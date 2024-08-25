Эксперт сравнил действия ВСУ в Курской области с примером из литературы - 25.08.2024 Украина.ру
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Эксперт сравнил действия ВСУ в Курской области с примером из литературы
Эксперт сравнил действия ВСУ в Курской области с примером из литературы - 25.08.2024 Украина.ру
Эксперт сравнил действия ВСУ в Курской области с примером из литературы
Поведение ВСУ в Курской области главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в интервью Украина.ру сравнил с действиями героев рассказа Ярослава Гашека "Как я был комендантом Бугульмы"
2024-08-25T08:45
2024-08-25T08:45
новости
украина
илья мощанский
курская область
вооруженные силы украины
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"Когда главному герою сообщили, что белые прорвали фронт красных, он предложил тоже выйти им в тыл и доложил Реввоенсовету: "Перешли в наступление, взяли много пленных". А пленными стали татары, которых наловили в окрестных селениях", - напомнил Мощанский сюжет произведения чешского писателя.По его словам, примерно тем же сейчас занимается Украина, вывозя из Курской области мужчин призывного возраста для пополнения обменного фонда.Полный текст интервью Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, илья мощанский, курская область, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Илья Мощанский, Курская область, Вооруженные силы Украины

Эксперт сравнил действия ВСУ в Курской области с примером из литературы

08:45 25.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Поведение ВСУ в Курской области главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в интервью Украина.ру сравнил с действиями героев рассказа Ярослава Гашека "Как я был комендантом Бугульмы"
"Когда главному герою сообщили, что белые прорвали фронт красных, он предложил тоже выйти им в тыл и доложил Реввоенсовету: "Перешли в наступление, взяли много пленных". А пленными стали татары, которых наловили в окрестных селениях", - напомнил Мощанский сюжет произведения чешского писателя.
По его словам, примерно тем же сейчас занимается Украина, вывозя из Курской области мужчин призывного возраста для пополнения обменного фонда.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск
 
НовостиУкраинаИлья МощанскийКурская областьВооруженные силы Украины
 
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