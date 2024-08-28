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Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад

Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад - 28.08.2024 Украина.ру

Французские шпионы взломали телефон Дурова семь лет назад

Арест основателя Telegram Павла Дурова имел интересную предысторию, выяснили журналисты The Wall Street Journal

2024-08-28T10:46

2024-08-28T10:46

2024-08-28T10:47

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"Павел Дуров обедал с президентом Франции шесть лет назад. Его телефон был взломан годом ранее шпионами из Франции и ОАЭ", - сообщило американское издание.Журналисты напомнили, как в 2018 году президент Франции пригласил Дурова отобедать и предложил мультимиллиардера российского происхождения перенести офис Telegram в Париж. Тогда же Макрон обсуждал предоставление Дурову гражданства Франции.Однако у этой встречи была предыстория. Журналисты выяснили, как Макрон подготовился к обеду с Дуровым."В 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские шпионы провели совместную операцию с ОАЭ, взломав iPhone Дурова, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Шпионская операция, о которой ранее также не сообщалось, получила кодовое название Purple Music, рассказали собеседники", - сказано в публикации.По информации WSJ, Дуров отказался от переноса офиса Telegram во Францию. Однако интерес французских спецслужб к предпринимателю и его бизнесам не угас.По информации других изданий, Дуров всё же получил гражданство Франции, а также виды на жительство в ряде стран – включая ОАЭ. Подробности щепетильного "кейса Дурова" рассмотрены в публикации Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма"

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новости, франция, оаэ, париж, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, the wall street journal, сми, криминал, спецслужба, шпионы, шпионаж, кибербезопасность