Главное за ночь 27 августа - 27.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 27 августа
Главное за ночь 27 августа - 27.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 27 августа
Пресс-секретарь Пентагона признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной... Украина.ру, 27.08.2024
2024-08-27T08:05
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новости
киев
донецкая народная республика
пентагон
вооруженные силы украины
кривой рог
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Пресс-секретарь Пентагона признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. С этим заявлением он выступил на брифинге, стенограмму которого опубликовало американское военное ведомство.Место размещения иностранных инструкторов ВСУ поражено в Кривом Роге, военные медики вывезли 15 англоязычных пострадавших, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Российские десантники уничтожили два украинских катера с наемниками из Польши, пытавшимися высадиться у Кинбурнской косы в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.На Торецком направлении идут бои в Нелеповке, а также внутри самого Торецка. Наши бойцы заняли территорию центральной городской больницы, сообщает военкор Евгений Лисицын.Телеграм-канал "Два майора" докладывает, что на Покровском направлении севернее Михайловки российские войска закрепились в производственных помещениях шахты "Котляревская". Продолжаются бои за террикон.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, донецкая народная республика, пентагон, вооруженные силы украины, кривой рог
Новости, Киев, Донецкая Народная Республика, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Кривой Рог

Главное за ночь 27 августа

08:05 27.08.2024 (обновлено: 08:06 27.08.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗанятия по боевой подготовке военнослужащих по контракту по специальностям Инженерных войск
Занятия по боевой подготовке военнослужащих по контракту по специальностям Инженерных войск - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Пресс-секретарь Пентагона признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. С этим заявлением он выступил на брифинге, стенограмму которого опубликовало американское военное ведомство.
Место размещения иностранных инструкторов ВСУ поражено в Кривом Роге, военные медики вывезли 15 англоязычных пострадавших, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Российские десантники уничтожили два украинских катера с наемниками из Польши, пытавшимися высадиться у Кинбурнской косы в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
На Торецком направлении идут бои в Нелеповке, а также внутри самого Торецка. Наши бойцы заняли территорию центральной городской больницы, сообщает военкор Евгений Лисицын.
Телеграм-канал "Два майора" докладывает, что на Покровском направлении севернее Михайловки российские войска закрепились в производственных помещениях шахты "Котляревская". Продолжаются бои за террикон.
 
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