https://ukraina.ru/20240828/1057088133.html

Российские артиллеристы ликвидировали группу вражеских штурмовиков в Курской области

Российские артиллеристы ликвидировали группу вражеских штурмовиков в Курской области - 28.08.2024 Украина.ру

Российские артиллеристы ликвидировали группу вражеских штурмовиков в Курской области

Артиллеристы ВС РФ уничтожили штурмовиков ВСУ в Курской области. Об этом в среду, 28 августа, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства

2024-08-28T12:15

2024-08-28T12:15

2024-08-28T12:15

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Ранее Северная группировка российских войск уничтожила личный состав ВСУ в приграничье Курской области из расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С".Параллельно инженеры Росгвардии взорвали упавший вблизи Курской атомной электростанции снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS, которым ВСУ безуспешно пытались попасть по АЭС.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По последним данным российского Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысяч человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.В среду, 28 августа, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем телеграм-канале сообщил о ситуации в Курской области."Сегодня мы нанесли очень серьезное поражение противнику… Выбито очень большое количество противника", - сказал он.

https://ukraina.ru/20240827/1057080134.html

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новости, курская область, россия, артиллерия, ликвидация, всу, вс рф