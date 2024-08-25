Эксперт сравнил действия ВСУ в Курской области с примером из литературы
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
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Поведение ВСУ в Курской области главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в интервью Украина.ру сравнил с действиями героев рассказа Ярослава Гашека "Как я был комендантом Бугульмы"
"Когда главному герою сообщили, что белые прорвали фронт красных, он предложил тоже выйти им в тыл и доложил Реввоенсовету: "Перешли в наступление, взяли много пленных". А пленными стали татары, которых наловили в окрестных селениях", - напомнил Мощанский сюжет произведения чешского писателя.
По его словам, примерно тем же сейчас занимается Украина, вывозя из Курской области мужчин призывного возраста для пополнения обменного фонда.