отобедать и предложил мультимиллиардера российского происхождения перенести офис Telegram в Париж. Тогда же Макрон обсуждал предоставление Дурову гражданства Франции.Однако у этой встречи была предыстория. Журналисты выяснили, как Макрон подготовился к обеду с Дуровым."В 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские шпионы провели совместную операцию с ОАЭ, взломав iPhone Дурова, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Шпионская операция, о которой ранее также не сообщалось, получила кодовое название Purple Music, рассказали собеседники", - сказано в публикации.По информации WSJ, Дуров отказался от переноса офиса Telegram во Францию. Однако интерес французских спецслужб к предпринимателю и его бизнесам не угас.По информации других изданий, Дуров всё же получил гражданство Франции, а также виды на жительство в ряде стран – включая ОАЭ. Подробности щепетильного "кейса Дурова" рассмотрены в публикации Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма"
франция
оаэ
париж
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/19/1057035089_0:123:2048:1659_1920x0_80_0_0_95acbbf0a6cce82040a4fe79046f045f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, оаэ, париж, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, the wall street journal, сми, криминал, спецслужба, шпионы, шпионаж, кибербезопасность
Новости, Франция, ОАЭ, Париж, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Telegram, The Wall Street Journal, СМИ, криминал, спецслужба, шпионы, шпионаж, кибербезопасность

Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад

10:46 28.08.2024 (обновлено: 10:47 28.08.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПрием в честь юбилея компании "Мегафон" на ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Прием в честь юбилея компании Мегафон на ПМЭФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Читать в
Арест основателя Telegram Павла Дурова имел интересную предысторию, выяснили журналисты The Wall Street Journal
"Павел Дуров обедал с президентом Франции шесть лет назад. Его телефон был взломан годом ранее шпионами из Франции и ОАЭ", - сообщило американское издание.
Журналисты напомнили, как в 2018 году президент Франции пригласил Дурова отобедать и предложил мультимиллиардера российского происхождения перенести офис Telegram в Париж. Тогда же Макрон обсуждал предоставление Дурову гражданства Франции.
Однако у этой встречи была предыстория. Журналисты выяснили, как Макрон подготовился к обеду с Дуровым.
"В 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские шпионы провели совместную операцию с ОАЭ, взломав iPhone Дурова, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Шпионская операция, о которой ранее также не сообщалось, получила кодовое название Purple Music, рассказали собеседники", - сказано в публикации.
По информации WSJ, Дуров отказался от переноса офиса Telegram во Францию. Однако интерес французских спецслужб к предпринимателю и его бизнесам не угас.
По информации других изданий, Дуров всё же получил гражданство Франции, а также виды на жительство в ряде стран – включая ОАЭ. Подробности щепетильного "кейса Дурова" рассмотрены в публикации Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма"
 
НовостиФранцияОАЭПарижПавел ДуровЭммануэль МакронTelegramThe Wall Street JournalСМИкриминалспецслужбашпионышпионажкибербезопасность
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:02Готовили подрыв церкви: в Ингушетии задержали шестерых террористов
10:46Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад
10:37"Злые русские хакеры" выложили данные почти 8 тысяч боевиков обновленного "Азова"
09:37На Украине снова ввели экстренные отключения электричества
09:00Отчаяние Зеленского, успехи ВС РФ, проблемы Европы из-за Киева. Главное на Украине на утро 28 августа
08:09Главное за ночь 28 августа
08:00"Чёрный барон": Пётр Врангель и крах белого движения
06:51"Кейс Дурова" поменяет всю систему цифрового контроля
06:30Формирование частных церквей и частных армий. Чем занимаются представители украинской элиты
06:15"Ахмат" бы эти дыры не закрыл: полковник запаса о том, почему украинская "нечисть" хлынула через "Суджу"
06:12Зачем так отчаянно украинская власть "крутит педали"? Украинские эксперты в недоумении
06:05Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска
06:00Противник паникует: эксперт раскрыл, как армия РФ давит ВСУ в Дзержинске и режет выступ в Работино
05:58Об изъятии термина Украина из оборота
05:45"Там стояло два полка срочников": Мощанский рассказал, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область
05:35Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России
05:30Мы вас сковырнем: эксперт о том, когда ВСУ сбегут из Донбасса и будут "есть около Суджи лошадиное мясо"
05:20Экономика Украины и война: ракетные удары, металлургические беды и борьба с "Дружбой"
05:15В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово
05:00Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске
Лента новостейМолния