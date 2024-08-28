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Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад
Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад - 28.08.2024 Украина.ру
Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад
Арест основателя Telegram Павла Дурова имел интересную предысторию, выяснили журналисты The Wall Street Journal
2024-08-28T10:46
2024-08-28T10:46
2024-08-28T10:47
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"Павел Дуров обедал с президентом Франции шесть лет назад. Его телефон был взломан годом ранее шпионами из Франции и ОАЭ", - сообщило американское издание.Журналисты напомнили, как в 2018 году президент Франции пригласил Дурова отобедать и предложил мультимиллиардера российского происхождения перенести офис Telegram в Париж. Тогда же Макрон обсуждал предоставление Дурову гражданства Франции.Однако у этой встречи была предыстория. Журналисты выяснили, как Макрон подготовился к обеду с Дуровым."В 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские шпионы провели совместную операцию с ОАЭ, взломав iPhone Дурова, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Шпионская операция, о которой ранее также не сообщалось, получила кодовое название Purple Music, рассказали собеседники", - сказано в публикации.По информации WSJ, Дуров отказался от переноса офиса Telegram во Францию. Однако интерес французских спецслужб к предпринимателю и его бизнесам не угас.По информации других изданий, Дуров всё же получил гражданство Франции, а также виды на жительство в ряде стран – включая ОАЭ. Подробности щепетильного "кейса Дурова" рассмотрены в публикации Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма"
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новости, франция, оаэ, париж, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, the wall street journal, сми, криминал, спецслужба, шпионы, шпионаж, кибербезопасность
Новости, Франция, ОАЭ, Париж, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Telegram, The Wall Street Journal, СМИ, криминал, спецслужба, шпионы, шпионаж, кибербезопасность
Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад
10:46 28.08.2024 (обновлено: 10:47 28.08.2024)
Арест основателя Telegram Павла Дурова имел интересную предысторию, выяснили журналисты The Wall Street Journal
"Павел Дуров обедал с президентом Франции шесть лет назад. Его телефон был взломан годом ранее шпионами из Франции и ОАЭ", - сообщило американское издание.
Журналисты напомнили, как в 2018 году президент Франции пригласил Дурова отобедать и предложил мультимиллиардера российского происхождения перенести офис Telegram в Париж. Тогда же Макрон обсуждал предоставление Дурову гражданства Франции.
Однако у этой встречи была предыстория. Журналисты выяснили
, как Макрон подготовился к обеду с Дуровым.
"В 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские шпионы провели совместную операцию с ОАЭ, взломав iPhone Дурова, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Шпионская операция, о которой ранее также не сообщалось, получила кодовое название Purple Music, рассказали собеседники", - сказано в публикации.
По информации WSJ, Дуров отказался от переноса офиса Telegram во Францию. Однако интерес французских спецслужб к предпринимателю и его бизнесам не угас.
По информации других изданий, Дуров всё же получил гражданство Франции, а также виды на жительство в ряде стран – включая ОАЭ. Подробности щепетильного "кейса Дурова" рассмотрены в публикации Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма"