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Эксперт сравнил действия ВСУ в Курской области с примером из литературы

Эксперт сравнил действия ВСУ в Курской области с примером из литературы - 25.08.2024 Украина.ру

Эксперт сравнил действия ВСУ в Курской области с примером из литературы

Поведение ВСУ в Курской области главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в интервью Украина.ру сравнил с действиями героев рассказа Ярослава Гашека "Как я был комендантом Бугульмы"

2024-08-25T08:45

2024-08-25T08:45

2024-08-25T08:45

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"Когда главному герою сообщили, что белые прорвали фронт красных, он предложил тоже выйти им в тыл и доложил Реввоенсовету: "Перешли в наступление, взяли много пленных". А пленными стали татары, которых наловили в окрестных селениях", - напомнил Мощанский сюжет произведения чешского писателя.По его словам, примерно тем же сейчас занимается Украина, вывозя из Курской области мужчин призывного возраста для пополнения обменного фонда.Полный текст интервью Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск

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новости, украина, илья мощанский, курская область, вооруженные силы украины