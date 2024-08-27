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Главное за ночь 27 августа

Главное за ночь 27 августа - 27.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 27 августа

Пресс-секретарь Пентагона признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной... Украина.ру, 27.08.2024

2024-08-27T08:05

2024-08-27T08:05

2024-08-27T08:06

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киев

донецкая народная республика

пентагон

вооруженные силы украины

кривой рог

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Пресс-секретарь Пентагона признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. С этим заявлением он выступил на брифинге, стенограмму которого опубликовало американское военное ведомство.Место размещения иностранных инструкторов ВСУ поражено в Кривом Роге, военные медики вывезли 15 англоязычных пострадавших, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Российские десантники уничтожили два украинских катера с наемниками из Польши, пытавшимися высадиться у Кинбурнской косы в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.На Торецком направлении идут бои в Нелеповке, а также внутри самого Торецка. Наши бойцы заняли территорию центральной городской больницы, сообщает военкор Евгений Лисицын.Телеграм-канал "Два майора" докладывает, что на Покровском направлении севернее Михайловки российские войска закрепились в производственных помещениях шахты "Котляревская". Продолжаются бои за террикон.

киев

донецкая народная республика

кривой рог

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, киев, донецкая народная республика, пентагон, вооруженные силы украины, кривой рог