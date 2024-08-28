Российские артиллеристы ликвидировали группу вражеских штурмовиков в Курской области
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Артиллеристы ВС РФ уничтожили штурмовиков ВСУ в Курской области. Об этом в среду, 28 августа, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства
"Российская артиллерия в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области уничтожила группу украинских штурмовиков в составе семи человек, принадлежавших 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ", - процитировало издание слова своего собеседника.
Ранее Северная группировка российских войск уничтожила личный состав ВСУ в приграничье Курской области из расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С".
Параллельно инженеры Росгвардии взорвали упавший вблизи Курской атомной электростанции снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, которым ВСУ безуспешно пытались попасть по АЭС.
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По последним данным российского Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
В среду, 28 августа, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем телеграм-канале сообщил о ситуации в Курской области.
"Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - сказал он.
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