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Задержание Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой - Wall Street Journal

Задержание Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой - Wall Street Journal - 26.08.2024 Украина.ру

Задержание Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой - Wall Street Journal

Задержание основателя "Телеграм" Павла Дурова во Франции создает новое напряжение между Парижем и Москвой. Об этом сообщает газета Wall Street Journal

2024-08-26T07:32

2024-08-26T07:32

2024-08-26T07:40

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"Павел Дуров... был задержан французскими властями в субботу вечером, что усилило новую напряженность в отношениях с Москвой", - сказал французский чиновник.Wall Street Journal подчеркивает распространенность "Телеграм" в странах "постсоветского пространства" и его использование Россией и Украиной для подачи информации о конфликте. Издание считает, что Дуров мог бы потенциально стать "ценным активом для западных спецслужб", стремящихся взломать зашифрованные сообщения "Телеграм".В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. В свою очередь посольство РФ во Франции сообщило, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.

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новости, франция, париж, москва, павел дуров, telegram, обвинения